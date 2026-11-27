Operativ hat Bechtle zuletzt geliefert. Im dritten Quartal stieg das Geschäftsvolumen um 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro, das Vorsteuerergebnis legte um rund 14 Prozent auf etwa 92 Millionen Euro zu. Der Vorstand hob die Prognose zum zweiten Mal an und erwartet für 2026 nun ein Wachstum des Vorsteuergewinns von mehr als 10 Prozent. Der Auftragsbestand liegt auf Rekordniveau.

Anfang November übernahm Bechtle zudem den britischen KI- und Datenanalyse-Spezialisten Bespoke XYZ. Dass die Aktie dennoch unter Druck geriet, lag am Ausverkauf im Technologiesektor.