Während Chip- und KI-Werte nachgeben, suchen Anleger Stabilität im Gesundheitssektor: Die Biogen-Aktie (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Handelssymbol: BIIB an der Nasdaq, deutsches Kürzel: IDP) steigt im frühen US-Handel am Dienstag um rund 3,6 Prozent auf etwa 265,92 US-Dollar. Damit gehört die Biogen Aktie zu den S&P 500 Gewinnern des Tages und übertrifft das bisherige Jahreshoch von 261 Dollar vom 9. November.
Biogen-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 4 Prozent – Anleger flüchten in Biotech
Die Biogen-Aktie steigt am 24. November 2026 um 3,6 Prozent auf 265,92 US-Dollar und markiert ein neues Jahreshoch. Neue Studiendaten, höhere Kursziele mehrerer Banken und die Flucht aus dem KI-Sektor in Gesundheitswerte stützen den Kurs.
Die Gründe für den Kursgewinn
Neue Daten, höhere Ziele, bessere Stimmung
Für den Kurssprung gibt es nicht den einen Auslöser, sondern mehrere Gründe, die zusammenkommen.
Neue Studiendaten
Biogen hat zusammen mit Stoke Therapeutics langfristige klinische Daten zum Medikament Zorevunersen vorgestellt. Zudem gab es neue Daten zu Lecanemab und Diranersen.
Höhere Kursziele
Mizuho hob sein Kursziel von 241 auf 271 Dollar, Piper Sandler von 245 auf 305 Dollar. Weitere Häuser wie RBC, TD Cowen und H.C. Wainwright setzten ihre Ziele ebenfalls höher.
Flucht in defensive Werte
Die Verkäufe im KI-Sektor und die Sorge vor einer Zinserhöhung der Fed im Dezember lenken Geld in Gesundheitswerte. Auch Moderna steigt heute.
Technischer Ausbruch
Mit dem Kurssprung überschreitet die Aktie ihr Jahreshoch. Das lockt Anleger an, die auf Trends setzen.
Einordnung
Wachstum ohne KI-Abhängigkeit
Biogen ist ein Neurologie-Spezialist, der in den vergangenen Quartalen zu Wachstum zurückgefunden hat. Das Unternehmen berichtet laut Yahoo Finance eine breitere Produktpalette, doch Profitabilität, auslaufende Patente und die Umsetzung bleiben die zentralen Fragen. Die Aktie liegt nach dem Anstieg deutlich über dem Niveau des Vorjahres und notiert nahe der oberen Spanne der Analystenziele.
Häufige Fragen zur Biogen-Aktie
Warum ist die Biogen-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Neue Studiendaten, höhere Kursziele mehrerer Banken und die Hinwendung der Anleger zu defensiven Gesundheitswerten stützen den Kurs. Eine einzelne Auslösemeldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die Biogen Aktie?
Laut Indikation legt die Aktie im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 3,6 Prozent auf etwa 265,92 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Biogen-Aktie?
Die ISIN lautet US09062X1037, die WKN 789617. An der Nasdaq wird die Aktie unter BIIB gehandelt, in Deutschland unter IDP.
Wie hoch waren die neuen Kursziele?
Mizuho nennt 271 Dollar, Piper Sandler 305 Dollar. Das sind Einschätzungen der Banken, keine Empfehlung der Redaktion.
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