Der Abfluss kommt nicht aus heiterem Himmel. In der Woche bis 14. November hatten die zwölf US-Bitcoin-ETFs laut The Block (Daten SoSoValue) 1,07 Milliarden Dollar verloren, die zweite Woche in Folge mit mehr als einer Milliarde. Allein IBIT stand am Freitag, 14.11., für rund 77 Prozent der Tagesabflüsse. Der Fonds hielt damals Bitcoin im Wert von rund 54 Milliarden Dollar, die kumulierten Zuflüsse seit dem Start lagen bei rund 64,2 Milliarden Dollar. Im Jahr 2026 stand die Bilanz der Bitcoin-ETFs laut The Block zuletzt bei minus 1,98 Milliarden Dollar.