Wenn die KI-Euphorie wackelt, suchen Anleger Halt – und finden ihn in Omaha. Die Berkshire Hathaway Aktie erreichte im November Rekordstände, während Technologiewerte unter Druck gerieten. Der Konglomerat-Riese kauft dabei eigene Aktien in einem Tempo zurück wie selten zuvor. Doch ein Blick in die Zahlen zeigt: Operativ lief das Quartal schwächer.
Berkshire Hathaway Aktie: Rekordrückkäufe, Rekordhochs – der sichere Hafen im KI-Sturm
9,6 Milliarden Dollar Rückkäufe im Quartal, vier Rekordschlüsse in Folge, Anleger flüchten aus KI-Werten. Doch der operative Gewinn sank. Die Berkshire Hathaway Aktie im Check.
Berkshire Hathaway Inc. (Klasse B) · ISIN: US0846707026 · WKN: A0YJQ2 · Handelssymbol: BRYN · US-Handelssymbol: BRK.B
Die Börse
Flucht in die Qualität
Laut Reuters profitierte Berkshire Hathaway im breiteren Ausverkauf von einer Umschichtung in weniger schwankungsanfällige Unternehmen hoher Qualität. CNBC berichtete von vier aufeinanderfolgenden Rekordschlussständen der Klasse-A-Aktie innerhalb einer Woche. Unterstützt wurde die Bewegung von den Aktienrückkäufen: Im dritten Quartal 2026 kaufte Berkshire eigene Aktien für rund 9,6 Milliarden Dollar zurück, im Oktober kamen etwa zwei Milliarden Dollar hinzu. In den ersten neun Monaten summierte sich das Rückkaufvolumen auf rund 14,4 Milliarden Dollar.
Berkshire kauft eigene Aktien, wenn das Management sie für unterbewertet hält. Für die Berkshire Hathaway Aktie ist das Rekordtempo ein deutliches Signal aus Omaha.
Die Zahlen
Versicherungen schwächeln
Der operative Gewinn sank im dritten Quartal um sechs Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar, nach 13,5 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das versicherungstechnische Ergebnis im Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft fiel um 43 Prozent auf 1,35 Milliarden Dollar; auch der Kfz-Versicherer GEICO schnitt schwächer ab. Laut 13F-Meldung hielt Berkshire zum Quartalsende 89 Positionen im Wert von rund 304 Milliarden Dollar. Zur Finanzierung legte der Konzern zudem eine Yen-Anleihe über 182,3 Milliarden Yen in fünf Tranchen auf.
Keefe, Bruyette & Woods hob am 9. November das Kursziel für die Klasse-A-Aktie von 735.000 auf 765.000 Dollar an, behielt aber die Einstufung „Underperform“ bei. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Berkshire Hathaway Aktie
Wie viele eigene Aktien kaufte Berkshire zurück?
Im dritten Quartal für rund 9,6 Milliarden Dollar, im Oktober für weitere etwa zwei Milliarden Dollar.
Wie entwickelte sich der Gewinn?
Der operative Gewinn sank im dritten Quartal um sechs Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar.
Warum steigt die Aktie trotzdem?
Anleger schichten laut Reuters in weniger schwankungsanfällige Qualitätswerte um.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.