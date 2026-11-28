Während fast der gesamte DAX am Freitag zulegte, ging es für Beiersdorf abwärts. Die Beiersdorf Aktie verlor 0,96 Prozent auf 82,74 Euro und war nach der Commerzbank der zweitschwächste Wert im Leitindex. Der Hamburger Konsumgüterkonzern kämpft mit einer schrumpfenden Kernmarke – und die Börse wartet auf Zeichen der Wende.
Beiersdorf Aktie: Nivea schrumpft, Prognose gesenkt – findet der DAX-Verlierer noch seinen Boden?
Organisches Minus im dritten Quartal, gekappte Jahresziele, halbiertes Kursziel eines Analysehauses. Die Beiersdorf Aktie gehörte am Freitag zu den Schlusslichtern im DAX. Was jetzt zählt.
Beiersdorf AG · ISIN: DE0005200000 · WKN: 520000 · Handelssymbol: BEI · US-Handelssymbol: BDRFY
Die Zahlen
Die Kernmarke schwächelt
Im dritten Quartal 2026 erzielte Beiersdorf einen Konzernumsatz von 2,36 Milliarden Euro, organisch gingen die Erlöse um 1,3 Prozent zurück. Der Umsatz der Kernmarke Nivea schrumpfte weiter, wenn auch nicht mehr so stark wie im ersten Halbjahr. Für 2026 erwartet der Konzern einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 Prozent nach 14,0 Prozent im Vorjahr. Diese Ziele hatte Beiersdorf bereits im August gesenkt.
Bei Beiersdorf hängt fast alles an Nivea. Für die Beiersdorf Aktie zählt, ob die Neuausrichtung der Marke 2027 wieder für Wachstum sorgt.
Die Stimmen
Analysten werden vorsichtiger
Beiersdorf kauft weiter eigene Aktien zurück: Seit Mai erwarb der Konzern rund 2,65 Millionen Stück. Die Analysten bleiben dennoch skeptisch.
MPCM senkte die Einstufung am 17. November auf „Hold“ und halbierte das Kursziel. HSBC reduzierte das Kursziel auf 88 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Beiersdorf Aktie
Wie schloss die Beiersdorf Aktie am Freitag?
Bei 82,74 Euro, ein Minus von 0,96 Prozent.
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz lag bei 2,36 Milliarden Euro, organisch ein Minus von 1,3 Prozent.
Welche Marge erwartet Beiersdorf 2026?
Eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 Prozent.
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