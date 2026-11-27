Der Aufwärtstrend lebt: Die Befesa Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,07 Prozent auf 36,95 Euro und ist dreizehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Seit den Gewinnmitnahmen vom Mittwoch hat der Recyclingkonzern knapp vier Prozent zugelegt.
Befesa Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Rohstoffwerte drehen, der Zink-Recycler nimmt wieder Kurs auf das Dreijahreshoch
Die Befesa Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,07 Prozent auf 36,95 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Rohstoffaktien setzen ihre Erholung fort. Zum Dreijahreshoch vom 13. November fehlen dem Recyclingkonzern noch knapp acht Prozent.
Der Auslöser
Warum steigt die Befesa Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Befesa Aktie profitiert von einer Branchenbewegung: Laut dpa-AFX erholen sich Rohstoffaktien am Freitag weiter, nachdem der Sektor zuvor auf den tiefsten Stand seit Dezember 2025 gefallen war. Befesa gewinnt aus Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacken Wertstoffe zurück, vor allem Zink, und wird an der Börse entsprechend als Rohstoffwert gehandelt.
Am Mittwoch hatte der Titel nach dem Lauf auf ein Dreijahreshoch gut fünf Prozent auf 35,60 Euro abgegeben. Schon am Donnerstag kehrten die Käufer zurück. Der SDAX Gewinner bleibt damit im übergeordneten Aufwärtstrend, der Ende Oktober begann.
Der Hintergrund
Ergebnis über den Erwartungen
Fundamental hat Befesa zuletzt geliefert. Im dritten Quartal lag das operative Ergebnis nach Analystenangaben über dem Konsens, für 2026 peilt der Konzern nach einer Anhebung ein bereinigtes EBITDA von 260 bis 270 Millionen Euro an. Das Geschäftsmodell ist konjunkturabhängig: Die Stahlwerke liefern den Staub, der Zinkpreis bestimmt die Marge. Entsprechend deutlich schwankt die Befesa Aktie mit der Stimmung für Rohstoffe.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Befesa Aktie
Warum ist die Befesa Aktie heute SDAX Gewinner?
Rohstoffaktien setzen ihre Erholung fort, Befesa steigt mit. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wie weit ist das Hoch entfernt?
Das Dreijahreshoch liegt bei 39,80 Euro, knapp acht Prozent über dem aktuellen Kurs.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Befesa Aktie?
ISIN LU1704650164, WKN A2H5Z1, Handelssymbol BFSA (Xetra).
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