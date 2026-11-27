Punktlandung zum Wochenschluss: Die Befesa Aktie steigt am Freitag um 2,21 Prozent auf genau 37,00 Euro und ist dreizehntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Mit 1,67 Millionen Euro lag der Umsatz für den Recycling-Spezialisten auf solidem Niveau.
Befesa Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Recycling-Spezialist erreicht die 37-Euro-Marke
Die Befesa Aktie gewinnt am Freitag 2,21 Prozent auf 37,00 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Verwerter von Stahlstaub profitiert von der Hoffnung auf eine anziehende Konjunktur.
Der Auslöser
Warum steigt die Befesa Aktie heute?
Eine Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Die Befesa Aktie profitiert von der Stimmung für zyklische Werte. Anleger setzen für 2027 auf eine Fortsetzung der konjunkturellen Erholung, Autoaktien waren in dieser Woche ebenso gefragt wie Rohstoffwerte. Für Befesa ist das doppelt relevant: Mehr Stahlproduktion bedeutet mehr Stahlstaub zum Verwerten, und ein fester Zinkpreis hebt den Erlös je Tonne.
Am Mittwochabend hatte der Titel noch unter den SDAX Verlierern gestanden. Seither ging es zwei Tage in Folge aufwärts, am Donnerstagmorgen gehörte Befesa bereits zu den SDAX Gewinnern.
Der Hintergrund
Aus Abfall wird Zink und Aluminium
Befesa sammelt den Staub ein, der in Elektrostahlwerken anfällt, und gewinnt daraus Zink zurück. Ein zweites Standbein ist das Recycling von Salzschlacken aus der Aluminiumindustrie. Die Anlagen stehen in Europa, den USA und Asien. Stahlwerke müssen den als gefährlich eingestuften Staub entsorgen, Befesa wird für die Abnahme bezahlt und verkauft das Metall. Der Gewinn hängt deshalb an zwei Größen: der Auslastung der Stahlwerke und dem Zinkpreis. Gegen dessen Schwankungen sichert sich das Unternehmen teilweise ab.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Befesa Aktie
Warum ist Befesa heute SDAX Gewinner?
Zyklische Werte und Rohstofftitel sind gefragt, weil Anleger auf eine Konjunkturerholung setzen. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Womit verdient Befesa Geld?
Mit der Entsorgung von Stahlstaub und Aluminiumschlacken und dem Verkauf der zurückgewonnenen Metalle.
Befesa Aktie: ISIN LU1704650164, WKN A2H5Z1, Börsenkürzel BFSA.
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