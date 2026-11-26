Warum ist die BBVA-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Die BBVA-Aktie erholte sich mit dem Bankensektor vom Rückschlag durch die verlängerte spanische Bankensteuer.

Wo schloss die BBVA-Aktie am Donnerstag?

Bei 21,86 Euro in Madrid, ein Plus von 2,73 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der BBVA-Aktie?

Die ISIN lautet ES0113211835, die WKN 875773.