Was ist Arife?

Das neue Krebsforschungsunternehmen der BioNTech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci.

Wie viel Geld soll Arife einsammeln?

Laut Financial Times rund eine Milliarde Dollar bei einer Bewertung von etwa 2,5 Milliarden Dollar.

Was hat BioNTech davon?

Berichten zufolge eine Minderheitsbeteiligung sowie mögliche Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.

Welche ISIN und WKN hat die BioNTech Aktie?

ISIN US09075V1026, WKN A2PSR2, Handelssymbol 22UA, US-Handelssymbol BNTX.