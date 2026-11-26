Warum ist die Besi-Aktie heute AEX Gewinner?

Nach zwei Tagen mit zusammen rund 14 Prozent Verlust kehrten Käufer in den Chipsektor zurück. Die Besi-Aktie schloss 3,02 Prozent höher bei 138,35 Euro.

Was macht Besi?

BE Semiconductor Industries baut Maschinen zur Montage und Verpackung von Halbleitern, darunter Anlagen für Hybrid Bonding.

Wie lauten ISIN und WKN der Besi-Aktie?

ISIN NL0012866412, WKN A2JLD1, Symbol in Amsterdam BESI.