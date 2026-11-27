Die BioNTech Aktie steht im Zentrum einer der spannendsten Geschichten der deutschen Biotechbranche. Die Gründer verlassen das Unternehmen und bauen etwas Neues auf. An der Börse kommt das bislang gut an: Binnen einer Woche legte die Aktie rund 10 Prozent zu. Am Donnerstag notierte sie in Deutschland bei 81,20 Euro, leicht im Minus. BioNTech gehört zu den meistgesuchten Aktien bei wallstreet-online.
BioNTech Aktie: Gründer planen Milliarden-Start-up – was bleibt für die Aktionäre, wenn Şahin und Türeci gehen?
Uğur Şahin und Özlem Türeci verlassen BioNTech zum Jahresende und verhandeln laut Financial Times über eine Milliarde Dollar für ihr neues Krebsunternehmen Arife. Die BioNTech Aktie hat in einer Woche rund 10 Prozent zugelegt. Die große Analyse: was der Deal für BioNTech bedeuten könnte und was Analysten erwarten.
Die Stammdaten: Die BioNTech Aktie wird als Hinterlegungsschein gehandelt und trägt die ISIN US09075V1026 und die WKN A2PSR2. In Deutschland lautet das Handelssymbol 22UA, in den USA das US-Handelssymbol BNTX an der Nasdaq.
Der Plan
Das dritte Unternehmen der Gründer
Laut einem Bericht der Financial Times verhandeln Uğur Şahin und Özlem Türeci mit Investoren über rund eine Milliarde Dollar für ihr neues Unternehmen Arife. Die Runde könnte das Start-up mit rund 2,5 Milliarden Dollar bewerten, angeführt werden soll sie vom europäischen Wagniskapitalgeber Plural. Arife soll neue Anwendungen der mRNA-Technologie gegen Krebs erforschen. Bestätigt ist das nicht, weder BioNTech noch Arife äußerten sich.
Für die BioNTech Aktie ist entscheidend, welche Rolle BioNTech spielt. Berichten zufolge soll der Mainzer Konzern Technologie einbringen und im Gegenzug eine Minderheitsbeteiligung sowie Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren erhalten. Arife könnte dann die frühe Forschung übernehmen, aus der BioNTech später Wirkstoffe weiterentwickelt. Die Gespräche sind aber noch nicht abgeschlossen.
BioNTech verliert seine Gründer, aber vielleicht nicht deren Ideen. Genau das macht den Deal für Aktionäre so wichtig.
Die Analysten
Ziele über 100 Euro
Die Analysten bleiben überwiegend positiv. Von 21 erfassten Häusern raten 14 zum Kauf, sieben zum Halten, keines zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 102 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Getragen werden die Ziele vor allem von der Hoffnung auf mRNA-Krebstherapien, für die es bislang aber noch keine Zulassung gibt.
Häufige Fragen zur BioNTech Aktie
Was ist Arife?
Das neue Krebsforschungsunternehmen der BioNTech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci.
Wie viel Geld soll Arife einsammeln?
Laut Financial Times rund eine Milliarde Dollar bei einer Bewertung von etwa 2,5 Milliarden Dollar.
Was hat BioNTech davon?
Berichten zufolge eine Minderheitsbeteiligung sowie mögliche Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.
Welche ISIN und WKN hat die BioNTech Aktie?
ISIN US09075V1026, WKN A2PSR2, Handelssymbol 22UA, US-Handelssymbol BNTX.
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