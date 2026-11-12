Bilfinger Aktie: Deutsche Bank bleibt bullish - startet jetzt die große Aufholjagd?

Die Bilfinger-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 12. November 2026 ist ein deutliches Vertrauenssignal in einer schwierigen Unternehmensphase. Analyst Michael Kuhn bestätigt das Kursziel 100 Euro und hält unverändert am Rating "buy" fest. Die Begründung liegt vor allem in der Stabilisierung nach der Gewinnwarnung. Bilfinger konnte seine aktualisierte Jahresprognose bestätigen, einen außergewöhnlich starken Auftragseingang vorweisen und den Free Cashflow im dritten Quartal verbessern. Gleichzeitig bleiben die operative Profitabilität und die Umsetzung des Restrukturierungsprogramms entscheidende Herausforderungen. Die Aktie bietet damit eine interessante, aber keineswegs risikofreie Turnaround-Perspektive. Gelingt es Bilfinger, die hohe Nachfrage in steigende Gewinne umzusetzen und mit Agile die Kosten nachhaltig zu senken, könnte die Bewertung wieder deutlich attraktiver erscheinen. Scheitert die Margenerholung, dürfte der Markt skeptisch bleiben. Für Deutsche Bank Research und Michael Kuhn überwiegen weiterhin die Chancen. Das bestätigte Kursziel 100 Euro bedeutet gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 61,05 Euro ein rechnerisches Kurspotenzial von knapp 64 Prozent. Die entscheidende Frage lautet nun: Wird aus dem zurückkehrenden Vertrauen tatsächlich eine neue Gewinnstory?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

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