Die Bitcoin Group Aktie (Xetra: ADE, ISIN DE000A1TNV91) notierte am Freitagabend um 20:01 Uhr MEZ an der Börse Stuttgart bei 19,88 Euro, ein Plus von 3,1 Prozent (boerse.de). Das ändert wenig am Bild: Am 25. November fiel der Titel mit 18,36 Euro auf den tiefsten Stand seit drei Jahren, seit dem Hoch von Anfang Oktober beträgt das Minus gut ein Drittel. Dazu kam die Abberufung von Vorstandschef Moritz Eckert am 20. November. Der Betreiber der Handelsplattform Bitcoin.de hängt am Bitcoin Kurs, der zuletzt bei rund 59.830 Dollar (crypto.news, 19:42 Uhr MEZ) lag. Ähnlich wie bei der Strategy Aktie und der Coinbase Aktie fragen Anleger, wie viel Kryptowährung im Börsenwert steckt.
Bitcoin Group Aktie: 19,88 Euro nach Drei-Jahres-Tief, Vorstandschef abberufen – wie viel Bitcoin steckt noch im Kurs?
Die Bitcoin Group Aktie (Xetra: ADE) hat am 25. November ein Drei-Jahres-Tief bei 18,36 Euro markiert, der Vorstandschef wurde am 20. November überraschend abberufen. Das Halbjahr 2026 brachte Umsatzeinbruch, Verlust und ein pausiertes Handelsgeschäft bei Bitcoin.de.
Die Ad-hoc-Meldung
Warum wurde der Vorstandschef der Bitcoin Group abberufen?
Am 20. November um 09:21 Uhr MEZ meldete die Bitcoin Group per EQS-Ad-hoc, dass der Aufsichtsrat Moritz Eckert, seit dem 1. Februar 2025 Vorstand, mit sofortiger Wirkung abberufen hat. Auch der Aufsichtsrat der Tochter futurum bank AG zog diesen Schritt. Anton Langbroek übernimmt Eckerts Aufgaben bis auf Weiteres. Gründe nannte das Unternehmen nicht (onvista, EQS-Ad-hoc). Ein Führungswechsel in einer Phase, in der Handel und Einlagen bei Bitcoin.de pausiert sind, erhöht die Unsicherheit für Anleger.
Der Kurs
Wie hoch ist der Kurs der Bitcoin Group Aktie – und wie tief ging es?
Gerechnet auf den Vortagesschluss von 19,28 Euro steht die Aktie seit Jahresbeginn rund 38 Prozent im Minus (31,20 Euro zum Jahresstart) und binnen eines Monats rund 23 Prozent (boerse.de). Der Kurs liegt etwa 32 Prozent unter der 200-Tage-Linie bei 27,08 Euro. Zuletzt zahlte das Unternehmen am 31. August 2026 eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie.
Die Zahlen
Was steht im Halbjahresbericht 2026 der Bitcoin Group?
|Kennzahl
|H1 2026
|Vergleich
|Umsatz
|1,59 Mio. €
|3,78 Mio. € (H1 2025)
|EBITDA
|-3,25 Mio. €
|-1,00 Mio. € (H1 2025)
|Ergebnis je Aktie
|-1,02 €
|-0,33 € (H1 2025)
|Netto-Kryptobestand
|199 Mio. €
|293 Mio. € (Jahresende 2025)
|Liquide Mittel
|3,9 Mio. €
|12,6 Mio. €
Kryptobestand netto zum 30.06.2026 gegenüber dem Jahresende 2025; Liquide Mittel Vergleichsstand laut Bericht.
Quelle: Halbjahresbericht der Bitcoin Group vom 29.09.2026 (über aktiencheck.de und krypto-x.biz)
Der Umsatz sank um rund 58 Prozent, der Verlust nach Steuern lag bei 5,1 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote bei 71,8 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Vorstand sinkende Umsätze und ein negatives EBITDA.
Bei der Tochter futurum bank AG, über die Bitcoin.de läuft, sind Handel und Einlagen laut Halbjahresbericht seit Ende Juni pausiert, Abhebungen bleiben möglich. Nach Darstellung des Branchenblogs krypto-x.biz vom 23. November lehnte die BaFin am 6. Oktober die beantragte MiCA-Erlaubnis der Bank ab. Das Unternehmen plant demnach, den Betrieb mit zwei regulierten deutschen Partnern fortzusetzen, nannte aber weder Namen noch einen Starttermin.
Bewertung
Wie viel Bitcoin steckt im Börsenwert der Bitcoin Group Aktie?
Bei rund fünf Millionen Aktien ergibt der Kurs von 19,88 Euro einen Börsenwert von etwa 99 Millionen Euro (Redaktionsrechnung). Der Netto-Kryptobestand lag zum 30. Juni bei 199 Millionen Euro, das entspräche rund 40 Euro je Aktie. Der Wert ist eine Momentaufnahme vom Halbjahresende, kein Nettovermögenswert, und seither hat sich der Kryptomarkt bewegt. Die Aufteilung auf Bitcoin und Ether nennen die zugänglichen Berichte nicht.
Häufige Fragen zur Bitcoin Group Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Bitcoin Group Aktie? Am 27. November um 20:01 Uhr MEZ 19,88 Euro an der Börse Stuttgart (boerse.de), Tief am 25. November bei 18,36 Euro.
Warum wurde der Bitcoin-Group-Chef abberufen? Der Aufsichtsrat nannte am 20. November keine Gründe, Anton Langbroek übernimmt die Aufgaben.
Was ist mit Bitcoin.de? Handel und Einlagen sind laut Halbjahresbericht pausiert, Abhebungen möglich.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Ein Termin für einen Neun-Monats-Bericht konnte nicht gefunden werden.
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