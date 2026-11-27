Chinas Staatsrat kündigte am Mittag „antizyklische Anpassungen" und neue Maßnahmen für den Kapitalmarkt an, auch mit staatlichen Mitteln. Der Shanghai Composite legte um 3,73 Prozent auf 3.606,49 Punkte zu, das größte Tagesplus seit dem 8. Oktober 2024 (Wisevoter). In Tokio stieg der Nikkei laut Ted Pillows um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte, in Seoul der Kospi um 4,3 Prozent auf 4.916 Punkte. An der Wall Street lag der Nasdaq 100 am US-Vormittag (11:30 Uhr New Yorker Zeit) knapp 2 Prozent im Plus, die großen US-Indizes stehen laut CoinDesk auf Wochensicht bei rund 4 Prozent im Plus. Gold und Silber legten ebenfalls zu.

Bitcoin lief dem Aktienmarkt hinterher: CoinDesk spricht davon, dass der Bitcoin Kurs dem Aktien-Rebound hinterherhinkt. Um 15:50 Uhr MEZ (09:50 Uhr New Yorker Zeit) fiel BTC kurz unter 60.000 Dollar und konnte die Marke im US-Handel nicht dauerhaft verteidigen. Nach Einschätzung der Redaktion fehlt dem Markt derzeit vor allem frische Nachfrage, solange die US-ETFs Geld abziehen und eine Zinserhöhung der Fed im Dezember als nahezu eingepreist gilt.