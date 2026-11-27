Warum ist die Besi-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,48 Prozent auf 140,40 Euro, weil Anleger nach den Verlusten der Vortage wieder Chipwerte kauften.

Was macht Besi?

BE Semiconductor Industries baut Maschinen zur Montage und Verpackung von Halbleitern.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0012866412, WKN A2JLD1, Symbol BESI.