Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Um 17:25 Uhr MEZ am 26.11.2026 lag er laut CoinGecko bei 60.423 Dollar.

Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Am 9. Dezember 2026, 14:00 Uhr New Yorker Zeit, laut Admiral Markets.

Wann wird die Strategy Aktie aus den MSCI-Indizes entfernt? Nach Handelsschluss am 30. November 2026, laut Cointelegraph.

Was bedeutet das für Krypto-Aktien? Strategy Aktie und Coinbase Aktie folgen dem Bitcoin Kurs meist mit größeren Ausschlägen; konkrete Kursfolgen lassen sich nicht belegen.