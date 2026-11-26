2026 habe sich das Blatt gewendet. Insbesondere der anhaltende Konflikt am Persischen Golf mache dem Industriedienstleister zu schaffen. Viele Kunden würden sich mit Investitionen zurückhalten oder Projekte verschieben. Die Folgen würden sich in den Zahlen widerspiegeln. Im dritten Quartal sei der Umsatz um ein Prozent auf 1,36 Mrd. Euro geschrumpft. Das EBITA sei um 23 Prozent auf 63 Mio. Euro zurückgegangen. Gleichzeitig sei die Marge von 5,8 auf 4,6 Prozent gesunken. Unter dem Strich habe sich der Gewinn um 21 Prozent auf 43 Mio. Euro verringert.