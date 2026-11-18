Die Schlagzeilen klingen nach Überzeugungstätern, die Realität ist differenzierter. Laut Alex Thorn von Galaxy Research liegen bei Wells Fargo rund 85 Prozent der gemeldeten Anteile in Kundenkonten von Vermögensberatern und Brokern – die Bank kauft also nicht primär für die eigene Bilanz, sondern ihre Kunden kaufen über sie. Genau das ist aber die eigentliche Nachricht: Die großen US-Vermögensverwalter haben Bitcoin-ETFs in ihre Beratung aufgenommen, und ihre Kunden nutzen das. Insgesamt flossen laut Bitcoin Magazine im dritten Quartal rund 4,2 Milliarden Dollar von der Wall Street in Spot-Bitcoin-ETFs.