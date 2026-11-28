Wie schloss die Beiersdorf Aktie am Freitag?

Bei 82,74 Euro, ein Minus von 0,96 Prozent.

Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz lag bei 2,36 Milliarden Euro, organisch ein Minus von 1,3 Prozent.

Welche Marge erwartet Beiersdorf 2026?

Eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 Prozent.