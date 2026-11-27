Die Becton-Dickinson-Aktie (ISIN: US0758871091, WKN: 857675, Handelssymbol: BDX) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 0,80 Prozent auf 219,48 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
Becton-Dickinson-Aktie S&P 500 Verlierer: Medizintechnik-Konzern gibt nach – warum die Aktie um 0,8 Prozent fällt
Die Aktie von Becton, Dickinson and Company gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 0,80 Prozent auf 219,48 US-Dollar gibt der Medizintechnik-Konzern im starken Markt nach.
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Die Gründe für den Kursverlust
Gesundheitswert im Hintertreffen
Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Gesundheitswerte wie Becton Dickinson bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Kapital fließt in Tech.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Moderater Abschlag ohne Nachricht
Becton Dickinson liefert Spritzen, Kanülen und Diagnostik für Kliniken. Ein Minus von 0,8 Prozent ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur Becton-Dickinson-Aktie
Warum ist die Becton-Dickinson-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 0,80 Prozent auf 219,48 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US0758871091, WKN 857675, Handelssymbol BDX.
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