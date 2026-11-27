Fast ein Euro Abstand: Die Bechtle Aktie gewinnt am Freitag 2,79 Prozent auf 33,84 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Das IT-Systemhaus aus Neckarsulm schließt damit 90 Cent über der Unterstützung bei 32,94 Euro, die Charttechniker seit Anfang November beobachten.
Bechtle Aktie: TecDAX Gewinner – 2,8 Prozent Plus, das IT-Systemhaus löst sich von der kritischen Zone
Die Bechtle Aktie schließt am Freitag 2,79 Prozent höher bei 33,84 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Donnerstag hatte der Kurs unter einer charttechnisch wichtigen Marke geschlossen. Nun steht er wieder darüber.
Warum steigt die Bechtle Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Bechtle profitiert von der Erholung der Technologiewerte. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten und weitete seinen Wochengewinn auf 2,6 Prozent aus. Der TecDAX gewann 1,43 Prozent. Am Donnerstag hatte die Aktie bei 32,92 Euro geschlossen, zwei Cent unter der Unterstützung. Der Bruch blieb ohne Folgen.
Das Geschäft läuft besser als der Kurs
Operativ hat Bechtle zuletzt geliefert. Im dritten Quartal stieg das Geschäftsvolumen um 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro, das Vorsteuerergebnis legte um rund 14 Prozent auf etwa 92 Millionen Euro zu. Der Vorstand hob die Prognose zum zweiten Mal an und erwartet für 2026 nun ein Wachstum des Vorsteuergewinns von mehr als 10 Prozent. Der Auftragsbestand liegt auf Rekordniveau.
Anfang November übernahm Bechtle zudem den britischen KI- und Datenanalyse-Spezialisten Bespoke XYZ. Dass die Aktie dennoch unter Druck geriet, lag am Ausverkauf im Technologiesektor.
Was jetzt für die Bechtle Aktie zählt
Die Zone um 33 Euro
Hält sie, bleibt die Aktie im neutralen Bereich.
Das Schlussquartal
Es ist für Systemhäuser traditionell das stärkste des Jahres.
Die Marke von 35 Euro
Dort notierte die Aktie nach der Prognoseanhebung.
Stammdaten
Bechtle AG: ISIN DE0005158703, WKN 515870, Handelssymbol BC8, US-Handelssymbol BECTY (OTC)
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.