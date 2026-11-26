Bei den A-Aktien kaufte der Lion Fund am 19. November 171 Stück zu durchschnittlich 1.823,63 Dollar und am 20. November 640 Stück zu 1.795,41 Dollar. Bei den B-Aktien waren es 9.834 Stück zu 364,23 Dollar, 13.589 Stück zu 356,90 Dollar und am 23. November 8.172 Stück zu 356,63 Dollar. Alle fünf Geschäfte tragen den Code P für Käufe am offenen Markt. Ein Handelsplan nach Rule 10b5-1 ist nicht angegeben.

Nach den Käufen hält der Lion Fund rund 132.800 A-Aktien und 1.437.908 B-Aktien. Weitere Papiere liegen bei Biglari Capital Corp., deren alleiniger Gesellschafter Biglari ist.