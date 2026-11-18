Der größte Bitcoin ETF der Welt hat prominente neue Großaktionäre: Wells Fargo hat seine Position im iShares Bitcoin Trust (IBIT, Nasdaq) von BlackRock im dritten Quartal auf 49,6 Millionen Anteile mehr als verdoppelt – Wert zum Stichtag 30. September rund 2,35 Milliarden Dollar. Das zeigen die 13F-Pflichtmeldungen, die US-Großinvestoren bis Mitte November bei der Börsenaufsicht SEC einreichen mussten. Auch Bank of America, Brevan Howard und Millennium stockten kräftig auf. Doch die Momentaufnahme ist sieben Wochen alt: Seit dem 30. September ist Bitcoin von rund 83.550 auf zuletzt 64.411 Dollar gefallen (CoinGecko, 18.11., ca. 6:15 Uhr MEZ) – ein Minus von rund 23 Prozent.
Bitcoin ETF: Wells Fargo verdoppelt, Bank of America verachtfacht – kaufen die Banken, während Anleger fliehen?
Die neuen 13F-Pflichtmeldungen zeigen: Wall-Street-Banken und Hedgefonds haben im dritten Quartal kräftig in Bitcoin-ETFs investiert, allen voran Wells Fargo, Bank of America und Brevan Howard. Doch seit dem Stichtag 30. September ist Bitcoin um rund ein Viertel gefallen, und aus den Fonds sind Milliarden abgeflossen. Was die Daten verraten – und was nicht.
Die 13F-Meldungen
Welche Banken haben Bitcoin-ETFs gekauft?
Die 13F-Meldungen sind der einzige regelmäßige Blick in die Depots großer US-Investoren. Für Bitcoin-ETFs zeichnen sie für das dritte Quartal ein klares Bild: Die Wall Street hat zugegriffen.
|Investor
|30.6.2026
|30.9.2026
|Veränderung
|Wells Fargo
|24,40 Mio.
|49,58 Mio.
|+103 %
|Bank of America
|rund 1,7 Mio.
|14,48 Mio.
|mehr als verachtfacht
|Brevan Howard
|7,2 Mio.
|22,4 Mio.
|mehr als verdreifacht
|Millennium
|9,7 Mio.
|20,8 Mio.
|mehr als verdoppelt
|Goldman Sachs
|17,23 Mio.
|16,44 Mio.
|−5 %
|Jane Street
|24,88 Mio.
|20,22 Mio.
|−19 %
|Harvard Management
|3,04 Mio.
|3,04 Mio.
|unverändert
Anzahl IBIT-Anteile zum 30.6. und 30.9.2026. Goldman Sachs und Jane Street schichteten zugleich in andere Bitcoin-ETFs um (siehe Text).
Quelle: 13F-Meldungen via Crypto Briefing, TFTC, KuCoin/NS3, BitcoinForCorporations, Bitcoinist, Forex Crunch
Bei Goldman Sachs lohnt der zweite Blick: Die IBIT-Position schrumpfte leicht, insgesamt wuchs das Engagement in Bitcoin-ETFs aber von rund 580 Millionen auf 1,28 Milliarden Dollar – vor allem, weil die Bank beim Fidelity-Fonds FBTC von gut 100.000 auf 5,48 Millionen Anteile aufstockte. Bemerkenswert: Gleichzeitig halbierte Goldman seine Beteiligung an der Strategy Aktie von 5,81 auf 2,76 Millionen Papiere. Ähnlich Jane Street: Der Handelsriese reduzierte IBIT um 19 Prozent, baute aber FBTC massiv aus und verdoppelte sein Bitcoin-ETF-Buch insgesamt nahezu auf 1,79 Milliarden Dollar. Die Elite-Universität Harvard hielt ihre IBIT-Anteile konstant, verkaufte aber ihre Ether-ETF-Position komplett und stockte stattdessen beim Gold-ETF GLD auf.
Die Einordnung
Kaufen die Banken selbst – oder ihre Kunden?
Die Schlagzeilen klingen nach Überzeugungstätern, die Realität ist differenzierter. Laut Alex Thorn von Galaxy Research liegen bei Wells Fargo rund 85 Prozent der gemeldeten Anteile in Kundenkonten von Vermögensberatern und Brokern – die Bank kauft also nicht primär für die eigene Bilanz, sondern ihre Kunden kaufen über sie. Genau das ist aber die eigentliche Nachricht: Die großen US-Vermögensverwalter haben Bitcoin-ETFs in ihre Beratung aufgenommen, und ihre Kunden nutzen das. Insgesamt flossen laut Bitcoin Magazine im dritten Quartal rund 4,2 Milliarden Dollar von der Wall Street in Spot-Bitcoin-ETFs.
13F data is a floor, not a ceiling.
Der Vermögensverwalter Bitwise weist damit auf eine Grenze der Daten hin: Meldepflichtig sind nur Investoren mit mehr als 100 Millionen Dollar in US-Aktien, viele Halter tauchen gar nicht auf. Zugleich sind die Zahlen eine Rückschau. Mehrere Hedgefonds nutzen ETFs zudem für Arbitragegeschäfte mit Terminkontrakten – eine hohe Position bedeutet nicht automatisch eine Wette auf steigende Kurse.
Die Gegenwart
Warum fließt jetzt Geld aus den Bitcoin-ETFs ab?
Im dritten Quartal flossen laut CoinDesk-Daten netto rund 6,3 Milliarden Dollar in die US-Spot-Bitcoin-ETFs. Im vierten Quartal hat sich das Bild gedreht: Bis Anfang November flossen rund 2,1 Milliarden Dollar ab, im November bis zum 13. des Monats laut The Block sogar 2,35 Milliarden Dollar. Der IBIT verzeichnete elf Abflusstage in Folge mit zusammen rund 2,35 Milliarden Dollar, ehe am Montag wieder 76,5 Millionen Dollar zuflossen. Das Vermögen aller US-Spot-Bitcoin-ETFs schrumpfte laut TFTC auf 84,3 Milliarden Dollar, beim IBIT von 68,7 Milliarden Dollar am 21. Oktober auf 53,99 Milliarden Dollar am 13. November – Abflüsse und Kursverluste zusammengenommen. Seit dem Start im Januar 2024 summieren sich die Nettozuflüsse dennoch auf rund 54,7 Milliarden Dollar.
Die Gründe liegen im Makro: Die Fed steuert auf eine Zinserhöhung im Dezember zu, zehnjährige US-Renditen liegen über 5 Prozent, und der Börsengang von Anthropic bindet nach Einschätzung von VanEck Liquidität. Auch Ether-ETFs verlieren weiter: Am Dienstag flossen 29,1 Millionen Dollar ab, in der Woche bis zum 13. November waren es fast 400 Millionen Dollar – die siebte Minuswoche in Folge. Viele Käufer der vergangenen Monate liegen im Minus: Die durchschnittliche Kostenbasis kurzfristiger Bitcoin-Halter beziffert Glassnode auf rund 75.600 Dollar.
It's too early to call this dip buying.
Der Ausblick
Worauf sollten Anleger bei Bitcoin-ETFs jetzt achten?
Kurzfristig zählen die täglichen Flows: Bleiben die Zuflüsse vom Montag eine Ausnahme, oder kehren die Käufer zurück? Heute um 20 Uhr MEZ veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, am Donnerstag startet der Handel mit Anthropic-Aktien. Am 30. November streicht MSCI die Strategy Aktie aus mehreren Indizes, am 9. Dezember entscheidet die Fed über die Zinsen. Die nächsten 13F-Meldungen für das vierte Quartal folgen erst Mitte Februar 2027 – erst dann zeigt sich, ob Wells Fargo, Bank of America und Co. den Rücksetzer zum Nachkaufen genutzt oder verkauft haben.
Häufige Fragen zum Bitcoin ETF
Welche Bank hält am meisten Bitcoin-ETF-Anteile?
Unter den genannten Banken meldete Wells Fargo zum 30. September die größte IBIT-Position mit rund 2,35 Milliarden Dollar.
Kaufen die Banken Bitcoin-ETFs auf eigene Rechnung?
Nur zum Teil. Bei Wells Fargo liegen laut Galaxy Research rund 85 Prozent der Anteile in Kundenkonten.
Fließt aktuell Geld in Bitcoin-ETFs oder ab?
Im November bis zum 13. flossen netto rund 2,35 Milliarden Dollar ab. Am 16. November gab es erstmals nach sieben Tagen wieder einen kleinen Zufluss von 7,9 Millionen Dollar.
Wie aktuell sind die 13F-Daten?
Sie zeigen den Stand zum 30. September 2026. Seitdem ist der Bitcoin Kurs um rund 23 Prozent gefallen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.