Warum ist die BBVA-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die BBVA-Aktie stieg um 1,78 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgte der Erholung des Sektors vor der Wahl am Sonntag.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der BBVA-Aktie?

Die ISIN lautet ES0113211835, die WKN 875773. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BOY gehandelt, in den USA unter BBVA (NYSE).

Wie stark ist die BBVA-Aktie am Freitag gestiegen?

Die BBVA-Aktie schloss bei 22,25 Euro und damit 1,78 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (21,86 Euro).

Wo verdient BBVA sein Geld?

Neben Spanien ist BBVA vor allem in Mexiko, der Türkei, Kolumbien und Peru tätig. Mexiko gilt als wichtigster Gewinnbringer.