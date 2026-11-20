Der Bitcoin ETF von BlackRock (iShares Bitcoin Trust, Nasdaq: IBIT) hat am Donnerstag, 19. November, den größten Tagesabfluss seiner Geschichte verbucht: 541,1 Millionen Dollar, wie Nexo am 20. November (15:00 Uhr UTC) schreibt. Alle US-Spot-Bitcoin-ETFs zusammen verloren laut Farside Investors 582,3 Millionen Dollar, der dritte Abflusstag in Folge; IBIT steht damit für rund 93 Prozent des Betrags (eigene Rechnung). Im November summieren sich die Abflüsse laut CryptoTicker auf 3,47 Milliarden Dollar. Der Bitcoin Kurs fiel am Freitag um 16:45 Uhr MEZ erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar und stand um 17:07 Uhr MEZ bei 59.268 Dollar (CoinGecko).
Bitcoin ETF: BlackRocks IBIT mit Rekordabfluss von 541,1 Millionen Dollar, November-Minus bei 3,47 Milliarden, Bitcoin unter 60.000 Dollar - Wer verkauft Bitcoin jetzt in der ETF-Hülle?
US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren am 19. November 582,3 Millionen Dollar, davon 541,1 Millionen bei BlackRocks IBIT, dem größten Tagesabfluss in der Geschichte des Fonds. Im November summieren sich die Abflüsse auf 3,47 Milliarden Dollar, der Bitcoin Kurs fiel am Freitag unter 60.000 Dollar. Was die ETF-Flows bedeuten.
Die Abflüsse
Wie groß sind die Bitcoin-ETF-Abflüsse im November – und wer trägt sie?
Die Serie reicht weiter zurück: In der Woche vom 9. bis 13. November flossen netto rund 1,07 Milliarden Dollar ab (Farside über Coinpaper, zitiert von CryptoTicker). Am 18. November waren es laut Tradingview 306,5 Millionen Dollar. Zusammen mit den 582,3 Millionen vom 19. November ergibt sich der Monatswert von 3,47 Milliarden.
Auffällig ist die Konzentration: Fast der gesamte Abfluss kam aus einem Produkt. Das spricht dafür, dass große institutionelle Anleger oder Handelshäuser Positionen in IBIT reduzieren; wer genau verkauft, geht aus den Daten nicht hervor. Eine Ausnahme bei den Zahlen: Lookonchain meldet für den 19. November 4.658 Bitcoin (rund 296,7 Millionen Dollar) und damit eine kleinere Zahl, die auf anderer Messung beruht; Farside gilt als übliche Referenz.
|Zeitraum
|Netto-Abfluss
|9.-13.11.
|rund 1.070
|18.11.
|rund 306,5
|19.11. (alle US-Spot-ETFs)
|582,3
|davon IBIT
|541,1
|November bis 19.11.
|rund 3.470
Netto-Abflüsse in Mio. US-Dollar, soweit in den Quellen ausgewiesen.
Quelle: Farside über CryptoTicker, Nexo, Tradingview
Warum ziehen Anleger gerade jetzt Geld aus Bitcoin-ETFs ab?
Mehrere Faktoren treffen zusammen. Der Ausverkauf bei Technologieaktien: Der Nasdaq Composite schloss am Donnerstag 2,3 Prozent tiefer, der Dow unter 50.000 Punkten (Nexo). Zudem erwartet der Markt laut CME FedWatch zu rund 97 Prozent eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember; die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt bei rund 5,01 Prozent. Hohe Zinsen verteuern Kapital und machen zinslose Anlagen wie Bitcoin weniger attraktiv. Dazu kommt der Preis selbst: Bitcoin liegt rund 53 Prozent unter dem Rekord von 126.080 Dollar vom 6. Oktober 2025.
Parallel verloren Ether-ETFs vom 16. bis 19. November 208,5 Millionen Dollar (Farside über crypto.news). Die Abflüsse betreffen damit den gesamten Krypto-ETF-Markt.
Was bedeuten die Abflüsse für Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase?
ETF-Flows sind ein Maß für Nachfrage. Fehlt sie, trifft das indirekt auch Krypto-Aktien: Die Coinbase Aktie lebt von Handelsvolumen und Verwahrung, die Strategy Aktie von ihrem Bitcoin-Bestand von 850.849 Bitcoin zu 75.452 Dollar Schnitt (8-K, 16. November). Bei 59.268 Dollar liegt der Bitcoin Kurs rechnerisch rund 21 Prozent unter diesem Schnitt. Strategy verlässt zudem am 30. November den MSCI USA Index.
FAQ: Antworten zum Bitcoin ETF
Wie hoch war der Abfluss bei IBIT am 19. November?
541,1 Millionen Dollar, der größte Tagesabfluss in der Geschichte des Fonds (Nexo, Farside).
Wie hoch sind die Bitcoin-ETF-Abflüsse im November?
Bis einschließlich 19. November rund 3,47 Milliarden Dollar (Farside über CryptoTicker).
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Welche Krypto-Aktien sind vom ETF-Trend betroffen?
Vor allem Coinbase, Strategy, Metaplanet und Bitcoin-Miner wie Riot reagieren auf Bitcoin Kurs und Nachfrage.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.