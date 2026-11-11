Aktien des Tages BIIB aktien neutral Pharma & Gesundheit

Biogen Aktie: Trotz 40% Kursplus noch deutliches Potenzial?

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 14:09 1 Min. Piper Sandler

Piper Sandler sieht selbst nach der starken Kursrally weiteres Aufwärtspotenzial. Vor allem eine vielversprechende Immunologie-Pipeline und bevorstehende Studiendaten könnten für neue Kursfantasie sorgen. Geht die Rally der Biogen Aktie in die nächste Runde?

Bild: Unsplash/KI-generiert

Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie des Neurowissenschafts-Spezialisten Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) unverändert mit "overweight" ein und heben das Kursziel von 245 auf 305 USD an. Das Analysehaus bleibe für die Biogen-Aktie optimistisch, obwohl diese seit Jahresbeginn bereits um rund 40% gestiegen sei. Das Kerngeschäft des Unternehmens stehe zumindest auf einer langfristig stabilen Grundlage, weshalb Piper Sandler eine weitere Ausweitung der Bewertungsmultiplikatoren für gerechtfertigt halte. Angesichts eines aktuellen Verhältnisses von Unternehmenswert zum erwarteten EBITDA für 2027 (EV/EBITDA) von etwa 12 sei weiteres Bewertungspotenzial vorhanden. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund der umfangreichen, auf Immunologie ausgerichteten Entwicklungspipeline, aus der in den kommenden Jahren zahlreiche wichtige Studiendaten erwartet würden. Biogen Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 305 USD (zuvor: 245 USD)

Rating: 🟢 "overweight" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Piper Sandler | 09.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.