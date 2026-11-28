BioNTech Aktie: Elf Prozent in fünf Tagen – gelingt den Mainzern das Comeback als Krebsfirma?

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:14 3 Min.

Die BioNTech Aktie hat sich aus einer gefährlichen Chartzone befreit und die 200-Tage-Linie zurückerobert. Analysten sind gespalten. Die Zukunft hängt an der Onkologie.

Bild: BioNTech SE

Der Impfstoff, der die Welt veränderte, verdient kaum noch Geld. Was bleibt, sind Milliarden auf dem Konto und eine Wette auf die Krebsmedizin. Die BioNTech Aktie hat auf Sicht von fünf Handelstagen rund elf Prozent zugelegt. Am Freitag, 27. November 2026, notierte sie an der Nasdaq am Nachmittag bei 89,25 US-Dollar, 1,29 Prozent schwächer. BioNTech SE · ISIN: US09075V1026 · WKN: A2PSR2 · Handelssymbol: 22UA · US-Handelssymbol: BNTX Kursgewinn in fünf Handelstagen +11 % Nasdaq-Kurs am 27. November, 17:09 Uhr MEZ 89,25 $ Tief vom Freitag der Vorwoche 80,27 $ Spanne der Kursziele 93 bis 140 $ Quelle : Nasdaq-Kursdaten bis 27. November 2026 laut Medienberichten Die Erholung Raus aus der Gefahrenzone Mitte der Vorwoche war die Aktie unter eine Unterstützung gerutscht, die seit dem Frühjahr jedem Test standgehalten hatte, und näherte sich dem 52-Wochen-Tief. Dann folgten drei starke Tage in Folge: Vom Tief bei 80,27 US-Dollar ging es bis Dienstag auf 89,59 US-Dollar. Der Dienstag endete mit einem Plus von 5,32 Prozent bei 89,32 US-Dollar. Damit hat das Papier seine 200-Tage-Linie knapp überwunden. Als nächste Hürden nennen Charttechniker die 50-Tage-Linie und den Widerstand zwischen 91,47 und 92,73 US-Dollar. An deutschen Handelsplätzen kostete die Aktie am Freitag gut 82 Euro. Die Analysten Von abwarten bis kaufen Die Urteile reichen von „Hold“ bis „Buy“, die Kursziele von 93 bis 140 US-Dollar. Die US-Bank JPMorgan hob ihr Ziel zuletzt leicht von 92 auf 93 US-Dollar an und blieb bei „Neutral“. Für das Analysehaus Canaccord Genuity beobachtet Analyst John Newman die Aktie. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Spanne spiegelt die Unsicherheit. BioNTech arbeitet an einer breiten Pipeline von Krebstherapien, darunter mehrere Programme in späten Studienphasen. Eines verfehlte kürzlich ein Studienziel, was den Blick auf die verbleibenden Kandidaten lenkt. Der Börsenwert lag Mitte November bei knapp 20 Milliarden Euro – ein großer Teil davon ist durch die Barmittel gedeckt. Was für die BioNTech Aktie spricht Hohe Barmittel, breite Onkologie-Pipeline, zurückeroberte 200-Tage-Linie und eine kräftige Erholung vom Tief. Was dagegen spricht Schrumpfendes Impfstoffgeschäft, kein zugelassenes Krebsmedikament, Studienrisiken und uneinige Analysten. Häufige Fragen zur BioNTech Aktie Wo steht die BioNTech Aktie?

An der Nasdaq notierte sie am 27. November 2026 am Nachmittag bei 89,25 US-Dollar. Wie stark ist sie zuletzt gestiegen?

Um rund elf Prozent in fünf Handelstagen. Wie urteilen Analysten?

Unterschiedlich: von „Hold“ bis „Buy“, mit Kurszielen zwischen 93 und 140 US-Dollar. Fazit: Stabilisiert, nicht entschieden Die BioNTech Aktie hat sich gefangen. Ob aus der Erholung ein Trend wird, hängt an Studiendaten, nicht an Chartmarken. Die nächsten Ergebnisse aus der Krebspipeline sind der eigentliche Kurstreiber.

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