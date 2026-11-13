Bechtle Aktie: Erholungssignale in Deutschland – bietet der Rücksetzer eine Chance?

Die Bechtle-Aktie (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker: BC8) verliert am 13. November 2026 trotz einer positiven Analysteneinschätzung deutlich: Zum Schlussstand um 17:35 Uhr MEZ notiert das Papier bei 33,86 Euro, ein Rückgang von 0,68 Euro beziehungsweise 1,97 Prozent. Jefferies bleibt dagegen optimistisch. In seiner Bechtle-Aktienanalyse vom 13. November 2026 bestätigt Martin Comtesse das Rating "buy" und das Kursziel 48 Euro. Gegenüber dem Schlusskurs ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 41,8 Prozent.