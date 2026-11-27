Wie viele eigene Aktien kaufte Berkshire zurück?

Im dritten Quartal für rund 9,6 Milliarden Dollar, im Oktober für weitere etwa zwei Milliarden Dollar.

Wie entwickelte sich der Gewinn?

Der operative Gewinn sank im dritten Quartal um sechs Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar.

Warum steigt die Aktie trotzdem?

Anleger schichten laut Reuters in weniger schwankungsanfällige Qualitätswerte um.