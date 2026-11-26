Was ist Arife?

Das neue Unternehmen der BioNTech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci. Es soll neue mRNA-Krebstherapien entwickeln und laut Financial Times rund eine Milliarde Dollar einsammeln.

Was bekommt BioNTech von Arife?

BioNTech soll Technologierechte einbringen und dafür eine Minderheitsbeteiligung erhalten. Eine verbindliche Vereinbarung ist noch nicht bekannt.

Wann verlassen die Gründer BioNTech?

Zum Jahresende 2026.

Welche ISIN und WKN hat die BioNTech Aktie?

ISIN US09075V1026, WKN A2PSR2, Handelssymbol 22UA, US-Handelssymbol BNTX.