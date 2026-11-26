Der Bitcoin Kurs steht an einer Wegscheide: Am Donnerstag lag er um 17:25 Uhr MEZ bei 60.423 Dollar, 2,8 Prozent über dem Vortag (CoinGecko über CryptoTicker), nach einem Mittwochstief um 57.200 Dollar. Bis zur Zinsentscheidung der US-Notenbank am 9. Dezember liegen mehrere Termine, die den Kurs bewegen können – und die auch für Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie und die Coinbase Aktie zählen. Die Termine im Überblick, mit den Marken, die Analysten beobachten.
Bitcoin Kurs: Sieben Termine bis zum 9. Dezember – von der Optionsverfall über den MSCI-Rauswurf der Strategy Aktie bis zur Fed – wo fällt die Entscheidung bei 60.000 Dollar?
Der Bitcoin Kurs hält sich am Donnerstag bei rund 60.400 Dollar, doch bis zur Fed-Sitzung am 9. Dezember warten mehrere Weichensteller: Optionsverfall, verkürzter US-Handel, der MSCI-Ausschluss von Strategy und Zinserhöhung. Der Terminkalender für Anleger in Bitcoin und Krypto-Aktien.
Der Kalender
Welche Termine bewegen den Bitcoin Kurs bis zum 9. Dezember?
Die Fed
Wie stark ist die Zinserhöhung schon eingepreist?
Der Markt rechnet fest mit einer Anhebung: Nach den Inflationsdaten vom 25. November stieg die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte laut CME FedWatch auf 94 bis 98 Prozent, je nach Quelle (Gate News, Admiral Markets; Stand 25.11.). Die Kernrate des PCE-Preisindex lag im Oktober bei 3,3 Prozent und damit über den erwarteten 3,2 Prozent, die Gesamtrate bei 3,8 Prozent. Für den Bitcoin Kurs bedeutet das: Eine Anhebung ist weitgehend Konsens, entscheidend wären Ton und Ausblick der Notenbank. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
Die Marken
Welche Kursmarken beobachten Analysten beim Bitcoin?
Galaxy Research nahm am Mittwoch die Einschätzung zurück, der Bärenmarkt sei im Juni zu Ende gegangen. Als Schlüsselmarke nennt Galaxy einen Tagesschluss von 58.525 Dollar, ein Schluss darunter würde ein deutlich tieferes Tief signalisieren. Laut FameEX unter Berufung auf Galaxy liegen der 200-Wochen-Durchschnitt bei rund 68.159 Dollar und der Realized Price bei rund 53.205 Dollar; von 13 Bodenindikatoren sind erst zwei erfüllt (Stand 22.11.). KuCoin nennt Unterstützungen bei 57.000 bis 58.000 und 55.000 Dollar sowie Widerstände bei 61.000 bis 62.000 und 63.000 bis 65.000 Dollar. Das sind Marken aus Drittquellen, keine Prognosen von aktiencheck.de.
|Marke
|Stand
|Quelle
|Aktueller Kurs
|60.423 USD (26.11., 17:25 Uhr MEZ)
|CoinGecko
|Tief Mittwoch
|rund 57.200 USD
|Trending Topics
|Tief 21.11.
|55.711 USD (CoinGecko), 55.100 USD (Galaxy)
|Quellen weichen ab
|Juni-Tief (Tagesschluss)
|58.525 USD
|Galaxy Research
|Unterstützung
|57.000–58.000 / 55.000 USD
|KuCoin
|Widerstand
|61.000–62.000 / 63.000–65.000 USD
|KuCoin
|200-Wochen-Durchschnitt
|rund 68.159 USD
|Galaxy (Stand 22.11.)
|Realized Price
|rund 53.205 USD
|Galaxy (Stand 22.11.)
Angaben laut jeweiliger Quelle; Stand der Daten teils abweichend.
Quelle: CryptoTicker/CoinGecko, KuCoin, FameEX (Galaxy Research)
Die Krypto-Aktien
Was bedeutet der 30. November für die Strategy Aktie und Co.?
Der wichtigste Aktien-Termin ist der Montag: Nach Cointelegraph wird Strategy nach den neuen MSCI-Regeln für sogenannte Non-Operating Companies nach Handelsschluss am 30. November aus den globalen MSCI-Indizes gestrichen, ebenso Metaplanet und Upexi. Die Strategy Aktie schloss am Dienstag bei 77,55 Dollar, minus 8,1 Prozent, und fiel am Mittwoch zeitweise auf rund 70 Dollar; einen belegten Mittwochsschluss haben wir nicht. Das Unternehmen hält 851.305 Bitcoin zu durchschnittlich 75.446 Dollar je Coin – der Bitcoin Kurs liegt damit klar unter dem Einstandspreis. Die Coinbase Aktie schloss am Dienstag bei 102,35 Dollar, minus 5,9 Prozent. Beide Aktien reagieren meist stärker als der Bitcoin Kurs selbst.
Für Anleger heißt das: Indexfonds, die MSCI-Indizes nachbilden, müssen die Aktie verkaufen. Wie groß der Effekt ist und ob er im Kurs bereits steckt, ist offen.
Der Ausblick
Worauf kommt es jetzt an?
Entscheidend sind drei Fragen: Hält der Tagesschluss über 58.525 Dollar, kehren die ETF-Zuflüsse zurück, und wie reagiert der Markt auf Fed-Ton und MSCI-Verkäufe? Eine Prognose zum Bitcoin Kurs gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Um 17:25 Uhr MEZ am 26.11.2026 lag er laut CoinGecko bei 60.423 Dollar.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Am 9. Dezember 2026, 14:00 Uhr New Yorker Zeit, laut Admiral Markets.
Wann wird die Strategy Aktie aus den MSCI-Indizes entfernt? Nach Handelsschluss am 30. November 2026, laut Cointelegraph.
Was bedeutet das für Krypto-Aktien? Strategy Aktie und Coinbase Aktie folgen dem Bitcoin Kurs meist mit größeren Ausschlägen; konkrete Kursfolgen lassen sich nicht belegen.
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