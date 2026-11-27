Die Wall Street startet am Freitag, dem 27. November 2026, nur in eine verkürzte Handelssitzung: Am "Black Friday" handeln die US-Börsen von 15:30 bis 19:00 Uhr MEZ, weshalb viele Anleger bereits ins lange Wochenende gegangen sein dürften. Nach einem turbulenten Mittwoch, an dem ein KI-getriebener Ausverkauf den Nasdaq 100 zeitweise an die Schwelle zum Bärenmarkt drückte, deuten die Futures auf eine Erholung. Die Auswirkungen auf Börsen, Anleihen und die Aktien von Nvidia, Amazon und Walmart im Überblick.
Black Friday an der Wall Street: Futures im Plus, Handel nur bis 19 Uhr - Hält die Erholung bei Nvidia und Amazon?
Nach der Thanksgiving-Pause öffnet die Wall Street nur zu einer Halbtagessitzung von 15:30 bis 19:00 Uhr MEZ. Nach dem KI-Ausverkauf deuten die Futures auf eine Erholung. Was das für Börsen, Anleihen und die Aktien von Nvidia, Amazon und Walmart bedeutet.
Der Handelstag
Halbtagessitzung: Dünne Umsätze, große Ausschläge möglich
Am Donnerstag blieben NYSE und Nasdaq wegen Thanksgiving geschlossen, auch der Anleihemarkt ruhte. Am Freitag öffnet die Wall Street um 9:30 Uhr Ortszeit (15:30 Uhr MEZ) und schließt bereits um 13:00 Uhr (19:00 Uhr MEZ). Erfahrungsgemäß sind die Umsätze in dieser Halbtagessitzung gering, einzelne Aufträge können die Kurse deshalb stärker bewegen als an einem regulären Handelstag. Entscheidend ist weniger der Tagesausschlag als die Frage, ob die Erholung vom Mittwoch an den US-Börsen Bestand hat.
Der Auslöser
Rückblick auf den Mittwoch: Ein Ausverkauf, der fast komplett verpuffte
Am Mittwoch, dem 25. November, brach die Wall Street zunächst massiv ein: Der Dow Jones verlor zeitweise mehr als 1.100 Punkte, der S&P 500 lag zeitweise 3,2% im Minus, der Nasdaq Composite bis zu 4,6%. Der Nasdaq 100 stand im Tief exakt 20% unter seinem Rekordschluss vom Oktober und berührte damit die Schwelle zum technischen Bärenmarkt. Getrieben wurde die Bewegung von KI-Werten wie Nvidia, Oracle und Micron.
Bis zum Handelsschluss erholten sich die Indizes jedoch kräftig. Der Dow Jones schloss mit 50.182,95 Punkten im Plus, der S&P 500 und der Nasdaq Composite blieben leicht im Minus. Die Marktbreite war besser als die Indexstände vermuten lassen: Nach Marktberichten legte die Mehrheit der S&P-500-Werte zu, und Nebenwerte wie der Russell 2000 gewannen 0,71%.
|Index
|Schlusskurs 25.11.
|Veränderung
|Futures Freitag früh
|Dow Jones
|50.182,95
|+0,33%
|rund +0,9%
|S&P 500
|7.182,78
|-0,25%
|rund +1,7%
|Nasdaq Composite
|23.585,80
|-0,62%
|rund +2,9% (Nasdaq 100)
Futures-Stand: Freitag, 27. November 2026, gegen 7:41 Uhr MEZ; die Werte schwanken in der Nacht stark. Für den Nasdaq gilt der Terminkontrakt auf den Nasdaq 100.
Quelle: Marktdaten und Marktberichte, 25. bis 27. November 2026
Zinsen und Fed
Anleihen im Fokus: Flucht in Sicherheit trotz hoher Inflation
Am Anleihemarkt zeigte sich dasselbe Bild wie an den Aktienmärkten: Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fiel am Mittwoch um rund 7 Basispunkte auf etwa 4,86%, obwohl neue Inflationsdaten den Preisdruck bestätigten. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt; fallende Renditen bedeuten steigende Anleihekurse. Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihe lag im Handelsverlauf bei rund 4,65%. Anleger kauften Staatsanleihen zum Schutz vor weiteren Kursverlusten bei Technologiewerten.
Der PCE-Preisindex für Oktober, das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, stieg nach Marktberichten auf 3,8% im Jahresvergleich, die Kernrate auf 3,3%. Die Fed hält den Leitzins derzeit bei 3,75% bis 4,00%. Auf ihrer Sitzung am 8. und 9. Dezember steht die nächste Entscheidung an: Nach dem CME FedWatch Tool ist eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte praktisch eingepreist, für Januar sehen die Märkte eine deutlich mehr als hälftige Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Schritt. New Yorks Fed-Präsident John Williams hatte zu Wochenbeginn betont, dass die Notenbank noch Arbeit bei der Inflationsbekämpfung vor sich habe.
Konkreter Aktienbezug
Nvidia, Amazon, Walmart: Wer leidet, wer profitiert
Nvidia-Aktie: Die Nvidia-Aktie verlor am Mittwoch 3,9% und schloss bei 149,30 US-Dollar. Der Chipkonzern steht im Zentrum des KI-Ausverkaufs, der auch Oracle und Micron belastete. Hinzu kommen nach Marktberichten Governance-Fragen: S&P Global Ratings hat Nvidia demnach auf eine negative Beobachtungsliste gesetzt, außerdem sorgten strengere US-Exportbeschränkungen für Chips nach China für Unruhe. Steigende Zinsen belasten Wachstumswerte wie Nvidia zusätzlich, denn je höher die Renditen, desto geringer der heutige Wert künftiger Gewinne.
Amazon-Aktie: Amazon gilt als größter Profiteur des Online-Einkaufs am Black Friday. Die Black-Friday-Woche des Konzerns läuft seit dem 19. November und reicht bis zum 30. November. Adobe rechnet für Black Friday in den USA mit Online-Umsätzen von 12,9 Mrd. US-Dollar, 9,2% mehr als 2025, und für die gesamte Saison mit 275,1 Mrd. US-Dollar (+6,7%). Die Aktie notiert bei rund 252 US-Dollar. Amazon verdient neben dem Handel auch an Werbung und Cloud, bleibt als KI-Infrastrukturanbieter aber vom Stimmungsumschwung bei Technologiewerten abhängig.
Walmart-Aktie: Walmart steht für die defensive Seite des Handelsthemas. Die Aktie notiert bei rund 132 US-Dollar. Nach den Quartalszahlen gab sie am 19. November um 1% nach, weil das Wachstum schwächer ausfiel als erwartet, legte danach aber an drei Handelstagen in Folge zu. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 40 auf Basis der erwarteten Gewinne ist die Aktie anspruchsvoll bewertet, was sie bei steigenden Zinsen anfälliger macht. Ein Dämpfer: Der Branchenverband NRF erwartet zwischen Thanksgiving und Cyber Monday 182,7 Millionen Käufer nach 186,9 Millionen im Vorjahr; für Black Friday allein werden 126 Millionen Käufer erwartet.
|Aktie
|Rolle
|Kurs
|Treiber
|Nvidia
|Verlierer des KI-Ausverkaufs
|149,30
|KI-Stimmung, Zinsen, Governance-Fragen
|Amazon
|Profiteur von Black Friday
|rund 252
|Online-Umsätze, Werbung, Cloud
|Walmart
|Defensiver Handelswert
|rund 132
|Warenkorb, Zinssensibilität, Bewertung
Kurse in US-Dollar; Nvidia: Schlusskurs vom 25.11., Amazon und Walmart: zuletzt gemeldete Kurse, gerundet.
Quelle: Marktberichte, 25. bis 27. November 2026
Einordnung
Was für und gegen eine Erholung an der Wall Street spricht
Futures deuten auf eine freundliche Eröffnung
Die Terminkontrakte auf Nasdaq 100, S&P 500 und Dow Jones lagen am frühen Freitagmorgen deutlich im Plus.
Breite Unterstützung am Mittwoch
Die Mehrheit der S&P-500-Werte und Nebenwerte legten zu, der Rückgang konzentrierte sich auf KI-Schwergewichte.
Sinkende Renditen entlasten Bewertungen
Die zehnjährige Rendite ist auf etwa 4,86% gesunken, das schafft Spielraum für Wachstumsaktien.
Starke Prognosen für Black Friday
Adobe erwartet bei den Online-Umsätzen ein Plus von 9,2%, was Amazon und dem Onlinehandel zugutekommen kann.
Ausblick
Die nächsten Termine für die Börsen
FAQ
Häufige Fragen zur Wall Street an Black Friday
Bis wann wird an der Wall Street am Black Friday gehandelt? Die US-Börsen sind am 27. November 2026 von 15:30 bis 19:00 Uhr MEZ geöffnet, also von 9:30 bis 13:00 Uhr Ortszeit.
Warum fallen die Renditen trotz hoher Inflation? Anleger kaufen in Phasen fallender Aktienkurse Staatsanleihen, deren Kurse steigen und deren Renditen dadurch sinken.
Wie hoch ist der Leitzins in den USA? Die Fed hält den Leitzins bei 3,75% bis 4,00%; am 9. Dezember steht die nächste Entscheidung an.
Wie wirkt sich das auf Euro-Anleger aus? Fallende US-Kurse und Renditen beeinflussen auch die europäischen Börsen und Anleihen; bei US-Aktien kommt für Euro-Anleger ein Währungsrisiko hinzu.
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