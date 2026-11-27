Befesa Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Recycling-Spezialist erreicht die 37-Euro-Marke

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:14 2 Min.

Die Befesa Aktie gewinnt am Freitag 2,21 Prozent auf 37,00 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Verwerter von Stahlstaub profitiert von der Hoffnung auf eine anziehende Konjunktur.

Punktlandung zum Wochenschluss: Die Befesa Aktie steigt am Freitag um 2,21 Prozent auf genau 37,00 Euro und ist dreizehntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Mit 1,67 Millionen Euro lag der Umsatz für den Recycling-Spezialisten auf solidem Niveau. Schlusskurs der Befesa Aktie auf Xetra 37,00 € Tagesgewinn, Platz 13 der SDAX Gewinner +2,21 % Kursgewinn zum Vortag +0,80 € Xetra-Tagesumsatz 1,67 Mio. € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; Deutsche Börse Der Auslöser Warum steigt die Befesa Aktie heute? Eine Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Die Befesa Aktie profitiert von der Stimmung für zyklische Werte. Anleger setzen für 2027 auf eine Fortsetzung der konjunkturellen Erholung, Autoaktien waren in dieser Woche ebenso gefragt wie Rohstoffwerte. Für Befesa ist das doppelt relevant: Mehr Stahlproduktion bedeutet mehr Stahlstaub zum Verwerten, und ein fester Zinkpreis hebt den Erlös je Tonne. Am Mittwochabend hatte der Titel noch unter den SDAX Verlierern gestanden. Seither ging es zwei Tage in Folge aufwärts, am Donnerstagmorgen gehörte Befesa bereits zu den SDAX Gewinnern. Der Hintergrund Aus Abfall wird Zink und Aluminium Befesa sammelt den Staub ein, der in Elektrostahlwerken anfällt, und gewinnt daraus Zink zurück. Ein zweites Standbein ist das Recycling von Salzschlacken aus der Aluminiumindustrie. Die Anlagen stehen in Europa, den USA und Asien. Stahlwerke müssen den als gefährlich eingestuften Staub entsorgen, Befesa wird für die Abnahme bezahlt und verkauft das Metall. Der Gewinn hängt deshalb an zwei Größen: der Auslastung der Stahlwerke und dem Zinkpreis. Gegen dessen Schwankungen sichert sich das Unternehmen teilweise ab. Was für die Befesa Aktie spricht Zwei Gewinntage in Folge nach dem Rückschlag vom Mittwoch

Umweltauflagen sichern die Nachfrage nach Recycling

Eine Konjunkturerholung würde die Auslastung erhöhen Was Anleger bedenken sollten Kein Unternehmensauslöser für den Anstieg

Abhängigkeit von Zinkpreis und Stahlkonjunktur

Die Verschuldung macht das Ergebnis zinsempfindlich Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Befesa Aktie Warum ist Befesa heute SDAX Gewinner?

Zyklische Werte und Rohstofftitel sind gefragt, weil Anleger auf eine Konjunkturerholung setzen. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Womit verdient Befesa Geld?

Mit der Entsorgung von Stahlstaub und Aluminiumschlacken und dem Verkauf der zurückgewonnenen Metalle. Befesa Aktie: ISIN LU1704650164, WKN A2H5Z1, Börsenkürzel BFSA. Fazit zur Befesa Aktie Die Befesa Aktie ist am Freitag SDAX Gewinner und schließt bei 37 Euro. Der Wert ist eine Wette auf Stahlkonjunktur und Zinkpreis. Beides hängt davon ab, ob die erhoffte Erholung 2027 tatsächlich kommt.

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