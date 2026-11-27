BGF-Retail-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 2,17 Prozent – CU-Betreiber im Konsum-Abschwung

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:22 1 Min.

Die BGF-Retail-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Betreiber der Convenience-Kette CU fällt um 2,17 Prozent auf 135.100 Won. Handelsaktien litten unter Zins- und Konsumsorgen.

Die BGF-Retail-Aktie (ISIN: KR7282330000, KRX-Kürzel: 282330) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Betreibers der Convenience-Kette CU schloss in Seoul bei 135.100 Won und damit 2,17 Prozent unter dem Vortag. 282330 282330 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 282330 — — — Tagesminus der BGF-Retail-Aktie -2,17 % Schlusskurs in Seoul 135.100 KRW Wettbewerber GS Retail am Freitag -2,06 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer BGF Retail gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Der Handel gehörte am Freitag insgesamt zu den schwachen Bereichen. Kaufhausaktien wie Shinsegae und Hyundai Department Store verloren im Handelsverlauf bis zu 8 Prozent, weil die Leitzinserhöhung die Sorge vor schwächerem Konsum schürt. Diese Stimmung erfasste nach unserer Einschätzung auch die Convenience-Ketten: BGF Retail und GS Retail gaben fast im Gleichschritt um rund 2 Prozent nach. Hinzu kommt die Umschichtung aus defensiven Titeln in Chip-, Batterie- und Brokerwerte. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Konsum: Höhere Zinsen belasten die Kaufkraft.

Marktsättigung: Korea hat eine der höchsten Dichten an Convenience Stores weltweit.

Rotation: An Erholungstagen bleiben defensive Handelswerte zurück. Häufige Fragen zur BGF-Retail-Aktie Warum ist die BGF-Retail-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die BGF-Retail-Aktie fiel um 2,17 Prozent auf 135.100 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Handelsaktien litten unter Zins- und Konsumsorgen. Fazit: Defensiver Händler ohne Rückenwind Die BGF-Retail-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Das Minus ist moderat und folgt der Branche. Entscheidend für den Sektor bleibt die Konsumlaune nach der Zinserhöhung.

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