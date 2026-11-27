Wie hoch ist der Bitcoin Kurs heute?

Laut CoinGecko lag er am 27. November um 05:44 Uhr MEZ bei 61.463 Dollar. Die Spanne der letzten 24 Stunden reichte von 59.942 bis 61.678 Dollar.

Was bedeutet der Fear-&-Greed-Index von 12?

Der Index zeigt extreme Angst am Kryptomarkt. Er ist ein Stimmungsbild und keine Kursprognose.

Warum steht der Bitcoin Kurs unter Druck?

Berichte nennen Zinsängste vor der Fed-Sitzung am 9. Dezember, hohe Liquidationen und Rekordabflüsse aus US-Bitcoin-ETFs.

Wie wirkt sich der Bitcoin Kurs auf Krypto-Aktien aus?

Die Strategy Aktie und die Coinbase Aktie reagieren stark auf Bitcoin-Bewegungen, die eine über den Bestand, die andere über das Handelsvolumen.