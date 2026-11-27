Die Besi-Aktie (BE Semiconductor Industries, ISIN: NL0012866412, WKN: A2JLD1, Handelssymbol Amsterdam: BESI, US-Handelssymbole: BESIY und BESVF) steigt am Freitag 1,48 Prozent auf 140,40 Euro und ist AEX Gewinner. Am Morgen hatte der Kurs bei 143,20 Euro gelegen.
Besi-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,5 Prozent auf 140,40 Euro – Chipwert gibt Morgenplus ab
Die Besi-Aktie steigt am Freitag 1,48 Prozent auf 140,40 Euro und ist AEX Gewinner. Am Morgen lag das Plus bei 3,5 Prozent, der Chipausrüster gab im Tagesverlauf einen Teil ab.
Die Gründe
Starker Start, schwächerer Schluss
Laut De Aandeelhouder legte Besi zur Eröffnung 3,8 Prozent zu, getragen vom positiven Sentiment im asiatischen Technologiesektor. Am Nachmittag lagen die Chipwerte noch mit 3 bis 4 Prozent vorn. Bis zum Abend schmolz der Vorsprung ab. Nach unserer Einschätzung nahmen Anleger vor dem Wochenende Gewinne mit.
Dritter Erholungstag
Nach 3,02 Prozent am Donnerstag setzt sich die Erholung fort.
Sektor im Gleichschritt
ASML und ASM International stiegen ähnlich.
Dünner Handel
Die Wall Street schloss am Black Friday um 19 Uhr.
Häufige Fragen zur Besi-Aktie
Warum ist die Besi-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,48 Prozent auf 140,40 Euro, weil Anleger nach den Verlusten der Vortage wieder Chipwerte kauften.
Was macht Besi?
BE Semiconductor Industries baut Maschinen zur Montage und Verpackung von Halbleitern.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0012866412, WKN A2JLD1, Symbol BESI.
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