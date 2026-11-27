Nach einem zwischenzeitlichen Tief von rund 55.000 US-Dollar hat sich Bitcoin zuletzt wieder über die Marke von 60.000 US-Dollar bewegt, so Stephen Coltman, Head of Macro beim Krypto-ETP-Emittenten 21shares.
Bitcoin-Ausblick 2027: Wird die US-Notenbank zum Wendepunkt für den Kryptomarkt?
Und unter welchen Voraussetzungen könnte Bitcoin 2027 wieder an Dynamik gewinnen?
Die Unsicherheit an den Finanzmärkten bleibe jedoch bestehen. Während die jüngsten US-Inflationsdaten die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung im Dezember stützen würden, zeichneten langfristige Inflationsindikatoren ein anderes Bild.
Sinkende Inflationserwartungen würden Fed-Kurs infrage stellen
Die am Mittwoch veröffentlichten US-Inflationsdaten würden zeigen, dass der von der Fed bevorzugte PCE-Preisindex im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent gestiegen sei. Die Kerninflation habe bei 3,3 Prozent gelegen. Gleichzeitig würden mehrere Indikatoren für einen nachlassenden längerfristigen Inflationsdruck sprechen. Seit der Veröffentlichung der letzten Wirtschaftsprojektionen der Fed am 16. September seien die durchschnittlichen Benzinpreise in den USA um 18 Prozent, die Dieselpreise um acht Prozent und die Kupferpreise um 15 Prozent gefallen. Der US-Dollar habe im selben Zeitraum um vier Prozent zugelegt, während der S&P 500-Index acht Prozent verloren habe. Auch die über Inflationsswaps abgebildeten Inflationserwartungen für die kommenden zwölf Monate lägen mittlerweile unter zwei Prozent. Es herrsche ein Widerspruch zur aktuell restriktiven Ausrichtung der US-Notenbank. Aus derzeitiger Sicht bestehe das Risiko, dass die Fed auf den vorübergehenden, durch den Iran-Krieg verursachten Inflationsanstieg zu stark reagiere und dabei den längerfristigen Trend einer nachlassenden Inflation unterschätze.
Geldpolitischer Kurswechsel könnte 2027 neue Impulse setzen
Während die US-Notenbank im September für Ende 2027 noch einen Leitzins von 4,1 Prozent prognostiziert habe, seien die Finanzmärkte von rund 4,5 Prozent ausgegangen. Gleichzeitig seien die langfristigen Inflationserwartungen weiter rückläufig. Nach aktuellen Einschätzungen könnte die Fed daher bereits bei ihrer Sitzung am 9. Dezember oder zu Beginn des kommenden Jahres eine weniger restriktive Geldpolitik signalisieren. Für Bitcoin und andere liquiditätssensitive Anlageklassen könnte eine solche Entwicklung neue Impulse setzen. Niedrigere Zinserwartungen und weniger restriktive Finanzierungsbedingungen könnten die Risikobereitschaft der Anleger erhöhen. Sollte sich die Inflation hingegen als hartnäckiger erweisen, dürfte der geldpolitische Gegenwind auch 2027 anhalten.
Bitcoin 2027: Rückkehr der Nachfrage werde entscheidend sein
Eine geldpolitische Entspannung allein dürfte jedoch nicht ausreichen, um eine nachhaltige Erholung am Kryptomarkt einzuleiten. Allein zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche hätten US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs Nettoabflüsse von rund 1,25 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Mit Blick auf die kommenden Monate rücke insbesondere der sogenannte Realized Price von Bitcoin in den Fokus. Dieser bilde den durchschnittlichen Preis ab, zu dem die im Umlauf befindlichen Bitcoin zuletzt auf der Blockchain bewegt worden seien, und habe am 22. November bei rund 53.250 US-Dollar gelegen. In früheren Bärenmärkten sei dieses Niveau teilweise deutlich unterschritten worden.
Für eine nachhaltige Erholung im Jahr 2027 dürften daher neben der US-Geldpolitik insbesondere eine Rückkehr der ETF-Zuflüsse und steigende Stablecoin-Bestände entscheidend sein. Gleichzeitig werde mit einer zunehmend differenzierten Entwicklung innerhalb des Kryptomarktes gerechnet: Während Bitcoin, rund um die Uhr verfügbare blockchainbasierte Handelsplätze und Technologien zum Schutz vor Quantencomputerangriffen an Bedeutung gewinnen könnten, dürften spekulative Marktsegmente weiterhin unter Druck stehen.
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