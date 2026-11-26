Erst minus 8,8 Prozent, dann minus 5,6 Prozent, am Donnerstag die Gegenbewegung. Die Besi-Aktie (BE Semiconductor Industries, ISIN: NL0012866412, WKN: A2JLD1, Handelssymbol Amsterdam: BESI, US-Handelssymbole: BESIY und BESVF) schließt 3,02 Prozent höher bei 138,35 Euro. Besi ist damit AEX Gewinner. Laut ANP stiegen ASML, ASMI und Besi bis zu 3,2 Prozent.
Besi-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 3,0 Prozent auf 138,35 Euro – Käufer kehren in den Chipsektor zurück
Die Besi-Aktie schließt am Donnerstag 3,02 Prozent höher bei 138,35 Euro und ist AEX Gewinner. Nach zwei Verlusttagen mit zusammen rund 14 Prozent erholt sich der Chipausrüster.
Die Gründe
Späte Käufe in New York, starke Chips in Asien
Die Anleger folgten der Erholung der US-Techwerte vom Mittwochabend. Die Nasdaq hatte ihre schweren Anfangsverluste damals weitgehend aufgeholt. In Asien setzte sich das fort: Speicherchip- und KI-Werte in Japan und Südkorea legten kräftig zu. Die Gewinne der Besi-Aktie zu Handelsbeginn (knapp 4 Prozent) schmolzen im Verlauf etwas ab.
Überverkaufte Lage
In zwei Tagen fiel die Besi-Aktie von rund 156 auf 134,30 Euro. Solche Abschläge locken kurzfristige Käufer.
Sektor im Gleichschritt
ASML und ASM International steigen ähnlich stark.
Zölle weniger hart
Die US-Zollvorschläge wurden ruhiger aufgenommen als befürchtet.
Häufige Fragen zur Besi-Aktie
Warum ist die Besi-Aktie heute AEX Gewinner?
Nach zwei Tagen mit zusammen rund 14 Prozent Verlust kehrten Käufer in den Chipsektor zurück. Die Besi-Aktie schloss 3,02 Prozent höher bei 138,35 Euro.
Was macht Besi?
BE Semiconductor Industries baut Maschinen zur Montage und Verpackung von Halbleitern, darunter Anlagen für Hybrid Bonding.
Wie lauten ISIN und WKN der Besi-Aktie?
ISIN NL0012866412, WKN A2JLD1, Symbol in Amsterdam BESI.
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