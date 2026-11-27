Binggrae-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 3,23 Prozent – Bananenmilch-Hersteller verliert im Risikomodus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:11 1 Min.

Die Binggrae-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Molkerei- und Eiscremehersteller fällt um 3,23 Prozent auf 74.800 Won. Nahrungsmittelwerte waren einer der wenigen Sektoren im Minus.

Die Binggrae-Aktie (ISIN: KR7005180005, KRX-Kürzel: 005180) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Herstellers von Milchgetränken und Eiscreme schloss in Seoul bei 74.800 Won und damit 3,23 Prozent unter dem Vortag. 005180 005180 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 005180 — — — Tagesminus der Binggrae-Aktie -3,23 % Schlusskurs in Seoul 74.800 KRW Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate 7,6 Branche Nahrungsmittel und Tabak im KOSPI -1,38 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView und Yonhap, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Binggrae gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Binggrae fiel mit der Branche: Nahrungsmittel und Tabak verloren im KOSPI 1,38 Prozent, während der Gesamtindex 4,34 Prozent gewann. Der Grund ist die Umschichtung. In den Wochen des Ausverkaufs waren stabile Konsumwerte mit verlässlicher Dividende gefragt. Am Freitag kauften Anleger Chip-, Batterie- und Brokerwerte zurück und trennten sich dafür von defensiven Titeln. Orion verlor 3,61 Prozent, Kyochon F&B 3,96 Prozent. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Rotation: Hält die Erholung bei Technologie an, bleiben defensive Titel unbeliebt.

Konsum: Die Leitzinserhöhung belastet die Kaufkraft.

Währung: Ein stärkerer Won schmälert Exporterlöse. Häufige Fragen zur Binggrae-Aktie Warum ist die Binggrae-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Binggrae-Aktie fiel um 3,23 Prozent auf 74.800 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, defensive Nahrungsmittelwerte wurden zugunsten von Technologie verkauft. Fazit: Günstig und unbeachtet Die Binggrae-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Der Titel ist niedrig bewertet und zahlt gut 4 Prozent Dividende. Im Moment suchen Anleger aber Risiko, nicht Stabilität.

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