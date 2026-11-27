Bechtle Aktie: Zurück über der 200-Tage-Linie – der IT-Dienstleister ist MDAX Gewinner, die Woche endet mit über 6 Prozent Plus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die Bechtle Aktie steigt am Freitag um 2,79 Prozent auf 33,84 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Schon am Donnerstag hatte der Neckarsulmer Konzern die 200-Tage-Linie zurückerobert. Technologiewerte bleiben gefragt.

Bild: Bechtle AG

Die Bechtle Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Neckarsulmer IT-Dienstleisters bei 33,84 Euro, ein Plus von 0,92 Euro oder 2,79 Prozent. Damit gehört Bechtle am Abend zu den MDAX Gewinnern. Auf Fünf-Tages-Sicht lag das Plus laut MarketScreener schon am Vormittag bei mehr als 6 Prozent. Kurs der Bechtle Aktie am Abend 33,84 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,79 % Kurs beim Sprung über die 200-Tage-Linie am 26.11. 32,72 EUR Plus auf Fünf-Tages-Sicht über +6 % Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; boerse.de; MarketScreener; Bechtle Der Auslöser Warum die Bechtle Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Bechtle profitiert davon, dass Technologiewerte laut Marktberichten zum Wochenschluss gesucht blieben. Charttechnisch hat sich das Bild verbessert: Laut boerse.de kreuzte die Aktie bereits am Donnerstag mit einem Anstieg auf 32,72 Euro die 200-Tage-Linie nach oben. Zuvor hatte sie sich seit dem 16. November im langfristigen Abwärtstrend befunden. Das Geschäftsmodell IT-Systemhaus und Onlinehandel Bechtle plant und betreibt IT-Architekturen für Unternehmen und Behörden, von der Infrastruktur über Cloud-Lösungen bis zum modernen Arbeitsplatz. Der Konzern ist in zwei Segmenten tätig: IT-Systemhaus und Managed Services sowie IT-E-Commerce. Im zweiten Quartal lag das Geschäftsvolumen nach vorläufigen Zahlen bei rund 2,27 Milliarden Euro, etwa 18 Prozent über dem Vorjahr. Was für die Bechtle Aktie sprechen könnte Zurück über der 200-Tage-Linie

Starkes Wachstum beim Geschäftsvolumen

Technologiewerte gefragt Was Anleger bedenken sollten Kein eigener Auslöser

Seit Jahresbeginn deutlich im Minus

Abhängigkeit von IT-Budgets Einordnung der Redaktion: Die Bechtle Aktie ist MDAX Gewinner und festigt den Sprung über die 200-Tage-Linie. Der Trend hat sich in dieser Woche gedreht. FAQ Häufige Fragen zur Bechtle Aktie Warum steigt die Bechtle Aktie heute?

Technologiewerte bleiben gefragt, die Aktie festigt ihren Sprung über die 200-Tage-Linie. Wann hat Bechtle die 200-Tage-Linie überschritten?

Am 26. November mit einem Anstieg auf 32,72 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Bechtle Aktie?

ISIN DE0005158703, WKN 515870. Handelssymbol an deutschen Börsen: BC8. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Bechtle Aktie Die Bechtle Aktie ist am Abend MDAX Gewinner. Der IT-Dienstleister beendet die Woche mit deutlichem Plus und verbessertem Chartbild.

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