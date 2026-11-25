Während Anleger in dieser Woche aus Chip- und KI-Werten flüchten, gehört ein Name zu den Gewinnern, der lange als Sorgenkind der Biotechbranche galt. Die Biogen Aktie legte am Dienstag rund 4 Prozent zu. Dahinter steht mehr als eine Branchenrotation. Der Konzern aus Cambridge in Massachusetts hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient, als die Wall Street erwartet hatte. Offen bleibt die Frage, die Biogen seit Jahren begleitet: Kommt der Durchbruch bei Alzheimer, oder bleibt es bei einem ordentlichen Pharmageschäft?
Biogen Aktie: Gewinn weit über den Erwartungen, Alzheimer-Hoffnung gedämpft – was ist der Konzern ohne den großen Wurf wert?
Biogen übertrifft die Gewinnschätzungen um mehr als ein Viertel und hebt die Prognose an. Zugleich bleibt das wichtigste Forschungsfeld ein Wechselbad. Warum die Biogen Aktie zwischen solidem Ertrag und Alzheimer-Fantasie pendelt.
Die Zahlen
Neue Medikamente gleichen den Schwund aus
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 11 Prozent auf 2,80 Milliarden Dollar, die Produkterlöse um 13 Prozent auf 2,09 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 2,62 Dollar lag gut 27 Prozent über der Konsensschätzung. Das Management hob das untere Ende seiner Jahresprognose an und erwartet nun 12,20 bis 13,00 Dollar je Aktie. Der Umsatz soll 2026 im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.
Wichtig ist, woher das Wachstum kommt. Biogens ältere Präparate gegen Multiple Sklerose verlieren seit Jahren Umsatz an Nachahmer. Aufgefangen wird das von neueren Mitteln, die der Konzern als Wachstumsportfolio zusammenfasst. Ausgewiesen stand im Quartal allerdings ein größerer Verlust, unter anderem wegen Aufwendungen für zugekaufte Forschungsprojekte.
Die Fantasie
Alzheimer bleibt Chance und Risiko zugleich
Beim Alzheimer-Mittel Leqembi, das Biogen mit dem japanischen Partner Eisai vermarktet, gibt es Fortschritte in der Anwendung. Seit dem 12. November ist in Japan ein Fertigpen erhältlich, mit dem das Medikament unter die Haut gespritzt wird statt per Infusion verabreicht. Das erleichtert die Therapie und könnte die bislang zähe Verbreitung beschleunigen.
Einen Dämpfer brachte dagegen der Wirkstoff Diranersen, der an einem anderen Eiweiß im Gehirn ansetzt. Die Phase-2-Studie CELIA hatte ihr Hauptziel bereits im Mai verfehlt; die später vorgelegten Detaildaten änderten daran nichts. Einen Zeitplan für eine späte klinische Entwicklung hat Biogen bisher nicht genannt. Auf der Alzheimer-Fachkonferenz CTAD Mitte November stellte der Konzern weitere Daten vor.
Die Biogen Aktie besteht aus zwei Teilen: einem Pharmageschäft, das mehr verdient als gedacht, und einer Alzheimer-Option, deren Wert niemand seriös beziffern kann.
Häufige Fragen zur Biogen Aktie
Wie hat Biogen im dritten Quartal 2026 abgeschnitten?
Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 2,80 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,62 Dollar.
Was ist der Leqembi Pen?
Eine Fertigspritze, mit der das Alzheimer-Medikament Leqembi unter die Haut gespritzt wird. In Japan ist sie seit dem 12. November 2026 auf dem Markt.
Welche Prognose gibt Biogen für 2026?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,20 bis 13,00 Dollar.
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