Der Bitcoin Kurs startet am Freitagmorgen bei 61.463 US-Dollar (CoinGecko, 27. November, 05:44 Uhr MEZ) in den Handel, ein Plus von 0,8 Prozent in 24 Stunden. Die Spanne der Nacht reichte von 59.942 bis 61.678 Dollar. Die Stimmung aber ist am Boden: Der Fear-&-Greed-Index steht bei 12 von 100, extreme Angst. Vor einem Monat lag er bei 48.
Bitcoin Kurs: Angstindex bei 12 nach 48 vor einem Monat, 51 Prozent unter dem Rekord – was verrät die extreme Angst?
Der Bitcoin Kurs notiert am Freitagmorgen bei rund 61.500 Dollar, der Fear-&-Greed-Index bei 12 von 100. Vor einem Monat stand er bei 48. Die Titelgeschichte zum Kryptomarkt nach der Nacht: Zinsangst, Rekordabflüsse aus ETFs und ein dünner Feiertagshandel.
Vom Rekordhoch bei rund 126.000 Dollar im Oktober trennen den Bitcoin Kurs damit gut 51 Prozent. Für Anleger in Krypto-Aktien wie der Strategy Aktie oder der Coinbase Aktie ist das die entscheidende Zahl: Ihre Kurse hängen am Bitcoin. Was steckt hinter der Angst, und was beobachten Anleger jetzt?
Die Stimmung
Was bedeutet ein Fear-&-Greed-Index von 12?
Der Index misst die Stimmung am Kryptomarkt auf einer Skala von 0 (extreme Angst) bis 100 (extreme Gier). Der Wert von 12 am Freitagmorgen laut alternative.me liegt knapp über der Marke von 10, die der Index in den vergangenen Tagen erreichte. Je nach Abruf und Zeitpunkt melden Quellen 10 bis 12. Entscheidend ist der Trend: Vor einem Monat lag der Wert bei 48, also im neutralen Bereich.
Extreme Angst heißt: Viele Marktteilnehmer haben Risiken abgebaut oder sind durch Verluste zum Verkauf gezwungen worden. Der Index ist ein Stimmungsmesser, kein Kurssignal. In der Vergangenheit sind extreme Werte teils vor Erholungen, teils mitten in weiteren Abwärtsphasen aufgetreten. Wer daraus eine Handlungsanweisung ableitet, überschätzt den Indikator.
Die Treiber
Warum fällt der Bitcoin Kurs im November?
Mehrere Berichte nennen dasselbe Bündel an Ursachen. Erstens die Zinsen: Nach heißen Inflationsdaten preisen die Märkte laut CME FedWatch (Stand 14. November) mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember ein, Fed-Gouverneur Waller hat nach Angaben von cryptoticker sogar einen halben Punkt ins Spiel gebracht. Die Fed-Sitzung ist am 9. Dezember. Zweitens der Hebel: Rund um den 21. November wurden laut cryptoticker etwa 2,6 Milliarden Dollar gehebelter Wetten ausgelöscht, überwiegend Long-Positionen. Drittens die Fonds.
Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnen im November laut Phemex-Marktbericht vom 27. November Rekordabflüsse von 4,94 Milliarden Dollar. Andere Quellen nennen abweichende Zahlen, die Größenordnung aber ist eindeutig: Der Kanal, der den Bitcoin Kurs im Frühjahr getragen hat, arbeitet derzeit in die Gegenrichtung. ARK verkaufte nach Angaben des Berichts zuletzt 344.132 Anteile des ARKB, rund 6,8 Millionen Dollar. Morgan Stanley dagegen erhöhte in den Q3-Meldungen seine IBIT-Position um 18 Prozent auf 924 Millionen Dollar.
Das große Bild
Wie hängen Krypto-Aktien am Bitcoin Kurs?
Wie eng, zeigt ein Blick auf die beiden bekanntesten Krypto-Aktien. Die Strategy Aktie (Ticker MSTR) ist ein gehebelter Bitcoin-Wert: Das Unternehmen hielt zum 8. November 850.364 Bitcoin mit durchschnittlichen Anschaffungskosten von 75.456 Dollar je Coin. Bei einem Bitcoin Kurs von 61.463 Dollar liegt dieser Bestand rechnerisch rund 19 Prozent unter Einstand. Zusätzlich streicht der Indexanbieter MSCI die Strategy Aktie nach dem Schluss am 30. November aus seinen globalen Indizes.
Die Coinbase Aktie (Ticker COIN) lebt vom Handelsvolumen. Im dritten Quartal sanken die Transaktionserlöse der größten US-Kryptobörse von 1,046 Milliarden auf 590 Millionen Dollar, ein Minus von 43,6 Prozent. Die Aktie schloss am Mittwoch, 25. November, bei 103,72 Dollar, nach den US-Feiertagen fehlt ein neuer Kurs. Beide Krypto-Aktien zeigen: Fällt der Bitcoin Kurs und mit ihm das Handelsinteresse, verstärken sie die Bewegung.
|Kryptowert
|Kurs
|24 Stunden
|7 Tage
|Bitcoin
|61.574,25
|+1,31 %
|-0,11 %
|Ether
|1.728,92
|+1,77 %
|-0,31 %
|BNB
|563,04
|+0,90 %
|–
|Solana
|72,62
|+1,99 %
|–
|XRP
|0,9627
|+0,79 %
|+1,39 %
Kurse in US-Dollar laut CoinMarketCap, wiedergegeben von Liputan6 (Abruf 27.11., 09:38 Uhr WIB). Zeitstempel der Quellen nicht einheitlich.
Quelle: CoinMarketCap via Liputan6
Auffällig: Die Erholung der Nacht ist breit, aber flach. Das globale Handelsvolumen lag laut CoinMarketCap bei 49,85 Milliarden Dollar, ein Minus von gut 42 Prozent zum Vortag. Der US-Feiertag Thanksgiving am 26. November und der verkürzte Handel an den US-Börsen heute bis 13 Uhr New Yorker Zeit (19 Uhr MEZ) sorgen für dünne Liquidität. Kleine Orders können dann größere Kursausschläge auslösen.
Der Fahrplan
Welche Termine bewegen den Bitcoin Kurs jetzt?
Heute: US-Inflationsdaten
Laut Phemex-Kalender stehen am Freitag die PCE-Inflation, die Handelsbilanz und Lagerbestände an. Die Daten fließen in die Zinserwartungen für den 9. Dezember ein.
Montag, 30. November: MSCI und 3x-ETFs
Der Rauswurf von Strategy und Metaplanet aus den MSCI-Indizes wird wirksam. Am selben Tag sollen laut BitcoinWorld gehebelte XRP-ETFs wirksam werden.
Dienstag, 1. Dezember: Arbeitsmarkt
ISM-Einkaufsmanagerindex und US-Arbeitsmarktbericht stehen laut Phemex an.
9. Dezember: Fed-Entscheidung
Die US-Notenbank entscheidet laut cryptoticker über die Zinsen. Eine Erhöhung gilt als erwartet.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs heute?
Laut CoinGecko lag er am 27. November um 05:44 Uhr MEZ bei 61.463 Dollar. Die Spanne der letzten 24 Stunden reichte von 59.942 bis 61.678 Dollar.
Was bedeutet der Fear-&-Greed-Index von 12?
Der Index zeigt extreme Angst am Kryptomarkt. Er ist ein Stimmungsbild und keine Kursprognose.
Warum steht der Bitcoin Kurs unter Druck?
Berichte nennen Zinsängste vor der Fed-Sitzung am 9. Dezember, hohe Liquidationen und Rekordabflüsse aus US-Bitcoin-ETFs.
Wie wirkt sich der Bitcoin Kurs auf Krypto-Aktien aus?
Die Strategy Aktie und die Coinbase Aktie reagieren stark auf Bitcoin-Bewegungen, die eine über den Bestand, die andere über das Handelsvolumen.
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