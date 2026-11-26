Die spanischen Banken haben den Rückschlag vom Mittwoch aufgeholt, die eine mehr, die andere weniger. Die BBVA-Aktie (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, deutsches Handelssymbol: BOY, US-Handelssymbol: BBVA an der NYSE) schließt am Donnerstag 2,73 Prozent höher bei 21,86 Euro und zählt zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Der heimische Rivale Santander gewann mit 4,11 Prozent deutlich mehr.
BBVA-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 2,7 Prozent – solide Erholung, aber Santander zieht davon
Die BBVA-Aktie beendet den Donnerstag als Eurostoxx50 Gewinner: Spaniens zweitgrößte Bank schließt 2,73 Prozent höher bei 21,86 Euro. Der Sektor erholte sich vom Steuerschock des Vortags. Die Gründe für den Kursgewinn und warum der Abstand zu Santander auffällt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die BBVA-Aktie steigt
Am Mittwoch hatte die Verlängerung der spanischen Bankensteuer die Kurse gedrückt. Die Regierung schreibt die Sonderabgabe per Eilverordnung bis 2027 fort, sie reicht von 1 bis 7 Prozent auf Zins- und Provisionserträge. Am Donnerstag setzte mit dem freundlichen Gesamtmarkt die Gegenbewegung ein.
Eine eigene Meldung von BBVA gab es nicht. Dass die Aktie weniger stark stieg als Santander, lässt sich nicht an einer Nachricht festmachen. Eine mögliche Erklärung: BBVA verdient einen großen Teil des Gewinns in Mexiko und der Türkei und war vom spanischen Steuerthema ohnehin weniger betroffen. Wer weniger fällt, erholt sich auch weniger.
Sektor-Erholung
Die spanischen Bankwerte holten den Rückschlag vom Mittwoch auf.
Steuer eingepreist
Die Verlängerung schreibt eine bekannte Regel fort.
Auslandsgeschäft
Mexiko gilt als größter Gewinnbringer des Konzerns.
Häufige Fragen zur BBVA-Aktie
Warum ist die BBVA-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die BBVA-Aktie erholte sich mit dem Bankensektor vom Rückschlag durch die verlängerte spanische Bankensteuer.
Wo schloss die BBVA-Aktie am Donnerstag?
Bei 21,86 Euro in Madrid, ein Plus von 2,73 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der BBVA-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113211835, die WKN 875773.
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