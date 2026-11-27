Becton-Dickinson-Aktie S&P 500 Verlierer: Medizintechnik-Konzern gibt nach – warum die Aktie um 0,8 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:30 1 Min.

Die Aktie von Becton, Dickinson and Company gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 0,80 Prozent auf 219,48 US-Dollar gibt der Medizintechnik-Konzern im starken Markt nach.

Die Becton-Dickinson-Aktie (ISIN: US0758871091, WKN: 857675, Handelssymbol: BDX) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 0,80 Prozent auf 219,48 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. BDX BDX — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BDX — — — Becton Dickinson im laufenden Handel -0,80 % Kurs im laufenden Handel 219,48 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Gesundheitswert im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Gesundheitswerte wie Becton Dickinson bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht Becton Dickinson liefert Spritzen, Kanülen und Diagnostik für Kliniken. Ein Minus von 0,8 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die Becton-Dickinson-Aktie spricht Breites Portfolio: Verbrauchsmaterial und Diagnostik.

Defensives Geschäft: Stabile Nachfrage. Was die Becton-Dickinson-Aktie belasten kann Rotation: Gesundheitswerte weniger gefragt.

Kostendruck: Krankenhausbudgets. Steckbrief der Becton-Dickinson-Aktie Unternehmen: Becton, Dickinson and Company

ISIN: US0758871091 · WKN: 857675

Handelssymbol: BDX (NYSE)

Branche: Medizintechnik Häufige Fragen zur Becton-Dickinson-Aktie Warum ist die Becton-Dickinson-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 0,80 Prozent auf 219,48 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US0758871091, WKN 857675, Handelssymbol BDX. Fazit: Der S&P 500 Verlierer Becton Dickinson ohne Nachricht Die Becton-Dickinson-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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