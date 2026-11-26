Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Bechtle steigt mit dem Markt. Der DAX eröffnete am Donnerstag rund 2 Prozent höher, der TecDAX gewinnt 1,71 Prozent. Auslöser war die Kehrtwende an der Wall Street, wo der Nasdaq 100 am Mittwoch ein zwischenzeitliches Minus von knapp 5 Prozent fast vollständig aufholte.

Bechtle hatte den Ausverkauf dieser Woche vergleichsweise gut überstanden. Während Chipwerte zweistellig verloren, pendelte die Aktie um 32 Euro. Am Mittwoch schloss sie bei 32,26 Euro. Anleger hatten in den vergangenen Tagen Geld aus Halbleitertiteln in Software- und IT-Dienstleister umgeschichtet.