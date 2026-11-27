Am Mittwoch, dem 25. November, brach die Wall Street zunächst massiv ein: Der Dow Jones verlor zeitweise mehr als 1.100 Punkte, der S&P 500 lag zeitweise 3,2% im Minus, der Nasdaq Composite bis zu 4,6%. Der Nasdaq 100 stand im Tief exakt 20% unter seinem Rekordschluss vom Oktober und berührte damit die Schwelle zum technischen Bärenmarkt. Getrieben wurde die Bewegung von KI-Werten wie Nvidia, Oracle und Micron.

Bis zum Handelsschluss erholten sich die Indizes jedoch kräftig. Der Dow Jones schloss mit 50.182,95 Punkten im Plus, der S&P 500 und der Nasdaq Composite blieben leicht im Minus. Die Marktbreite war besser als die Indexstände vermuten lassen: Nach Marktberichten legte die Mehrheit der S&P-500-Werte zu, und Nebenwerte wie der Russell 2000 gewannen 0,71%.