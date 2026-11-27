Am Black Friday, dem 27. November, beginnt für den deutschen Handel die entscheidende Phase des Jahres: Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet für Black Friday und Cyber Monday zusammen einen Umsatz von 6,2 Milliarden Euro, knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahr (retail-news.de, 16.11.2026). Nach dem ersten Rückgang seit Beginn der Erfassung im Jahr 2016, den es 2025 gab, wäre das ein Wendepunkt. Für die Zalando Aktie (Ticker ZAL, Xetra) und andere Onlinehändler ist der Aktionstag ein Stimmungstest; die Börse in den USA handelt am Black Friday nur verkürzt, bis 19:00 Uhr MEZ (Reuters, 27.11.2026).
Black Friday: Handel erwartet 6,2 Milliarden Euro – dreht der Konsum nach dem ersten Rückgang?
Black Friday und Cyber Monday sollen 2026 laut Handelsverband HDE knapp sechs Prozent mehr Umsatz bringen. Was die Zahlen für das Weihnachtsgeschäft bedeuten, warum der Handel skeptisch bleibt und was Zalando Aktie, Handelswerte und Anleger jetzt beobachten.
Die Prognose
Wie viel Umsatz erwartet der Handel – und wie verlässlich ist die Zahl?
Der HDE hatte 2025 erstmals seit 2016 einen Rückgang der Aktionstage-Umsätze verzeichnet, 2024 hatten sie stagniert. Für 2026 rechnet er wieder mit einem Plus. In einer Umfrage wollen 51 Prozent der Befragten am Black Friday nach Angeboten suchen, 58 Prozent wollen den Tag für Weihnachtseinkäufe nutzen, beim Cyber Monday sind es 48 Prozent. Besonders stark ist die Beteiligung bei den 30- bis 39-Jährigen.
|Kennzahl
|2025
|2026
|Umsatz Black Friday und Cyber Monday
|5,8 Mrd. Euro
|6,2 Mrd. Euro
|Veränderung zum Vorjahr
|knapp minus 2 Prozent
|knapp plus 6 Prozent
|Weihnachtseinkäufe
|rund 1,6 Mrd. Euro
|rund 1,9 Mrd. Euro
|Black Friday
|28.11.
|27.11.
2025 laut HDE-Prognose vom 17.11.2025 (lebensmittelpraxis.de), 2026 laut Prognose vom 16.11.2026.
Quelle: Handelsverband Deutschland (HDE)
Das große Bild
Wie steht es um das Weihnachtsgeschäft – und warum bleibt der Handel skeptisch?
Die Börsen-Zeitung berichtet am 3. November über die HDE-Prognose für November und Dezember: nominal plus 2 Prozent, real plus 1,0 Prozent, Umsatz 129,2 Milliarden Euro; der Online-Weihnachtsumsatz soll 23,1 Milliarden Euro erreichen (real plus 2,3 Prozent). Die Geschenkausgaben liegen im Schnitt bei 262 Euro nach 263 Euro im Vorjahr; 10 Prozent der Befragten wollen mehr ausgeben, 24 Prozent weniger. Unter den befragten Händlern erwartet der Nicht-Lebensmittelhandel zu 56 Prozent ein schlechteres oder deutlich schlechteres Weihnachtsgeschäft.
Die Zahlen widersprechen sich nicht, messen aber Unterschiedliches: Die Aktionstage-Prognose betrifft nur vier Tage Online- und Ladenumsatz, die Weihnachtsprognose die Monate November und Dezember insgesamt. HDE-Präsident Alexander von Preen sagte: „Weihnachten zeigt sich krisenfest.“
Für Handelsaktien und Onlineaktien sind drei Größen entscheidend: die Konsumstimmung, die Rabatte und die Kosten. Die Teilnahme an den Aktionstagen ist wichtig, weil Rabattschlachten die Margen belasten können. Ein höherer Umsatz bedeutet daher nicht automatisch höhere Gewinne.
Einschätzung der Redaktion: Wie stark einzelne Unternehmen wie Zalando von den Aktionstagen profitieren, lässt sich aus den Verbandszahlen nicht ableiten; belastbare Kursreaktionen liegen nicht vor.
Termine
Was beobachten Anleger nach dem Black Friday?
Der Cyber Monday am 30. November folgt auf den Black Friday; am selben Tag erscheinen die vorläufigen deutschen Inflationsdaten (14:00 Uhr). Am 1. Dezember stehen die Einkaufsmanagerindizes an. Danach rücken der US-Arbeitsmarktbericht (4. Dezember, 14:30 Uhr), die Fed (9. Dezember) und die EZB (17. Dezember) in den Fokus.
Häufige Fragen
Was Leser jetzt wissen wollen
Wann ist Black Friday 2026? Am 27. November 2026; der Cyber Monday folgt am 30. November.
Wie viel Umsatz erwartet der HDE zu Black Friday und Cyber Monday? 6,2 Milliarden Euro, knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahr.
Was heißt das für die Zalando Aktie? Ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt; Onlinehändler gelten als Profiteure der Aktionstage, Rabatte belasten aber die Margen.
Wie sieht das Weihnachtsgeschäft 2026 aus? Der HDE erwartet für November und Dezember nominal plus 2 Prozent, real plus 1,0 Prozent.
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