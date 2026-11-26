Bill Gates' Stiftung verkauft Berkshire und kauft einen Discounter: so sieht das 30-Milliarden-Depot jetzt aus

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:29 4 Min.

Kein einziger KI-Überflieger unter den größten Positionen: Das Depot der Gates-Stiftung besteht aus Eisenbahnen, Baumaschinen und Müllabfuhr. Im dritten Quartal hat der Trust seine Anteile an Berkshire Hathaway und Waste Management gekürzt und Dollar Tree neu aufgenommen. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, die Argumente dahinter und was Bill Gates über die KI-Bewertungen sagt.

Bill Gates hat mit Software die Welt verändert. Das Geld seiner Stiftung steckt in Lokomotiven, Baggern und Mülldeponien. Der Gates Foundation Trust, der das Stiftungsvermögen getrennt von der Fördertätigkeit anlegt, meldete zum 30. September US-Aktien im Wert von 29,9 Milliarden Dollar – verteilt auf nur 25 Positionen. Drei davon stehen für fast 60 Prozent. Wert der gemeldeten US-Aktien 29,9 Mrd. $ Positionen, eine davon neu 25 Anteil der drei größten Positionen 58,6 % Neueinstieg bei Dollar Tree 155 Mio. $ Quelle : 13F-Meldung des Gates Foundation Trust zum 30. September 2026, eingereicht am 16. November 2026; Auswertungen von TIKR, Valuesider und Benzinga Die Einordnung Gates über KI-Aktien: „Nicht alle Bewertungen werden steigen“ Warum so bodenständig? Gates selbst hält künstliche Intelligenz für die wichtigste technische Entwicklung seines Lebens. An der Börse sieht er sie nüchterner. Der Wettbewerb sei extrem hart, sagte er dem Sender CNBC, und nicht jede der hohen Bewertungen werde Bestand haben. Viele Investitionen würden sich als Sackgassen erweisen. Das Depot Schienen, Bagger, Müll: die größten Positionen Der Trust handelt selten. Im dritten Quartal änderte er nur drei Positionen. Jede Bewegung zeigt das Bill Gates Depot auf AktienCheck. 01 Berkshire Hathaway (B-Aktie) – ISIN US0846707026 · US-Handelssymbol BRK.B 12,45 Millionen Aktien im Wert von 6,2 Milliarden Dollar, um 15 Prozent reduziert. Die Aktien stammen aus den jährlichen Spenden von Warren Buffett. Mit 20,7 Prozent bleibt Berkshire die größte Position. 02 Canadian National Railway – ISIN CA1363751027 · US-Handelssymbol CNI 51,83 Millionen Aktien im Wert von 6,16 Milliarden Dollar, unverändert. Was dafür spricht: Das Schienennetz reicht von Küste zu Küste bis an den Golf von Mexiko und lässt sich nicht nachbauen. 03 Caterpillar – ISIN US1491231015 · US-Handelssymbol CAT 6,35 Millionen Aktien, am Stichtag 5,15 Milliarden Dollar wert. Der Auftragsbestand erreichte im dritten Quartal den Rekord von 78 Milliarden Dollar. Seit Ende September hat die Aktie allerdings rund 30 Prozent verloren. 04 Waste Management – ISIN US94106L1098 · US-Handelssymbol WM 20,51 Millionen Aktien im Wert von 4,18 Milliarden Dollar, um 23 Prozent reduziert. Das Netz aus Deponien gilt als kaum kopierbar, weil neue Genehmigungen selten sind. 05 Deere – ISIN US2441991054 · US-Handelssymbol DE 3,56 Millionen Aktien im Wert von 2,39 Milliarden Dollar, unverändert. Der Landmaschinenbauer steht für 8 Prozent des Depots. 06 Ecolab – ISIN US2788651006 · US-Handelssymbol ECL 5,22 Millionen Aktien im Wert von 1,43 Milliarden Dollar. Der Spezialist für Wasser und Hygiene notiert nahe seinem Jahreshoch. 07 Dollar Tree – ISIN US2567461080 · US-Handelssymbol DLTR 1,36 Millionen Aktien im Wert von rund 155 Millionen Dollar, neu im Depot. Die Discountkette ist der einzige Neuzugang des Quartals. Was Anleger beachten sollten Die Stiftung verkauft regelmäßig Aktien, um ihre Förderprogramme zu bezahlen. Ein Verkauf ist kein Urteil über das Unternehmen

Caterpillar hängt inzwischen stark an der Nachfrage nach Stromerzeugung für Rechenzentren

Die Meldung zeigt den Stand vom 30. September

Über die Anlagen entscheidet der Trust, nicht die Stiftung und ihre Mitarbeiter Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Berkshire Hathaway B: ISIN US0846707026, WKN A0YJQ2, Handelssymbol BRYN, US-Handelssymbol BRK.B

Canadian National Railway: ISIN CA1363751027, WKN 897879, Handelssymbol CY2, US-Handelssymbol CNI

Caterpillar: ISIN US1491231015, WKN 850598, Handelssymbol CAT1, US-Handelssymbol CAT

Waste Management: ISIN US94106L1098, WKN 893579, Handelssymbol UWS, US-Handelssymbol WM

Deere: ISIN US2441991054, WKN 850866, Handelssymbol DCO, US-Handelssymbol DE

Ecolab: ISIN US2788651006, WKN 854545, Handelssymbol ECJ, US-Handelssymbol ECL

Dollar Tree: ISIN US2567461080, US-Handelssymbol DLTR Fazit: Das Gegenprogramm zum KI-Depot Der Mann, der KI für die größte technische Umwälzung seines Lebens hält, lässt das Stiftungsvermögen in Unternehmen stecken, die es seit Jahrzehnten gibt und deren Anlagen niemand so leicht ersetzt. Das Depot ist konzentriert, wird kaum umgeschichtet und liefert planbare Erträge für die Stiftungsarbeit. Was sich ändert, zeigt das Depot von Bill Gates auf AktienCheck.

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