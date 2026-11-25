Die US-Spot-Bitcoin-ETFs bluten weiter: Am 23. November 2026 flossen laut Farside netto rund 570 Millionen Dollar ab, der fünfte Abflusstag in Folge. Über fünf Sitzungen summiert sich der Abfluss auf etwa 2,37 Milliarden Dollar. Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock, der größte Fonds seiner Art, verzeichnete allein 509 Millionen Dollar Abflüsse. Der Bitcoin Kurs liegt am Morgen des 25. November bei rund 59.850 Dollar.
Bitcoin-ETF: 2,37 Milliarden Dollar Abflüsse in fünf Handelstagen, allein 509 Millionen bei BlackRocks IBIT – wer kauft, wenn die Fonds verkaufen?
Die US-Spot-Bitcoin-ETFs haben fünf Handelstage in Folge Geld verloren. Der iShares Bitcoin Trust von BlackRock trägt den Löwenanteil. Was die Abflüsse für den Bitcoin Kurs unter 60.000 Dollar bedeuten.
Für Anleger, die Bitcoin über ETFs wie den IBIT oder über Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase verfolgen, ist die Frage drängend, ob die Abflüsse nur Gewinnmitnahmen und Risikoabbau sind oder ein Vertrauensverlust der institutionellen Käufer.
Die Zahlen
Wie groß sind die Bitcoin-ETF-Abflüsse wirklich?
|Fonds
|Netto-Fluss am 23.11.
|iShares Bitcoin Trust (IBIT)
|–509,3
|Grayscale Bitcoin Mini Trust
|–61,1
|Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
|–12,6
|Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)
|+13,3
|Summe (alle US-Spot-Fonds)
|rund –570
Positive Werte sind Zuflüsse, negative Abflüsse; Angaben in Millionen US-Dollar.
Quelle: Farside via Bitcoin Sistemi
Der Abfluss kommt nicht aus heiterem Himmel. In der Woche bis 14. November hatten die zwölf US-Bitcoin-ETFs laut The Block (Daten SoSoValue) 1,07 Milliarden Dollar verloren, die zweite Woche in Folge mit mehr als einer Milliarde. Allein IBIT stand am Freitag, 14.11., für rund 77 Prozent der Tagesabflüsse. Der Fonds hielt damals Bitcoin im Wert von rund 54 Milliarden Dollar, die kumulierten Zuflüsse seit dem Start lagen bei rund 64,2 Milliarden Dollar. Im Jahr 2026 stand die Bilanz der Bitcoin-ETFs laut The Block zuletzt bei minus 1,98 Milliarden Dollar.
Die Folgen
Was bedeuten Abflüsse für den Bitcoin Kurs?
Wenn ein ETF Anteile zurücknimmt, muss er Bitcoin verkaufen oder zumindest die Nachfrage entfällt, die Zuflüsse bisher erzeugt haben. Seit der Einführung der US-Spot-ETFs galten sie als stetiger Käufer. Dreht der Fluss ins Negative, fehlt dieser Käufer, und Verkäufer treffen auf weniger Gegenseite. Ein Analyst, den Bitcoin Sistemi zitiert, sieht Abflüsse von über 500 Millionen Dollar pro Tag nicht durch neue Nachfrage aufgefangen.
Zugleich zeigen sich Gegeneffekte: Nach den Zwangsliquidationen von 472 Millionen Dollar binnen 24 Stunden sind viele gehebelte Positionen bereinigt. Und am 23.11. meldete Fidelitys FBTC sogar einen kleinen Zufluss von gut 13 Millionen Dollar.
Das große Bild
Wie hängen ETF-Flüsse, Zölle und Inflation zusammen?
ETF-Flüsse folgen der Stimmung. Berichte über höhere US-Zölle, ein starker Dollar und enge Kreditbedingungen haben Bitcoin laut Matthew Sigel von VanEck eng an den Nasdaq gebunden, dessen Korrelation auf einem Vier-Jahres-Hoch liegt. Heute um 14:30 Uhr MEZ erscheint der US-PCE-Preisindex für Oktober. Fällt er hoch aus, dürften Zinsängste die Risikobereitschaft weiter dämpfen. Auch ETF-Anleger reagieren darauf.
Ausblick
Worauf achten Anleger bei Bitcoin-ETFs?
Zentral sind die täglichen Flüsse nach US-Handelsschluss bei Farside und SoSoValue. Dreht die Serie ins Positive, wäre das ein erstes Signal der Entspannung; setzt sich der Abfluss fort, bleibt der Druck auf den Bitcoin Kurs. Dazu zählen PCE-Daten, die Zolldebatte und die Entwicklung der Krypto-Aktien. Aktiencheck.de gibt keine Prognose ab.
FAQ
Häufige Fragen zu Bitcoin-ETFs
Was ist ein Spot-Bitcoin-ETF? Ein börsengehandelter Fonds, der echten Bitcoin hält und dessen Anteile wie Aktien gehandelt werden.
Warum sind die Bitcoin-ETF-Abflüsse wichtig? Sie zeigen, ob institutionelle und private Anleger Bitcoin zukaufen oder abbauen.
Wie hoch waren die Abflüsse zuletzt? Rund 570 Millionen Dollar am 23.11. und etwa 2,37 Milliarden Dollar über fünf Handelstage (Farside).
Wie riskant sind Bitcoin-ETFs? Sie bilden den Bitcoin Kurs ab und tragen dessen volle Schwankungen; ein Totalverlust ist nicht ausgeschlossen.
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