Der Bitcoin Kurs hat am Donnerstag die Marke von 60.000 Dollar zurückerobert und notierte gegen 17:25 Uhr MEZ bei 60.423 Dollar. Doch wer bewegt den Markt? Die Derivate-Daten sprechen eine deutliche Sprache: Das offene Interesse bei Bitcoin-Perpetual-Futures auf OKX stieg binnen einer Stunde um 4,8 Prozent von 2,72 auf 2,85 Milliarden Dollar, das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen sackte zugleich von 2,90 auf 2,36. Das spricht dafür, dass sich Short-Positionen aufbauen oder Longs aufgelöst werden – ein Bild, das zur Einschätzung von Talos passt.
Bitcoin Kurs: Perpetual-Futures achtmal so groß wie der Spot-Handel, Long-Short-Verhältnis fällt von 2,90 auf 2,36 – wer treibt den Bitcoin Kurs wirklich?
Der Bitcoin Kurs steigt am Feiertag über 60.000 Dollar, doch laut Talos sind vor allem Short-Eindeckungen im Spiel. Was die Derivate-Daten von OKX und CryptoQuant über den Hebel am Markt verraten.
Die Daten
Was sagen die Derivate zum Bitcoin Kurs?
Laut CryptoTicker lag die Finanzierungsrate (Funding) für BTC-Perpetuals auf OKX bei 0,0044 Prozent – ein niedriger, leicht positiver Wert, der keine extreme Hebel-Euphorie anzeigt. Ein sinkendes Long-Short-Verhältnis bei steigendem offenem Interesse lässt jedoch auf mehr Wetten gegen den Kurs schließen. Talos führt den Anstieg laut Coincu daher vor allem auf Short-Eindeckungen in Perpetuals zurück, nicht auf echte Nachfrage.
Ein struktureller Befund kommt von CryptoQuant: Im Oktober lag das Volumen der Bitcoin-Perpetuals auf Binance beim Achtfachen des Spot-Volumens, im Schnitt des Jahres 2025 waren es etwa 3,9-mal so viel. CryptoQuant warnt zugleich, dass Realized-Loss-Zahlen durch UTXO-Konsolidierung verzerrt sein könnten – Daten sind also mit Vorsicht zu lesen.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Offenes Interesse BTC-Perp (OKX)
|2,85 Mrd. USD
|26.11., 16:00 Uhr UTC
|Offenes Interesse einen Stunde zuvor
|2,72 Mrd. USD
|26.11., 15:00 Uhr UTC
|Long-Short-Verhältnis (OKX)
|2,36 (zuvor 2,90)
|26.11.
|Funding-Rate
|0,0044 %
|26.11.
|Perp- zu Spot-Volumen Binance
|8x (2025: ca. 3,9x)
|Oktober 2026
Quelle: CryptoTicker (OKX, 26.11.2026), KuCoin/CryptoQuant (Oktober 2026)
Die Folgen
Was heißt der Hebel für Krypto-Aktien und den Markt?
Hoher Hebel verstärkt Bewegungen in beide Richtungen. Am Mittwoch hatte Bitcoin zwischenzeitlich bei etwa 57.500 Dollar notiert, ehe es über 60.000 Dollar zurückkehrte; die Strategy Aktie fiel auf 70,86 Dollar und schloss bei knapp 80 Dollar. Auch die Coinbase Aktie und andere Krypto-Aktien reagieren auf diese Ausschläge – Details dazu liefert die aktuelle Berichterstattung zu Strategy.
Hinzu kommt der Verfallstermin: Am Freitag laufen große Optionen aus; laut KuCoin kann das die Volatilität verstärken. Die Orientierungsmarken liegen laut KuCoin bei 57.000 bis 58.000 Dollar (Unterstützung) und 61.000 bis 62.000 Dollar (Widerstand).
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und Hebel
Was sind Perpetual-Futures? Derivate ohne Laufzeit, die Bitcoin-Kurse mit Hebel abbilden; ein Finanzierungssatz verbindet sie mit dem Spot-Preis.
Warum ist das Verhältnis zum Spot-Handel wichtig? Je größer der Derivate-Anteil, desto stärker können Liquidationen den Bitcoin Kurs bewegen.
Wie wirkt sich das auf Krypto-Aktien aus? Strategy Aktie und Coinbase Aktie reagieren meist stärker als Bitcoin selbst.
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