Der Bitcoin Kurs notiert nach den letzten belegten Daten bei rund 60.560 Dollar (Decrypt, Donnerstag, 26. November, 19:00 Uhr MEZ), nach 24 Stunden ein Plus von 1,4 Prozent, auf Wochensicht aber 3,7 Prozent im Minus. Dahinter baut sich zum Wochenende ein doppeltes Signal auf: Die 50-Tage-Linie liegt jetzt unter der 200-Tage-Linie, technisch ein sogenannter Death Cross, und heute, am Freitag, 27. November, verfällt an der Optionsbörse Deribit ein Paket im Nennwert von rund 7 Milliarden Dollar.
Bitcoin Kurs: Death Cross bei 60.000 Dollar, 7 Milliarden Dollar Optionen laufen heute aus – hält die Marke beim Verfall?
Der Bitcoin Kurs hält sich bei rund 60.500 Dollar, doch die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gefallen, und heute verfallen an der Börse Deribit Optionen im Nennwert von rund 7 Milliarden Dollar. Die Titelgeschichte ordnet ein, was Death Cross, ETF-Abflüsse und Optionsverfall für den Kryptomarkt bedeuten.
Die Technik
Was bedeutet der Death Cross beim Bitcoin Kurs?
Ein Death Cross entsteht, wenn der kurzfristige Durchschnitt (hier 50 Tage, 71.478 Dollar) unter den langfristigen (200 Tage, 74.516 Dollar) rutscht. Es ist ein nachlaufendes Signal: Es zeigt, dass der Kurs schon länger unter Druck steht, nicht, wohin er als Nächstes läuft. Der Bitcoin Kurs liegt laut DigitalToday rund 15 bis 19 Prozent unter beiden Linien. Nach Angaben von Decrypt liegt der nächste Widerstand zwischen 62.000 und 64.000 Dollar, die Unterstützung zwischen 57.500 und 58.500 Dollar; das Mittwochstief lag bei 57.500 Dollar, das Novembertief nahe 55.000 Dollar.
Die Stimmung bleibt gedrückt. Laut finanznachrichten.de (26. November) liegt der Bitcoin Kurs im November mehr als 20 Prozent im Minus und mehr als 50 Prozent unter dem Rekordhoch vom Oktober 2025. Kurzfristige Erholungen entstanden zuletzt vor allem durch das Eindecken von Short-Positionen.
Der Verfall
Was passiert beim Optionsverfall an der Börse Deribit?
Heute laufen an Deribit Bitcoin-Optionen im Nennwert von rund 7 Milliarden Dollar aus, im Oktober waren es 10,8 Milliarden Dollar. Das Put-Call-Verhältnis beim offenen Interesse liegt für diesen Verfall bei 0,89, über alle Laufzeiten bei 0,81; im Oktober waren es 0,55. Es gibt also weiterhin mehr Call- als Put-Kontrakte, doch der Anteil der Absicherungen gegen fallende Kurse ist gestiegen. Ein größerer Put-Block liegt bei 60.000 Dollar, weitere Put-Schwerpunkte bei 58.000, 50.000 und 40.000 Dollar. Ein Max-Pain-Wert wird in keiner der gesichteten Quellen genannt.
Solche Verfallstage können die Schwankungen kurz erhöhen, weil Händler ihre Absicherungen anpassen. Sie sind aber kein Richtungssignal. Wer den Tag beobachtet, schaut weniger auf einzelne Zahlen als darauf, ob der Bitcoin Kurs nach dem Verfall ruhiger oder unruhiger handelt.
Das große Bild
Wer kauft den Bitcoin Kurs bei 60.000 Dollar?
Die institutionelle Nachfrage zeigt sich am deutlichsten bei den US-Spot-ETFs. Sie verzeichnen im November laut Decrypt rund 5,39 Milliarden Dollar Netto-Abflüsse. Für Mittwoch, 25. November, meldet BitcoinWorld unter Berufung auf SoSoValue vorläufig 123,41 Millionen Dollar Abfluss. Im Gegensatz dazu waren Spot-ETFs auf XRP an diesem Tag die einzige Kategorie mit Zufluss (4,07 Millionen Dollar).
Makro belastet zusätzlich. Die US-Wirtschaft wuchs zuletzt stärker als erwartet, die Inflation per PCE lag im Oktober bei 3,8 Prozent zum Vorjahr, und Sorgen vor neuen Zöllen sowie vor einer Blase bei KI-Aktien sorgten am 25. November für breite Verkäufe, so DigitalToday. Heute handelt die New Yorker Börse nur verkürzt und schließt um 19:00 Uhr MEZ.
Auch die Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs. Die Strategy Aktie (Bitcoin-Bestand 850.849 BTC, Durchschnittskosten 75.452 Dollar je Bitcoin, Stand 15. November laut The Block) liegt bei einem Bitcoin Kurs von rund 60.560 Dollar rechnerisch knapp 20 Prozent unter Einstand: Der Bestand ist rund 51,5 Milliarden Dollar wert, die Kosten betrugen rund 64,2 Milliarden Dollar (eigene Rechnung). Dazu kommt der angekündigte Ausschluss aus den MSCI-Indizes, über den wir gesondert berichtet haben. Die Coinbase Aktie und Mining-Werte wie Riot und MARA schwanken mit.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Was ist ein Death Cross beim Bitcoin Kurs?
Die 50-Tage-Linie fällt unter die 200-Tage-Linie. Es ist ein Rückblick auf einen schwachen Trend, keine Garantie für weitere Verluste.
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell?
Zuletzt belegt waren rund 60.560 Dollar am Donnerstag um 19:00 Uhr MEZ (Decrypt).
Was bedeutet der Optionsverfall am 27. November?
An Deribit laufen Optionen im Wert von rund 7 Milliarden Dollar aus. Das kann kurzfristig die Schwankungen erhöhen.
Wie wirkt sich der Bitcoin Kurs auf Krypto-Aktien aus?
Bestände und Erträge von Strategy Aktie, Coinbase Aktie und Minern hängen am Bitcoin Kurs, die Aktien reagieren oft stärker.
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