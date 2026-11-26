2025 gehörte Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) noch zu den absoluten Highflyern an der Börse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.
Bilfinger Aktie: Gewinne brechen ein
Auftragsboom kann Krise nicht stoppen
2026 habe sich das Blatt gewendet. Insbesondere der anhaltende Konflikt am Persischen Golf mache dem Industriedienstleister zu schaffen. Viele Kunden würden sich mit Investitionen zurückhalten oder Projekte verschieben. Die Folgen würden sich in den Zahlen widerspiegeln. Im dritten Quartal sei der Umsatz um ein Prozent auf 1,36 Mrd. Euro geschrumpft. Das EBITA sei um 23 Prozent auf 63 Mio. Euro zurückgegangen. Gleichzeitig sei die Marge von 5,8 auf 4,6 Prozent gesunken. Unter dem Strich habe sich der Gewinn um 21 Prozent auf 43 Mio. Euro verringert.
Immerhin gebe es auch Lichtblicke. So sei der Auftragseingang um ein Viertel auf 1,7 Mrd. Euro gestiegen. Noch reiche der kräftige Anstieg beim Auftragseingang allerdings nicht aus, um die Belastungen aus dem schwierigen Marktumfeld zu kompensieren. Entsprechend habe das Management die bereits im September gesenkten Jahresziele bestätigt. Gleichzeitig laufe ein Sparprogramm, bei dem bis zu 1.500 Stellen wegfallen sollten. Die skeptische Einschätzung bleibe damit aktuell. (Ausgabe 47/2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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