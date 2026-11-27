Wie viel Geld ist im November aus den Bitcoin-ETFs abgeflossen? Bis zum 20. November laut Coininsider rund 4,14 Milliarden US-Dollar netto; bis zum 19. November laut btc-pulse 3,47 Milliarden US-Dollar.

Was bedeutet ein ETF-Abfluss für den Bitcoin Kurs? Wenn ETF-Anteile zurückgegeben werden, müssen die Fonds Bitcoin verkaufen. Das kann den Kurs belasten, ist aber nur einer von mehreren Faktoren.

Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Gegen 11:45 Uhr MEZ am 27. November lag er laut Coinspeaker bei rund 61.780 US-Dollar.

Welche Krypto-Aktien sind betroffen? Vor allem Strategy, Coinbase, Circle, Robinhood und Galaxy, die am 20. November zwischen 6 und 10 Prozent verloren.