Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 11 Prozent auf 2,80 Milliarden Dollar, die Produkterlöse um 13 Prozent auf 2,09 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 2,62 Dollar lag gut 27 Prozent über der Konsensschätzung. Das Management hob das untere Ende seiner Jahresprognose an und erwartet nun 12,20 bis 13,00 Dollar je Aktie. Der Umsatz soll 2026 im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.

Wichtig ist, woher das Wachstum kommt. Biogens ältere Präparate gegen Multiple Sklerose verlieren seit Jahren Umsatz an Nachahmer. Aufgefangen wird das von neueren Mitteln, die der Konzern als Wachstumsportfolio zusammenfasst. Ausgewiesen stand im Quartal allerdings ein größerer Verlust, unter anderem wegen Aufwendungen für zugekaufte Forschungsprojekte.