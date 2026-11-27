Mit seiner Bayer-Aktienanalyse vom 25. November 2026 setzt Berenberg ein bemerkenswertes Zeichen. Analyst Sebastian Bray stuft die Bayer-Aktie von "hold" auf "buy" hoch und bestätigt das Kursziel 62 Euro. Die Kombination aus einer möglichen Entspannung der Glyphosat-Rechtsrisiken, verbesserten Gewinnerwartungen im Pharmageschäft und einer potenziellen Rückkehr von Investoren in den Gesundheitssektor bildet das Fundament der neuen Kaufempfehlung. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 52,76 Euro (-0,1%) beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial rund 17,5 Prozent. Bayer könnte sich damit zunehmend von einer durch Rechtsstreitigkeiten dominierten Turnaround-Spekulation zu einer fundamental interessanten Erholungsgeschichte entwickeln. Ob Sebastian Bray mit seiner optimistischen Bayer-Aktienanalyse richtig liegt, dürfte sich insbesondere an der weiteren Entwicklung der Rechtsrisiken, der Pharmagewinne und des freien Cashflows entscheiden. Eines steht jedenfalls fest: Die Bayer-Aktie bleibt eine der spannendsten Sanierungs- und Comeback-Geschichten im deutschen Leitindex DAX.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

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