Nivea ist eine der bekanntesten Marken der Welt – und genau sie macht Beiersdorf gerade Sorgen. Die Kernmarke verliert Umsatz, die Jahresziele wurden im Sommer gesenkt, und Analysten werden skeptischer. Ein Haus halbierte sein Kursziel. Die Beiersdorf Aktie steckt mitten in einer Bewährungsprobe.
Beiersdorf Aktie: Kursziel halbiert, Nivea schrumpft – wie lange dauert die Wende in Hamburg?
Organisches Minus, gesenkte Ziele, ein Analyst halbiert sein Kursziel. Doch Derma und La Prairie wachsen, und Beiersdorf kauft Aktien zurück. Die Beiersdorf Aktie zwischen Krise und Neustart.
Beiersdorf AG · ISIN: DE0005200000 · WKN: 520000 · Handelssymbol: BEI · US-Handelssymbol: BDRFY
Die Zahlen
Nivea bremst, Derma wächst
Im dritten Quartal 2026 erzielte Beiersdorf einen Konzernumsatz von 2,36 Milliarden Euro; nominal ein leichtes Plus, organisch ein Rückgang um 1,3 Prozent. Die Kernmarke Nivea schrumpfte weiter, wenn auch weniger stark als in den Vorquartalen. Wachstum kam aus dem Derma-Geschäft und von La Prairie. Die Klebstofftochter Tesa litt unter dem Chipmangel in der Unterhaltungselektronik. Für 2026 bestätigte Beiersdorf die im August gesenkten Ziele: einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 Prozent nach 14,0 Prozent im Vorjahr.
Beiersdorf muss beweisen, dass eine Weltmarke wieder wachsen kann. Für die Beiersdorf Aktie hängt alles am Erfolg des Nivea-Turnarounds.
Die Analysten
Skepsis nimmt zu
Das Analysehaus MPCM halbierte am 17. November sein Kursziel von 170 auf 85 Euro und stufte die Beiersdorf Aktie von „Buy“ auf „Hold“ ab. HSBC hatte zuvor auf „Hold“ abgestuft und das Ziel von 90 auf 88 Euro gesenkt, mit Verweis auf verlangsamte Nivea-Verkäufe. Jefferies hob dagegen das Ziel von 74 auf 78 Euro an und blieb bei „Hold“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Beiersdorf Aktie
Wie entwickelte sich der Umsatz im dritten Quartal?
Er lag bei 2,36 Milliarden Euro, organisch 1,3 Prozent unter dem Vorjahr.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein organischer Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 Prozent.
Kauft Beiersdorf eigene Aktien zurück?
Ja, seit Mai rund 2,65 Millionen Aktien.
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