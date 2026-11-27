Am Black Friday schließt die Wall Street bereits um 13:00 Uhr New Yorker Zeit, also um 19:00 Uhr MEZ, und für die Händler könnte es ein Rekordtag werden: Adobe rechnet für den Online-Handel mit 12,9 Milliarden Dollar Umsatz, 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Konsumdaten der US-Regierung für Oktober zeichnen jedoch ein nüchterneres Bild: Die realen Konsumausgaben stagnierten, die Kern-Inflation beim PCE-Preisindex lag bei 3,3 Prozent. Der S&P 500 schloss am Mittwoch, dem letzten Handelstag vor Thanksgiving, bei 7.182,78 Punkten, ein Minus von 0,25 Prozent.
Black Friday: Rekordumsatz erwartet, doch Amerikas reale Konsumausgaben stagnieren – wie viel Kaufkraft bleibt dem S&P 500 vor der Fed am 9. Dezember?
Heute handelt die Wall Street nur bis 19:00 Uhr, die Händler hoffen auf Rekordumsätze. Doch die jüngsten Konsumdaten zeigen reale Ausgaben auf der Stelle, eine Kerninflation von 3,3 Prozent und eine Sparquote von 4,1 Prozent. Was das für S&P 500, Einzelhandelsaktien und die Fed bedeutet.
Die Daten
Wie stark konsumieren die US-Verbraucher wirklich?
Die Einkommen wachsen, die Ausgaben real nicht: Der amerikanische Konsument gibt mehr Geld aus, bekommt dafür aber nicht mehr.
Das Bureau of Economic Analysis meldete am Mittwoch für Oktober: Die nominalen Konsumausgaben stiegen um 0,3 Prozent, die realen blieben mit einem Minus von weniger als 0,1 Prozent praktisch unverändert. Das persönliche Einkommen legte um 0,7 Prozent zu, das reale verfügbare Einkommen um 0,5 Prozent, gestützt von einmaligen Medicare-Prämienrückzahlungen. Die Sparquote liegt bei 4,1 Prozent. Der Preisindex der Konsumausgaben stieg im Jahresvergleich um 3,8 Prozent, ohne Energie und Lebensmittel um 3,3 Prozent, jeweils 0,3 Prozent mehr als im Vormonat. Revidiert wurden die Monate April bis September; die nächsten Zahlen folgen am 23. Dezember.
|Indikator
|Wert
|Einordnung
|Reale Konsumausgaben Oktober
|0,0 %
|gegenüber Vormonat
|PCE-Preisindex gesamt
|+3,8 %
|Jahresvergleich
|Kern-PCE
|+3,3 %
|Jahresvergleich
|Sparquote
|4,1 %
|Oktober
|Conference-Board-Vertrauen
|103,3
|höchster Stand seit Januar 2025
|Michigan-Stimmung November
|51,0
|Oktober 48,0
Michigan-Wert vorläufig (6.11.), Conference-Board-Wert über Medienbericht; vor Veröffentlichung prüfen.
Quelle: BEA, Conference Board, Universität Michigan, Adobe, NRF
Der Handel
Was erwarten Händler vom Black Friday und der Weihnachtssaison?
Adobe erwartet für den Online-Handel im November und Dezember 275,1 Milliarden Dollar (plus 6,7 Prozent), für den Black Friday 12,9 Milliarden Dollar und für den Cyber Monday am 30. November erstmals über 15 Milliarden Dollar (15,1 Milliarden, plus 6,2 Prozent). Der Handelsverband NRF rechnet erstmals mit einem Weihnachtsumsatz über einer Billion Dollar (1,013 Billionen, plus 4,2 Prozent); 126 Millionen Amerikaner wollen am Black Friday einkaufen. Bei den Einzelhandelsaktien ist das Bild gemischt: Target hob nach einem Umsatzplus von 7,1 Prozent im dritten Quartal die Jahresprognose an, der Finanzchef der Walmart Aktie meldete einen guten Start ins Weihnachtsgeschäft, Dollar Tree wies auf Preisdruck bei Geringverdienern hin, und Urban Outfitters verlor am Mittwoch 10,3 Prozent nach verfehlten Vergleichsumsätzen.
Die Märkte
Was heißt das für S&P 500, Anleihen und die Fed?
Einschätzung der Redaktion: Ein Rekord-Black-Friday bei stagnierenden realen Ausgaben spricht dafür, dass Händler vor allem über Preise und Rabatte wachsen. Für die Fed ist die Lage heikel: Die Kerninflation von 3,3 Prozent liegt weit über dem Ziel, Märkte rechnen Berichten zufolge ganz überwiegend mit einer Zinserhöhung bei der Sitzung am 9. Dezember. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen lag zuletzt bei rund 4,85 Prozent. An der Börse schlossen am Mittwoch der Dow Jones bei 50.182,95 Punkten (plus 0,33 Prozent), der S&P 500 bei 7.182,78 Punkten (minus 0,25 Prozent) und der Nasdaq Composite bei 23.585,80 Punkten (minus 0,62 Prozent); Nvidia verlor 3,9 Prozent. Heute wird nur von 15:30 bis 19:00 Uhr MEZ gehandelt, was die Umsätze dünn halten kann.
Ausblick
Welche Termine bewegen die Wall Street als Nächstes?
Am 30. November folgt der Cyber Monday, am 1. Dezember der ISM-Einkaufsmanagerindex, am 9. Dezember die Fed-Entscheidung. Zur deutschen Konsumschwäche hat aktiencheck.de bereits berichtet; dieser Beitrag betrachtet die USA.
Häufige Fragen zum US-Konsum und Black Friday
Wie lange handelt die Wall Street am Black Friday?
Bis 13:00 Uhr New Yorker Zeit, 19:00 Uhr MEZ.
Wie stark sind die US-Konsumausgaben?
Real im Oktober unverändert, nominal plus 0,3 Prozent.
Wie hoch ist die US-Inflation?
Der PCE-Preisindex stieg zum Vorjahr um 3,8 Prozent, die Kernrate um 3,3 Prozent.
Was bedeutet das für den S&P 500?
Ein belegter direkter Kurseffekt liegt nicht vor; die Fed am 9. Dezember ist die zentrale Weichenstellung.
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