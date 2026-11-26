Es ist ein Abschied mit Milliardenperspektive. Die BioNTech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci verhandeln nach Informationen der Financial Times mit Investoren über eine Finanzierungsrunde von rund einer Milliarde Dollar für ihr neues Unternehmen Arife. Laut Leadersnet könnte das Start-up dabei mit rund 2,5 Milliarden Dollar bewertet werden. Offiziell bestätigt ist das nicht, BioNTech und Arife lehnten eine Stellungnahme ab. Für die BioNTech Aktie, die zu den meistgesuchten Werten des Tages gehört, stellt sich vor allem eine Frage: Was hat der Mainzer Konzern davon?
BioNTech Aktie: Die Gründer sammeln eine Milliarde für ihr neues Start-up – was bleibt für die Aktionäre?
Uğur Şahin und Özlem Türeci verlassen BioNTech zum Jahresende und verhandeln laut Financial Times über rund eine Milliarde Dollar für ihr neues Krebs-Start-up Arife. BioNTech soll Technologie einbringen und dafür Anteile erhalten. Die große Analyse: was der Deal für die BioNTech Aktie bedeutet, wie stark die Pipeline ist und warum die Aktie zuletzt drei Tage in Folge stieg.
Die Stammdaten: Die BioNTech Aktie trägt die ISIN US09075V1026 und die WKN A2PSR2. In Deutschland lautet das Handelssymbol 22UA, in den USA das US-Handelssymbol BNTX an der Nasdaq.
Der Deal
Technologie gegen Anteile
Schon im März hatten die Gründer angekündigt, BioNTech zum Jahresende zu verlassen und ein neues Unternehmen für die nächste Generation von mRNA-Krebstherapien aufzubauen. BioNTech soll bestimmte Technologierechte in das neue Unternehmen einbringen und im Gegenzug eine Minderheitsbeteiligung erhalten. Eine verbindliche Vereinbarung sollte ursprünglich bis Ende des ersten Halbjahres stehen. Die Aktionäre warten seitdem auf Details.
Für die BioNTech Aktie hat das zwei Seiten. Einerseits verliert der Konzern seine prägenden Köpfe, die das Unternehmen 2008 gegründet und durch die Corona-Pandemie geführt haben. Andererseits könnte eine Beteiligung an Arife wertvoll werden, wenn eine Milliarde Dollar frisches Kapital in die Forschung fließt und BioNTech an deren Erfolg teilhat.
BioNTech verliert seine Gründer, behält aber womöglich einen Fuß in der Tür zu ihrer nächsten Idee.
Die Basis
Volle Kasse, volle Pipeline
Finanziell steht BioNTech auf festem Boden. Die Liquidität liegt bei rund 17 Milliarden Euro, ein großer Teil des Börsenwerts ist damit durch Bargeld gedeckt. Der Konzern konzentriert sich vollständig auf die Krebsforschung, führt mehr als 25 Onkologie-Studien der Phase 2 oder 3 und will bis Ende 2026 gleichzeitig 15 Phase-3-Programme betreiben. Zugleich baut BioNTech weltweit 1.860 Stellen ab, um die Kosten zu senken. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 184,5 Millionen Euro.
An der Börse hat sich die BioNTech Aktie zuletzt aus einer gefährlichen Chartzone befreit und drei Tage in Folge zugelegt. Die Analysten sind überwiegend positiv gestimmt: Von 21 Häusern raten nach früheren Angaben 14 zum Kauf, sieben zum Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 102 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur BioNTech Aktie
Was ist Arife?
Das neue Unternehmen der BioNTech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci. Es soll neue mRNA-Krebstherapien entwickeln und laut Financial Times rund eine Milliarde Dollar einsammeln.
Was bekommt BioNTech von Arife?
BioNTech soll Technologierechte einbringen und dafür eine Minderheitsbeteiligung erhalten. Eine verbindliche Vereinbarung ist noch nicht bekannt.
Wann verlassen die Gründer BioNTech?
Zum Jahresende 2026.
Welche ISIN und WKN hat die BioNTech Aktie?
ISIN US09075V1026, WKN A2PSR2, Handelssymbol 22UA, US-Handelssymbol BNTX.
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