Warum ist die Biogen-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Neue Studiendaten, höhere Kursziele mehrerer Banken und die Hinwendung der Anleger zu defensiven Gesundheitswerten stützen den Kurs. Eine einzelne Auslösemeldung gibt es nicht.

Wie stark steigt die Biogen Aktie?

Laut Indikation legt die Aktie im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 3,6 Prozent auf etwa 265,92 US-Dollar zu.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Biogen-Aktie?

Die ISIN lautet US09062X1037, die WKN 789617. An der Nasdaq wird die Aktie unter BIIB gehandelt, in Deutschland unter IDP.

Wie hoch waren die neuen Kursziele?

Mizuho nennt 271 Dollar, Piper Sandler 305 Dollar. Das sind Einschätzungen der Banken, keine Empfehlung der Redaktion.