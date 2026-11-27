Die Binggrae-Aktie (ISIN: KR7005180005, KRX-Kürzel: 005180) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Herstellers von Milchgetränken und Eiscreme schloss in Seoul bei 74.800 Won und damit 3,23 Prozent unter dem Vortag.
Binggrae-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 3,23 Prozent – Bananenmilch-Hersteller verliert im Risikomodus
Die Binggrae-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Molkerei- und Eiscremehersteller fällt um 3,23 Prozent auf 74.800 Won. Nahrungsmittelwerte waren einer der wenigen Sektoren im Minus.
005180005180
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|005180
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursverlust
Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Binggrae gegen den Markt fällt
Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Binggrae fiel mit der Branche: Nahrungsmittel und Tabak verloren im KOSPI 1,38 Prozent, während der Gesamtindex 4,34 Prozent gewann. Der Grund ist die Umschichtung. In den Wochen des Ausverkaufs waren stabile Konsumwerte mit verlässlicher Dividende gefragt. Am Freitag kauften Anleger Chip-, Batterie- und Brokerwerte zurück und trennten sich dafür von defensiven Titeln. Orion verlor 3,61 Prozent, Kyochon F&B 3,96 Prozent.
Häufige Fragen zur Binggrae-Aktie
Warum ist die Binggrae-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?
Die Binggrae-Aktie fiel um 3,23 Prozent auf 74.800 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, defensive Nahrungsmittelwerte wurden zugunsten von Technologie verkauft.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.