Die US-Spot-Bitcoin-ETFs erleben eine der schwächsten Wochen ihrer Geschichte: Anleger zogen in der Woche bis Freitag, 20. November 2026, netto 1,79 Milliarden Dollar ab, den drittgrößten Wochenabfluss seit dem Start im Januar 2024 (Cointelegraph, Daten von SoSoValue, 23.11.2026, 08:08 Uhr UTC). Der iShares Bitcoin Trust von BlackRock (Ticker IBIT, Nasdaq) stellte am Donnerstag und Freitag mit 541,1 und 544,7 Millionen Dollar zwei Rekord-Tagesabflüsse in Folge auf. Der Bitcoin Kurs liegt derweil bei rund 61.400 Dollar (finanzen.net, 23.11.2026, 09:41 Uhr MEZ).
Bitcoin-ETFs: IBIT mit Rekordabfluss von 545 Millionen Dollar an einem Tag, 1,79 Milliarden Dollar in der Woche - Wer verkauft hier eigentlich?
US-Bitcoin-ETFs haben in der Vorwoche 1,79 Milliarden Dollar verloren, den drittgrößten Wochenabfluss seit dem Start. Allein der iShares Bitcoin Trust von BlackRock gab an zwei Tagen 1,09 Milliarden Dollar ab. Was die Zahlen für den Bitcoin Kurs und für Krypto-Aktien wie Coinbase bedeuten.
Die Zahlen
Wie groß sind die Abflüsse bei IBIT?
Nach Daten von SoSoValue erreichte der Wochenabfluss 1,79 Milliarden Dollar. Der Rekord liegt bei 2,61 Milliarden Dollar in der Woche bis Ende Februar 2025. Im November summieren sich die Abflüsse bis Freitag auf 4,14 Milliarden Dollar, nur rund 8 Prozent unter dem Monatsrekord vom Juni von 4,51 Milliarden Dollar. In den vier jüngsten Wochen flossen insgesamt 4,34 Milliarden Dollar ab, im laufenden Jahr summiert sich das Minus auf rund 3,8 Milliarden Dollar.
IBIT trägt den größten Teil: 1,37 Milliarden Dollar der Wochenabflüsse kamen aus dem BlackRock-Fonds. Der Donnerstag mit 541,1 Millionen Dollar übertraf den bisherigen Tagesrekord von 528,3 Millionen Dollar vom 30. Januar, der Freitag mit 544,7 Millionen Dollar setzte noch einen drauf. Insgesamt flossen am Freitag laut finanzen.net 669,2 Millionen Dollar aus allen Fonds ab.
Andere Datenanbieter kommen auf abweichende Summen. Farside, auf den sich secureshift.io beruft, nennt für die fünf Handelstage vom 16. bis 20. November rund 1,25 Milliarden Dollar, KuCoin beziffert den November auf 3,47 Milliarden Dollar. Die Unterschiede ergeben sich aus unterschiedlichen Stichtagen und Fondsauswahl; die Richtung ist in allen Quellen gleich.
|Zeitraum
|Abfluss
|Quelle
|Woche bis 20.11.
|1,79 Mrd. $
|SoSoValue
|Fünf Handelstage 16. bis 20.11.
|rund 1,25 Mrd. $
|Farside
|November bis 20.11.
|4,14 Mrd. $
|SoSoValue
|November (Stand 23.11.)
|rund 3,47 Mrd. $
|KuCoin
|IBIT Donnerstag und Freitag
|1,09 Mrd. $
|SoSoValue
Summen weichen je nach Anbieter und Stichtag ab; die Redaktion nutzt SoSoValue als Hauptquelle.
Quelle: Cointelegraph/SoSoValue, 23.11.2026; secureshift.io/Farside, 22.11.2026; KuCoin, 23.11.2026
Die Ursachen
Warum ziehen ETF-Anleger ihr Geld ab, obwohl der Bitcoin Kurs fällt?
Die Quellen nennen mehrere Gründe, die sich überlagern. Der Technologie-Ausverkauf an der Wall Street: Der Nasdaq Composite verlor am Freitag 5,3 Prozent, im Wochenverlauf rund 10 Prozent (finanzen.net). Bitcoin bewegt sich zunehmend parallel zu KI-Aktien. Die Zinserwartung: Der Markt rechnet nach dem Fed-Protokoll mit einer Zinserhöhung am 9. Dezember. Dazu der Abbau von Hebel: In 24 Stunden wurden laut CoinGlass rund 2,67 Milliarden Dollar an Krypto-Positionen liquidiert.
Ein weiteres Zeichen ist laut KuCoin der Coinbase-Aufschlag, der seit 60 Handelstagen in Folge negativ ist. Er vergleicht den Bitcoin-Preis an der US-Börse Coinbase mit anderen Plattformen und gilt als Indikator für die Nachfrage von US-Anlegern. Ein negativer Wert heißt, dass US-Käufer weniger zahlungsbereit sind. Das ist eine Einordnung des Anbieters. ETH-Spot-ETFs verloren im November laut secureshift.io rund 986 Millionen Dollar; Solana-ETFs verzeichneten als einzige Gruppe leichte Zuflüsse von 4,7 Millionen Dollar.
Für Krypto-Aktien ist der ETF-Trend doppelt relevant. Die Coinbase Aktie lag am 20. November bei 103,96 Dollar, 39 Prozent unter dem Stand vor einem Monat (Yahoo Finance). Coinbase verdient an Handel und Verwahrung, auch von ETF-Beständen. Die Strategy Aktie lag bei 80,36 Dollar nachmittags am 20. November, auf Monatssicht minus 44 Prozent (Yahoo Finance), und konkurriert als Bitcoin-Vehikel direkt mit den ETFs.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
24.11. bis 25.11.: Rede von John Williams (Fed), PCE-Inflation für Oktober.
26.11.: US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, keine ETF-Flüsse.
27.11.: Optionsverfall bei Deribit, rund 6,8 Milliarden Dollar.
Täglich: Daten von SoSoValue und Farside zu den ETF-Flüssen.
9.12.: Zinsentscheid der Fed.
FAQ
Häufige Fragen zu Bitcoin-ETFs und zum Bitcoin Kurs
Was sind Spot-Bitcoin-ETFs?
Börsengehandelte Fonds, die Bitcoin physisch halten. Fließt Geld hinein, kaufen die Anbieter Coins, bei Abflüssen verkaufen sie.
Wie groß ist der IBIT-Abfluss?
Am Donnerstag 541,1 Millionen Dollar und am Freitag 544,7 Millionen Dollar, zusammen 1,09 Milliarden Dollar (SoSoValue).
Was bedeuten ETF-Abflüsse für den Bitcoin Kurs?
Sie nehmen eine wichtige Nachfragequelle weg. Ob der Bitcoin Kurs steigt oder fällt, entscheidet der gesamte Markt.
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