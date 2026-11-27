Die Besi-Aktie (BE Semiconductor Industries, ISIN: NL0012866412, WKN: A2JLD1, Handelssymbol Amsterdam: BESI, US-Handelssymbole: BESIY und BESVF) steigt am Freitagmorgen 3,51 Prozent auf 143,20 Euro. Besi ist damit AEX Gewinner auf Platz vier, hinter ASML, ASM International und Prosus.
Besi-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 3,5 Prozent auf 143,20 Euro – die Chip-Erholung geht weiter
Die Besi-Aktie steigt am Freitagmorgen 3,51 Prozent auf 143,20 Euro und ist AEX Gewinner. Der Chipausrüster profitiert vom freundlichen Sentiment im asiatischen Technologiesektor.
Die Gründe
Dritter Erholungstag in Folge
Laut IEX stieg die Besi-Aktie zur Eröffnung um 3,8 Prozent. Hintergrund sei das positive Sentiment im asiatischen Technologiesektor. Der Chipausrüster hatte am Dienstag und Mittwoch zusammen rund 14 Prozent verloren und am Donnerstag erstmals wieder zugelegt.
Sektor im Gleichschritt
ASML und ASM International steigen ebenfalls kräftig.
Breite Erholung
Der AEX liegt 1,24 Prozent im Plus.
Dünne Umsätze
Die Wall Street schließt am Black Friday nach der halben Sitzung.
Häufige Fragen zur Besi-Aktie
Warum ist die Besi-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 3,51 Prozent auf 143,20 Euro, weil Anleger nach den Verlusten der Vortage wieder Chipwerte kauften.
Was macht Besi?
BE Semiconductor Industries baut Maschinen zur Montage und Verpackung von Halbleitern.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0012866412, WKN A2JLD1, Symbol in Amsterdam BESI.
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