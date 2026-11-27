Wie lange handelt die Wall Street am Black Friday?

Bis 13:00 Uhr New Yorker Zeit, 19:00 Uhr MEZ.

Wie stark sind die US-Konsumausgaben?

Real im Oktober unverändert, nominal plus 0,3 Prozent.

Wie hoch ist die US-Inflation?

Der PCE-Preisindex stieg zum Vorjahr um 3,8 Prozent, die Kernrate um 3,3 Prozent.

Was bedeutet das für den S&P 500?

Ein belegter direkter Kurseffekt liegt nicht vor; die Fed am 9. Dezember ist die zentrale Weichenstellung.