Nach Daten von SoSoValue erreichte der Wochenabfluss 1,79 Milliarden Dollar. Der Rekord liegt bei 2,61 Milliarden Dollar in der Woche bis Ende Februar 2025. Im November summieren sich die Abflüsse bis Freitag auf 4,14 Milliarden Dollar, nur rund 8 Prozent unter dem Monatsrekord vom Juni von 4,51 Milliarden Dollar. In den vier jüngsten Wochen flossen insgesamt 4,34 Milliarden Dollar ab, im laufenden Jahr summiert sich das Minus auf rund 3,8 Milliarden Dollar.

IBIT trägt den größten Teil: 1,37 Milliarden Dollar der Wochenabflüsse kamen aus dem BlackRock-Fonds. Der Donnerstag mit 541,1 Millionen Dollar übertraf den bisherigen Tagesrekord von 528,3 Millionen Dollar vom 30. Januar, der Freitag mit 544,7 Millionen Dollar setzte noch einen drauf. Insgesamt flossen am Freitag laut finanzen.net 669,2 Millionen Dollar aus allen Fonds ab.

Andere Datenanbieter kommen auf abweichende Summen. Farside, auf den sich secureshift.io beruft, nennt für die fünf Handelstage vom 16. bis 20. November rund 1,25 Milliarden Dollar, KuCoin beziffert den November auf 3,47 Milliarden Dollar. Die Unterschiede ergeben sich aus unterschiedlichen Stichtagen und Fondsauswahl; die Richtung ist in allen Quellen gleich.