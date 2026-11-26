Sardar Biglari gilt als einer der eigenwilligsten Unternehmenslenker an der Wall Street. Der Chef und Großaktionär von Biglari Holdings, zu der die Restaurantkette Steak n Shake gehört, hat über seinen Fonds The Lion Fund vom 19. bis 23. November Aktien für rund 12,8 Millionen Dollar gekauft. Die Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC ging am 23. November ein. Für die Biglari Holdings Aktie ist es einer der größten Insiderkäufe des Jahres.
Biglari Holdings Aktie: Sardar Biglari kauft für 12,8 Millionen Dollar – der Steak-n-Shake-Chef sammelt weiter
Der Investor hinter Steak n Shake greift erneut zu: Über seinen Lion Fund hat Sardar Biglari an drei Handelstagen Aktien beider Klassen für rund 12,8 Millionen Dollar gekauft. Ohne Handelsplan, am offenen Markt. Was der Insiderkauf für die Biglari Holdings Aktie bedeutet.
BHBH
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Steckbrief
- Unternehmen
- Biglari Holdings Inc.
- Sitz
- San Antonio, Texas
- Handelssymbol
- SQ7A, SQ7B
- US-Handelssymbol
- BH, BH.A (NYSE)
- Insider
- Sardar Biglari, Chairman und CEO
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Biglari Holdings hat zwei Aktiengattungen. Die stimmrechtsstarken A-Aktien laufen in New York unter BH.A, die B-Aktien unter BH. In Deutschland werden sie als SQ7A und SQ7B gehandelt.
Die Meldung
Fünf Käufe, zwei Aktienklassen: was im Form 4 steht
Bei den A-Aktien kaufte der Lion Fund am 19. November 171 Stück zu durchschnittlich 1.823,63 Dollar und am 20. November 640 Stück zu 1.795,41 Dollar. Bei den B-Aktien waren es 9.834 Stück zu 364,23 Dollar, 13.589 Stück zu 356,90 Dollar und am 23. November 8.172 Stück zu 356,63 Dollar. Alle fünf Geschäfte tragen den Code P für Käufe am offenen Markt. Ein Handelsplan nach Rule 10b5-1 ist nicht angegeben.
Nach den Käufen hält der Lion Fund rund 132.800 A-Aktien und 1.437.908 B-Aktien. Weitere Papiere liegen bei Biglari Capital Corp., deren alleiniger Gesellschafter Biglari ist.
Die Einordnung
Ein Chef, der auf eigene Rechnung investiert
Ohne Plan
Zeitpunkt und Umfang hat Biglari selbst gewählt. Das macht den Kauf aussagekräftiger als planmäßige Geschäfte.
Beide Gattungen
Der Fonds kaufte A- und B-Aktien. Mit den A-Aktien wächst auch der Stimmrechtseinfluss des Großaktionärs.
Doppelrolle
Biglari ist Chef, Großaktionär und Verwalter des kaufenden Fonds. Sein Kauf ist deshalb auch eine Frage der Kontrolle, nicht nur der Rendite.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei Biglari Holdings
Wer hat gekauft?
The Lion Fund, L.P., ein Fonds, den Sardar Biglari über Biglari Capital Corp. kontrolliert.
Wie viel wurde gekauft?
811 A-Aktien und 31.595 B-Aktien für zusammen rund 12,8 Millionen Dollar.
Was gehört zu Biglari Holdings?
Unter anderem die Restaurantketten Steak n Shake und Western Sizzlin sowie Versicherungs- und Ölbeteiligungen.
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