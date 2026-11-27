Der Bitcoin Kurs erlebt am Black Friday einen Tag, den die Aktienmärkte feiern und an dem Bitcoin kaum teilnimmt: Nach einem Tageshoch von 62.249 Dollar am Morgen (09:15 Uhr MEZ) rutschte BTC am Abend auf rund 59.830 Dollar, ein Minus von 1,2 Prozent in 24 Stunden (crypto.news, 19:42 Uhr MEZ). Auslöser des Kontrasts: Chinas Staatsrat sagte am Mittag Stützung für den Kapitalmarkt zu, Börsen von Shanghai bis New York legten zu. Bitcoin verlor dagegen den Anschluss und mit ihm das Wochenplus. Für Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie (Ticker MSTR) und die Coinbase Aktie (Ticker COIN) ist das ein wichtiger Stimmungstest, denn beide hängen am Bitcoin Kurs.
Bitcoin Kurs: Aktien und China-Rally laufen ohne Bitcoin, BTC fällt unter 60.000 Dollar – was wird aus der Serie von sieben Verlustwochen?
Aktien, Gold und Silber steigen am Black Friday nach Chinas Stützungssignal, Bitcoin dreht nach 62.249 Dollar am Morgen unter 60.000 Dollar. Das Wochenplus ist weg, am Sonntag entscheidet sich, ob die Serie von sieben Verlustwochen endet.
Black Friday
Warum fällt der Bitcoin Kurs, obwohl Aktien steigen?
Chinas Staatsrat kündigte am Mittag „antizyklische Anpassungen" und neue Maßnahmen für den Kapitalmarkt an, auch mit staatlichen Mitteln. Der Shanghai Composite legte um 3,73 Prozent auf 3.606,49 Punkte zu, das größte Tagesplus seit dem 8. Oktober 2024 (Wisevoter). In Tokio stieg der Nikkei laut Ted Pillows um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte, in Seoul der Kospi um 4,3 Prozent auf 4.916 Punkte. An der Wall Street lag der Nasdaq 100 am US-Vormittag (11:30 Uhr New Yorker Zeit) knapp 2 Prozent im Plus, die großen US-Indizes stehen laut CoinDesk auf Wochensicht bei rund 4 Prozent im Plus. Gold und Silber legten ebenfalls zu.
Bitcoin lief dem Aktienmarkt hinterher: CoinDesk spricht davon, dass der Bitcoin Kurs dem Aktien-Rebound hinterherhinkt. Um 15:50 Uhr MEZ (09:50 Uhr New Yorker Zeit) fiel BTC kurz unter 60.000 Dollar und konnte die Marke im US-Handel nicht dauerhaft verteidigen. Nach Einschätzung der Redaktion fehlt dem Markt derzeit vor allem frische Nachfrage, solange die US-ETFs Geld abziehen und eine Zinserhöhung der Fed im Dezember als nahezu eingepreist gilt.
Wochenschluss
Endet die Serie von sieben Verlustwochen – oder wird es die achte?
Am Morgen sah es nach einer Wende aus: Der Wochenstart lag laut Ted Pillows bei 61.271 Dollar, Bitcoin notierte zeitweise darüber und kletterte am Morgen erstmals seit Montag wieder über 62.000 Dollar. Wäre die Woche so geendet, wäre die zweitlängste Verlustserie der Bitcoin-Geschichte gerissen (CoinDesk). Beim Abendkurs von rund 59.830 Dollar liegt Bitcoin dagegen rechnerisch etwa 2,4 Prozent unter dem Wochenstart (Redaktionsrechnung). Entscheidend ist der Wochenschluss am Sonntag, 29. November. Der November insgesamt steht bei rund minus 20 Prozent, dem größten Monatsverlust seit Juni (CoinDesk). Die Monatskerze schließt am Dienstag, 1. Dezember, um 01:00 Uhr MEZ.
|Marke
|Stand
|Uhrzeit und Quelle
|Wochenstart
|61.271 $
|Ted Pillows
|Tageshoch
|62.249 $
|09:15 Uhr MEZ, Ted Pillows
|Optionsverfall (Settlement)
|61.600 $
|09:00 Uhr MEZ, rund 6,9 Mrd. $ Volumen
|Tagestief Binance
|58.792 $
|crypto.news, 19:42 Uhr MEZ
|Aktueller Kurs
|rund 59.830 $
|19:42 Uhr MEZ, crypto.news
Kurse sind Momentaufnahmen; Quellen zeigen leicht abweichende Uhrzeiten.
Quelle: Ted Pillows, crypto.news, CoinDesk
Die Verkäufer
Wer verkauft Bitcoin: ETF-Abflüsse, Fed – und der MSCI-Stichtag?
Die US-Spot-ETFs sind der sichtbarste Verkäufer. Am 25. November flossen laut Farside netto 453 Millionen Dollar ab, davon rund 330 Millionen Dollar aus dem iShares-Fonds IBIT, der siebte Abflusstag in Folge. Für den November summieren sich die Abflüsse auf rund 5,39 Milliarden Dollar, ein Rekord für einen Monat (Farside via Coin Republic; andere Quellen nennen abweichende Zwischenstände). Donnerstag war in den USA Feiertag, die Zahlen für Freitag stehen aus.
Hinzu kommt der Stichtag für Krypto-Aktien: Am Montag, 30. November, wird die Strategy Aktie nach MSCI-Entscheidung zum Handelsschluss aus den MSCI-Indizes gestrichen, auch Metaplanet ist betroffen. Strategy schloss am 25. November bei 79,96 Dollar, die Coinbase Aktie bei 103,72 Dollar (Ted Pillows). Die Fed entscheidet am 9. Dezember, eine Zinserhöhung gilt am Markt als nahezu eingepreist.
Termine
Welche Termine bestimmen den Bitcoin Kurs als Nächstes?
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am Freitagabend lag BTC gegen 19:42 Uhr MEZ bei rund 59.830 Dollar (crypto.news), das Tageshoch bei 62.249 Dollar um 09:15 Uhr MEZ.
Warum steigt der Bitcoin Kurs nicht mit den Aktien? Aktien profitierten von Chinas Stützungssignal und der KI-Rally, Bitcoin belasten laut Marktberichten ETF-Abflüsse, die erwartete Fed-Zinserhöhung und die Schwäche der Krypto-Aktien.
Was bedeutet der Angst-Index von 12? Der Index misst die Stimmung am Kryptomarkt, Werte unter 25 gelten als extreme Angst. Er sagt nichts über die weitere Kursrichtung aus.
Wie hängen Krypto-Aktien am Bitcoin Kurs? Strategy Aktie, Coinbase Aktie und Bitcoin-Miner reagieren oft überproportional auf Bewegungen des Bitcoin Kurses.
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