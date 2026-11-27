Die BBVA-Aktie (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, deutsches Handelssymbol: BOY, US-Handelssymbol: BBVA (NYSE)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 22,25 Euro und damit 1,78 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt BBVA damit Platz 14. Mit einem Handelsvolumen von 132,42 Millionen laut comdirect war BBVA nach Santander der meistgehandelte Wert im Index.
BBVA-Aktie IBEX 35 Gewinner: Großbank legt zu – Mexiko-Geschäft und Bankenrally
Die BBVA-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 1,78 Prozent auf 22,25 Euro setzt die zweitgrößte Bank Spaniens ihre Erholung fort. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Die Banken trugen die Erholung des IBEX 35 auch am Freitag. BBVA gehörte zu den Gewinnern.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Für die Banken bleibt die Parlamentswahl am Sonntag das große Thema. Die Sondersteuer auf Bankerträge wurde zuletzt per Eilverordnung bis 2027 verlängert. Ob sie danach fortbesteht, hängt nach Einschätzung von Marktbeobachtern auch von der künftigen Regierung ab. Den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 schlossen am Freitag im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die BBVA-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. BBVA folgte der Erholung der spanischen Banken. Die Bank erwirtschaftet einen großen Teil ihres Gewinns in Mexiko und der Türkei, die spanische Bankensteuer trifft deshalb nur einen Teil des Geschäfts. Nach unserer Einschätzung stützten die sinkende Inflation in Spanien und die Erwartungen vor der Wahl am Sonntag den gesamten Sektor.
Bankenrally
Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 schlossen im Plus.
Hohe Liquidität
BBVA war nach Santander der meistgehandelte Wert.
Wahl am Sonntag
Die Bankenpolitik könnte sich ändern.
Das Unternehmen
BBVA: Großbank mit starkem Auslandsgeschäft
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hat seinen Sitz in Bilbao und seine Zentrale in Madrid. BBVA ist gemessen am Börsenwert die zweitgrößte Bank Spaniens. Neben dem Heimatmarkt ist BBVA vor allem in Mexiko, der Türkei, Kolumbien und Peru tätig. Bei der spanischen Bankensteuer zahlt BBVA den Höchstsatz von 7 Prozent.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur BBVA-Aktie
Warum ist die BBVA-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die BBVA-Aktie stieg um 1,78 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgte der Erholung des Sektors vor der Wahl am Sonntag.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der BBVA-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113211835, die WKN 875773. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BOY gehandelt, in den USA unter BBVA (NYSE).
Wie stark ist die BBVA-Aktie am Freitag gestiegen?
Die BBVA-Aktie schloss bei 22,25 Euro und damit 1,78 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (21,86 Euro).
Wo verdient BBVA sein Geld?
Neben Spanien ist BBVA vor allem in Mexiko, der Türkei, Kolumbien und Peru tätig. Mexiko gilt als wichtigster Gewinnbringer.
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