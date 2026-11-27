Die am Mittwoch veröffentlichten US-Inflationsdaten würden zeigen, dass der von der Fed bevorzugte PCE-Preisindex im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent gestiegen sei. Die Kerninflation habe bei 3,3 Prozent gelegen. Gleichzeitig würden mehrere Indikatoren für einen nachlassenden längerfristigen Inflationsdruck sprechen. Seit der Veröffentlichung der letzten Wirtschaftsprojektionen der Fed am 16. September seien die durchschnittlichen Benzinpreise in den USA um 18 Prozent, die Dieselpreise um acht Prozent und die Kupferpreise um 15 Prozent gefallen. Der US-Dollar habe im selben Zeitraum um vier Prozent zugelegt, während der S&P 500-Index acht Prozent verloren habe. Auch die über Inflationsswaps abgebildeten Inflationserwartungen für die kommenden zwölf Monate lägen mittlerweile unter zwei Prozent. Es herrsche ein Widerspruch zur aktuell restriktiven Ausrichtung der US-Notenbank. Aus derzeitiger Sicht bestehe das Risiko, dass die Fed auf den vorübergehenden, durch den Iran-Krieg verursachten Inflationsanstieg zu stark reagiere und dabei den längerfristigen Trend einer nachlassenden Inflation unterschätze.