Best Buy Aktie: Stärkstes Wachstum seit fünf Jahren – und das mitten im Weihnachtsgeschäft

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 21:20 3 Min.

Der größte Elektronikhändler der USA übertrifft die Erwartungen und hebt seine Jahresziele an. Die Best Buy Aktie gewinnt seit den Zahlen gut sieben Prozent. Ein Teil des Rückenwinds könnte allerdings einmalig sein.

Bild: Best Buy

Am Black Friday stehen die Kunden bei Best Buy Schlange. An der Börse stehen in diesem Jahr auch die Käufer an. Die Best Buy Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 104,18 US-Dollar, ein Plus von 1,56 Prozent. Am Montag, vor den Quartalszahlen, hatte sie noch bei 97,00 US-Dollar notiert. Best Buy Co., Inc. · ISIN: US0865161014 · WKN: 873629 · Handelssymbol: BUY · US-Handelssymbol: BBY Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche, stärkster Wert seit fünf Jahren +6,1 % Schlusskurs am 27. November, plus 1,56 Prozent 104,18 $ bereinigter Gewinn je Aktie (erwartet 1,49 $) 1,62 $ Gewinnprognose je Aktie für das Geschäftsjahr 6,90 bis 7,05 $ Quelle : Best Buy, Ergebnis drittes Geschäftsquartal vom 24. November 2026 (SEC); NYSE-Kursdaten Die Zahlen Mehr Umsatz, mehr Marge Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz auf 10,24 Milliarden US-Dollar, nach 9,67 Milliarden im Vorjahr. Auf vergleichbarer Fläche betrug das Plus 6,1 Prozent – so viel wie seit fünf Jahren nicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,62 US-Dollar klar über den erwarteten 1,49 US-Dollar. Der Nettogewinn erreichte 353 Millionen US-Dollar. Das Management hob die Jahresziele für Umsatz, operatives Ergebnis und Gewinn an. Die Reaktion fiel zunächst verhalten aus: Am Dienstag stieg die Aktie um 2,7 Prozent auf 99,62 US-Dollar, deutlich weniger, als der Optionsmarkt eingepreist hatte. Bis Freitag kamen weitere 4,6 Prozent dazu. Der Vorbehalt Rückenwind mit Verfallsdatum Nicht alles ist nachhaltig. Zum guten Ergebnis trugen Erstattungen von Zöllen und höhere Preise für Computer bei – Effekte, die sich nicht beliebig wiederholen. Die Lagerbestände liegen elf Prozent über dem Vorjahr, weil der Konzern Computerware bewusst vorgezogen hat. Im Auslandsgeschäft sank die Bruttomarge auf 21,6 Prozent nach 22,8 Prozent. Das laufende Weihnachtsquartal muss deshalb bestätigen, was das Herbstquartal versprochen hat. Für Aktionäre gibt es eine Jahresdividende von 3,84 US-Dollar, das entspricht einer Rendite von rund 3,7 Prozent. Gemessen am unteren Ende der Gewinnprognose schüttet der Konzern rund 56 Prozent des Gewinns aus. An der Konzernspitze ist zudem ein Wechsel eingeleitet. Was für die Best Buy Aktie spricht Stärkstes Wachstum seit fünf Jahren, Gewinn über den Erwartungen, angehobene Jahresziele und eine Dividendenrendite von rund 3,7 Prozent. Was dagegen spricht Einmaleffekte aus Zollerstattungen und Preiserhöhungen, hohe Lagerbestände, sinkende Auslandsmarge und ein Weihnachtsquartal, das liefern muss. Häufige Fragen zur Best Buy Aktie Wo steht die Best Buy Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 104,18 US-Dollar (plus 1,56 Prozent). Wie waren die Quartalszahlen?

Umsatz 10,24 Milliarden US-Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie 1,62 US-Dollar, vergleichbarer Umsatz plus 6,1 Prozent. Wie hoch ist die Dividende?

3,84 US-Dollar im Jahr, rund 3,7 Prozent Rendite. Fazit: Starkes Quartal, harter Test Die Best Buy Aktie hat mit dem besten Wachstum seit Jahren überzeugt. Wie viel davon bleibt, zeigt das Weihnachtsgeschäft. Die Messlatte hat das Management selbst höher gelegt.

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