Die BHP Group Aktienanalyse von RBC Capital vom 26. November 2026 liefert ein bemerkenswertes Signal für den internationalen Rohstoffsektor. Die Hochstufung vom Rating "sector perform" auf "outperform" bei einem unveränderten Kursziel von 60 AUD zeigt, dass die Investmentbank nach der deutlichen Kurskorrektur wieder optimistischer auf den australischen Bergbaugiganten blickt. Besonders die strategische Positionierung im Kupfergeschäft, die etablierte Eisenerzproduktion und die langfristigen Expansionsmöglichkeiten bilden die Grundlage der positiven Investmentthese. Gleichzeitig verfügt die BHP Group über eine industrielle und finanzielle Substanz, die ihr bei der Bewältigung schwieriger Marktphasen helfen könnte. Der Kursrückgang von rund 20 Prozent innerhalb von drei Monaten könnte sich rückblickend als attraktive Einstiegsgelegenheit erweisen, sofern sich die Rohstoffmärkte stabilisieren und die langfristigen Wachstumsprojekte ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen. Der nächste operative Bericht am 27. Januar 2027 und die für den 16. Februar 2027 vorgesehenen Halbjahreszahlen dürften wichtige Anhaltspunkte liefern. Ob RBC Capital mit seinem neuen Rating "outperform" tatsächlich den richtigen Zeitpunkt erwischt hat, wird sich zeigen. Eines steht jedoch fest: Die BHP Group gehört angesichts ihrer bedeutenden Kupfer- und Eisenerzaktivitäten auf die Beobachtungsliste rohstoffinteressierter Anleger.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 28. November 2026

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