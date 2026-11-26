Hoher Hebel verstärkt Bewegungen in beide Richtungen. Am Mittwoch hatte Bitcoin zwischenzeitlich bei etwa 57.500 Dollar notiert, ehe es über 60.000 Dollar zurückkehrte; die Strategy Aktie fiel auf 70,86 Dollar und schloss bei knapp 80 Dollar. Auch die Coinbase Aktie und andere Krypto-Aktien reagieren auf diese Ausschläge – Details dazu liefert die aktuelle Berichterstattung zu Strategy.

Hinzu kommt der Verfallstermin: Am Freitag laufen große Optionen aus; laut KuCoin kann das die Volatilität verstärken. Die Orientierungsmarken liegen laut KuCoin bei 57.000 bis 58.000 Dollar (Unterstützung) und 61.000 bis 62.000 Dollar (Widerstand).