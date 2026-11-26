Zentimeterarbeit im Chart: Die Bechtle Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 1,86 Prozent auf 32,86 Euro (Stand 09:06 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Die viel beachtete 200-Tage-Linie verläuft bei rund 32,89 Euro. Dem IT-Dienstleister aus Neckarsulm fehlen damit nur wenige Cent.
Bechtle Aktie: TecDAX Gewinner – drei Cent fehlen bis zur 200-Tage-Linie
Die Bechtle Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,86 Prozent auf 32,86 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der IT-Dienstleister aus Neckarsulm steht unmittelbar vor seiner 200-Tage-Linie. Prognose und Auftragsbestand stimmen, jetzt muss der Chart folgen.
Warum steigt die Bechtle Aktie heute?
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Bechtle steigt mit dem Markt. Der DAX eröffnete am Donnerstag rund 2 Prozent höher, der TecDAX gewinnt 1,71 Prozent. Auslöser war die Kehrtwende an der Wall Street, wo der Nasdaq 100 am Mittwoch ein zwischenzeitliches Minus von knapp 5 Prozent fast vollständig aufholte.
Bechtle hatte den Ausverkauf dieser Woche vergleichsweise gut überstanden. Während Chipwerte zweistellig verloren, pendelte die Aktie um 32 Euro. Am Mittwoch schloss sie bei 32,26 Euro. Anleger hatten in den vergangenen Tagen Geld aus Halbleitertiteln in Software- und IT-Dienstleister umgeschichtet.
Die Zahlen sprechen für das Unternehmen
Operativ läuft es rund. Am 5. November hob Bechtle seine Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Das Vorsteuerergebnis soll 2026 um mehr als 10 Prozent wachsen, zuvor waren 5 bis 10 Prozent geplant. Die Zahlen zum dritten Quartal vom 13. November zeigten ein Geschäftsvolumen von rund 2,44 Milliarden Euro, ein Plus von 19,0 Prozent. Das Vorsteuerergebnis stieg um 13,9 Prozent auf 91,7 Millionen Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 3,6 Milliarden Euro einen Rekord.
Dazu kommen zwei Zukäufe: der britische KI-Spezialist Bespoke XYZ und das niederländische IT-Unternehmen HET IT, das mehr als 100 Kommunen betreut. Trotzdem fiel die Aktie am 16. November unter ihre 200-Tage-Linie und kämpft seitdem um die Rückkehr.
Was jetzt für die Bechtle Aktie zählt
Schlusskurs über der 200-Tage-Linie
Ein Tagesschluss über rund 32,89 Euro wäre das technische Signal, auf das viele Marktteilnehmer warten.
Die Unterstützung bei 31,50 Euro
Sie hat in den vergangenen Tagen gehalten und begrenzt das Risiko nach unten.
Die Jahreszahlen am 19. März 2027
Dann zeigt sich, ob die zweimal erhöhte Prognose erreicht wurde.
Stammdaten
Bechtle AG: ISIN DE0005158703, WKN 515870, Handelssymbol BC8, US-Handelssymbol BECTY (ADR, OTC)
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