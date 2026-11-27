Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Befesa Aktie profitiert von einer Branchenbewegung: Laut dpa-AFX erholen sich Rohstoffaktien am Freitag weiter, nachdem der Sektor zuvor auf den tiefsten Stand seit Dezember 2025 gefallen war. Befesa gewinnt aus Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacken Wertstoffe zurück, vor allem Zink, und wird an der Börse entsprechend als Rohstoffwert gehandelt.

Am Mittwoch hatte der Titel nach dem Lauf auf ein Dreijahreshoch gut fünf Prozent auf 35,60 Euro abgegeben. Schon am Donnerstag kehrten die Käufer zurück. Der SDAX Gewinner bleibt damit im übergeordneten Aufwärtstrend, der Ende Oktober begann.