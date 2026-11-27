Wie hoch ist der Kurs der Bitcoin Group Aktie? Am 27. November um 20:01 Uhr MEZ 19,88 Euro an der Börse Stuttgart (boerse.de), Tief am 25. November bei 18,36 Euro.

Warum wurde der Bitcoin-Group-Chef abberufen? Der Aufsichtsrat nannte am 20. November keine Gründe, Anton Langbroek übernimmt die Aufgaben.

Was ist mit Bitcoin.de? Handel und Einlagen sind laut Halbjahresbericht pausiert, Abhebungen möglich.

Wann kommen die nächsten Zahlen? Ein Termin für einen Neun-Monats-Bericht konnte nicht gefunden werden.