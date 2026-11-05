BioNTech Aktie fällt 4,37%: Morgan Stanley senkt das Ziel

Die BioNTech-Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker: BNTX) gerät am 5. November 2026 unter Druck: Der in den USA gehandelte Anteilsschein verliert nach den vorliegenden Kursangaben 3,96 USD beziehungsweise 4,37% auf 86,74 USD. Gleichzeitig reduziert Morgan Stanley die Erwartungen an die Bewertung. Terence Flynn senkt in seiner BioNTech-Aktienanalyse das Kursziel von 114 USD auf 106 USD, bestätigt jedoch das Rating "overweight". Trotz des vorsichtigeren Kursziels bleibt damit ein rechnerischer Abstand von rund 22,2% zum aktuellen Kurs.