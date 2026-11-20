Die Serie reicht weiter zurück: In der Woche vom 9. bis 13. November flossen netto rund 1,07 Milliarden Dollar ab (Farside über Coinpaper, zitiert von CryptoTicker). Am 18. November waren es laut Tradingview 306,5 Millionen Dollar. Zusammen mit den 582,3 Millionen vom 19. November ergibt sich der Monatswert von 3,47 Milliarden.

Auffällig ist die Konzentration: Fast der gesamte Abfluss kam aus einem Produkt. Das spricht dafür, dass große institutionelle Anleger oder Handelshäuser Positionen in IBIT reduzieren; wer genau verkauft, geht aus den Daten nicht hervor. Eine Ausnahme bei den Zahlen: Lookonchain meldet für den 19. November 4.658 Bitcoin (rund 296,7 Millionen Dollar) und damit eine kleinere Zahl, die auf anderer Messung beruht; Farside gilt als übliche Referenz.