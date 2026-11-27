Wie entwickelte sich der Umsatz im dritten Quartal?

Er lag bei 2,36 Milliarden Euro, organisch 1,3 Prozent unter dem Vorjahr.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein organischer Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 Prozent.

Kauft Beiersdorf eigene Aktien zurück?

Ja, seit Mai rund 2,65 Millionen Aktien.