Der Bitcoin Kurs hat sich am Freitagmittag erholt: Gegen 11:45 Uhr MEZ notiert die größte Kryptowährung bei rund 61.780 US-Dollar, etwa 8 Prozent über dem Mittwochstief von 57.300 US-Dollar, das als Zweijahrestief gilt (Quelle: Coinspeaker, 27.11.2026, 10:44 UTC). Die Erholung täuscht jedoch über ein Problem hinweg: Die großen US-Bitcoin-ETFs haben im November so viel Geld verloren wie selten zuvor. Für Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase und Circle ist das mehr als eine Randnotiz, denn ihr Geschäft hängt am Bitcoin und an der Stimmung der Anleger.
Bitcoin Kurs: Über vier Milliarden Dollar Abflüsse aus den US-ETFs im November – wer verkauft den Bitcoin?
Der Bitcoin Kurs erholt sich am Freitag auf rund 61.800 US-Dollar, doch die US-Spot-ETFs verzeichnen im November Abflüsse von über vier Milliarden Dollar. Wer gibt Bitcoin ab, und was bedeutet das für Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase und Circle?
Der ETF-Abfluss im Überblick
Wie groß sind die Bitcoin-ETF-Abflüsse im November wirklich?
Nach den Daten von Farside Investors, die Coininsider und btc-pulse auswerten, summieren sich die Netto-Abflüsse der US-Spot-Bitcoin-ETFs bis zum 20. November auf rund 4,14 Milliarden US-Dollar.
Bis einschließlich 19. November meldet btc-pulse einen Abfluss von 3,47 Milliarden US-Dollar bei 12 Abflusstagen aus 14 Handelstagen. Der 20. November mit einem weiteren Minus von 669 Millionen US-Dollar fehlt dort, taucht aber bei Coininsider auf. Die Differenz der beiden Zahlen erklärt sich damit durch den Stichtag und ist kein Widerspruch. Wie sich die Woche vom 23. bis 27. November entwickelt hat, geht aus den von uns geprüften Quellen nicht hervor.
Die Serie ist auffällig: Die Woche vom 16. bis 20. November war laut Coininsider die vierte Verlustwoche in Folge mit einem Minus von 1,79 Milliarden US-Dollar und der größte Wochenabfluss seit Ende Juni 2026. Am 19. November verzeichnete der BlackRock-Fonds IBIT mit 541 Millionen US-Dollar nach Angaben von btc-pulse seinen größten Tagesabfluss seit Auflegung.
|Zeitraum
|Netto-Flow
|Anmerkung
|2.–6. November
|-1,28 Mrd. US-Dollar
|IBIT mit über 400 Mio. an zwei Tagen
|9.–13. November
|-1,07 Mrd. US-Dollar
|Abflüsse an allen fünf Tagen
|16.–20. November
|-1,79 Mrd. US-Dollar
|vierte Verlustwoche in Folge
|Monat bis 20. November
|-4,14 Mrd. US-Dollar
|Stand Coininsider
Zahlen laut Farside Investors, ausgewertet von btc-pulse (Stand 19.11.) und Coininsider (Stand 20.11.). Nicht unabhängig geprüft.
Quelle: btc-pulse, Coininsider
Wer steckt dahinter?
Warum trifft es ausgerechnet IBIT so stark?
Der iShares Bitcoin Trust von BlackRock ist der größte Fonds seiner Art und damit auch der größte Verkäufer. Nach btc-pulse entfielen bis zum 19. November rund 2,94 Milliarden US-Dollar oder etwa 85 Prozent der gesamten Abflüsse auf IBIT. Grayscale (GBTC) verlor 187 Millionen, Fidelity (FBTC) 145 Millionen US-Dollar. Einziger nennenswerter Zufluss: der Fonds von Morgan Stanley (MSBT) mit knapp 109 Millionen US-Dollar.
Der Bestand schrumpft entsprechend. Das Nettovermögen der US-Bitcoin-ETFs liegt laut Coininsider bei 71,35 Milliarden US-Dollar, nach rund 110 Milliarden Mitte September. Ein Teil dieses Rückgangs geht auf den gefallenen Bitcoin Kurs zurück, ein Teil auf echte Rückgaben. Welcher Anteil auf welche Ursache entfällt, weisen die Quellen nicht aus.
Makro: Inflation und Zinsen
Der Kern-PCE stieg im Oktober laut FinancialMarkets auf 3,3 Prozent im Vorjahresvergleich, den schnellsten Anstieg seit November 2023. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei 4,85 Prozent. Höhere Zinsen machen unverzinste Anlagen wie Bitcoin weniger attraktiv.
Stimmung: KI-Ausverkauf
Am 20. November fiel der Nasdaq 100 um 5,5 Prozent, Bitcoin rutschte unter 59.000 US-Dollar (CoinDesk). Anleger reduzierten Risiko in fast allen Anlageklassen.
Technik: Trendbruch
Der Kurs liegt unter dem 50-Tage-Durchschnitt (71.180 US-Dollar) und dem 200-Tage-Durchschnitt (74.450 US-Dollar), so Coinspeaker.
Krypto-Aktien unter Druck
Was bedeutet der Abfluss für Strategy, Coinbase und Circle?
Der Abverkauf am 20. November traf die Krypto-Aktien hart: Strategy fiel um 9,7 Prozent, Robinhood um 9,4 Prozent, Galaxy um 8,9 Prozent, Circle um 8,4 Prozent und Coinbase um 6,3 Prozent (CoinDesk, 20.11.2026). Am 25. November erreichten Strategy, Coinbase und Circle laut FinancialMarkets vormittags neue 52-Wochen-Tiefs, schlossen aber höher, ebenso wie der IBIT-Fonds. Die Strategy Aktie reagiert besonders direkt auf den Bitcoin Kurs, weil das Unternehmen Bitcoin in seiner Bilanz hält. Die Coinbase Aktie und die Circle Aktie hängen an Handelsvolumen und Stablecoin-Umlauf, die ebenfalls unter schwachen Kursen leiden.
Termine und Marken
Was sollten Anleger jetzt im Blick behalten?
Beobachten lässt sich zunächst die Marke von 60.000 US-Dollar, die Coinspeaker als wichtige Unterstützung nennt; darunter läge das Zweijahrestief bei 57.300 US-Dollar. Nach oben markieren 64.600 und 67.500 US-Dollar die nächsten Hürden. Für die Stimmung zählen außerdem die täglichen Flow-Daten von Farside, die ersten Zahlen für die Woche nach Thanksgiving und die Frage, ob die Abflüsse bei IBIT abebben.
FAQ
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und den ETF-Abflüssen
Wie viel Geld ist im November aus den Bitcoin-ETFs abgeflossen? Bis zum 20. November laut Coininsider rund 4,14 Milliarden US-Dollar netto; bis zum 19. November laut btc-pulse 3,47 Milliarden US-Dollar.
Was bedeutet ein ETF-Abfluss für den Bitcoin Kurs? Wenn ETF-Anteile zurückgegeben werden, müssen die Fonds Bitcoin verkaufen. Das kann den Kurs belasten, ist aber nur einer von mehreren Faktoren.
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Gegen 11:45 Uhr MEZ am 27. November lag er laut Coinspeaker bei rund 61.780 US-Dollar.
Welche Krypto-Aktien sind betroffen? Vor allem Strategy, Coinbase, Circle, Robinhood und Galaxy, die am 20. November zwischen 6 und 10 Prozent verloren.
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