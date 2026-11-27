Makro belastet zusätzlich. Die US-Wirtschaft wuchs zuletzt stärker als erwartet, die Inflation per PCE lag im Oktober bei 3,8 Prozent zum Vorjahr, und Sorgen vor neuen Zöllen sowie vor einer Blase bei KI-Aktien sorgten am 25. November für breite Verkäufe, so DigitalToday. Heute handelt die New Yorker Börse nur verkürzt und schließt um 19:00 Uhr MEZ.

Auch die Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs. Die Strategy Aktie (Bitcoin-Bestand 850.849 BTC, Durchschnittskosten 75.452 Dollar je Bitcoin, Stand 15. November laut The Block) liegt bei einem Bitcoin Kurs von rund 60.560 Dollar rechnerisch knapp 20 Prozent unter Einstand: Der Bestand ist rund 51,5 Milliarden Dollar wert, die Kosten betrugen rund 64,2 Milliarden Dollar (eigene Rechnung). Dazu kommt der angekündigte Ausschluss aus den MSCI-Indizes, über den wir gesondert berichtet haben. Die Coinbase Aktie und Mining-Werte wie Riot und MARA schwanken mit.