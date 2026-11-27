Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) steht vor einer spannenden Bewährungsprobe an der Börse. Während zahlreiche Anleger noch darüber grübeln, ob die jüngste Kurskorrektur bereits beendet ist, sendet die Hamburger Privatbank Berenberg ein bemerkenswertes Kaufsignal. In seiner aktuellen Bayer-Aktienanalyse vom 25. November 2026 hat Berenberg-Analyst Sebastian Bray das Rating von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 Euro unverändert bestätigt. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 52,76 Euro (-0,1%) errechnet sich damit ein attraktives Aufwärtspotenzial von rund 17,5 Prozent. Besonders brisant: Sebastian Bray sieht in den jüngsten Kursverlusten offenbar weniger eine fundamentale Verschlechterung der Geschäftsperspektiven als vielmehr eine neue Kaufgelegenheit. Fortschritte bei der Bewältigung der Glyphosat-Rechtsrisiken, eine überraschend robuste Pharmasparte und eine mögliche Kapitalrotation aus hoch bewerteten Technologieaktien könnten Bayer neuen Rückenwind verschaffen. Bahnt sich beim Leverkusener Pharma- und Agrarchemieriesen jetzt die nächste große Aufwärtsbewegung an?
Bayer Aktie: Überraschende Hochstufung
Berenberg spricht Kaufempfehlung aus
Berenberg hebt den Daumen: Sebastian Bray sieht neue Kaufchance bei Bayer
Die jüngste Bayer-Aktienanalyse von Berenberg dürfte bei zahlreichen Anlegern für Aufmerksamkeit sorgen. Analyst Sebastian Bray hat seine bisherige Zurückhaltung aufgegeben und empfiehlt die Bayer-Aktie nun ausdrücklich zum Kauf. Das neue Rating "buy" ersetzt die bisherige Einstufung "hold", während das Kursziel 62 Euro unverändert bleibt. Gerade diese Kombination ist ausgesprochen interessant. Berenberg muss seine langfristige Bewertung nicht einmal nach oben korrigieren, um die Bayer-Aktie wieder als attraktives Investment einzustufen. Vielmehr hat der jüngste Kursrückgang das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken nach Einschätzung von Sebastian Bray verbessert. Seit der gerichtlichen Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA hatte die Bayer-Aktie zwischenzeitlich rund elf Prozent an Wert verloren. Sebastian Bray führt diese Entwicklung vor allem auf Gewinnrealisierungen zum Jahresausklang zurück. Damit könnte der Verkaufsdruck stärker von kurzfristigen börsenpsychologischen Faktoren als von einer Verschlechterung des operativen Geschäfts geprägt gewesen sein. Für langfristig orientierte Investoren ist diese Unterscheidung von erheblicher Bedeutung.
Glyphosat-Befreiungsschlag: Verliert das größte Bayer-Risiko seinen Schrecken?
Eines der wichtigsten Argumente in der aktuellen Bayer-Aktienanalyse von Berenberg betrifft die Fortschritte bei der Eindämmung der milliardenschweren US-Rechtsrisiken. Über Jahre hinweg lasteten die juristischen Auseinandersetzungen rund um das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup wie ein Damoklesschwert über der Bayer-Aktie. Die daraus resultierende Unsicherheit belastete nicht nur die Bewertung des gesamten Konzerns, sondern erschwerte auch eine verlässliche Einschätzung der langfristigen finanziellen Perspektiven. Die jüngsten juristischen Erfolge könnten hier eine entscheidende Veränderung einleiten. Neben der gerichtlichen Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs bewertet Berenberg auch die Entwicklungen in den Rechtsfällen Durnell und Aretino positiv. Nach Einschätzung von Sebastian Bray könnten die Entscheidungen den Spielraum für künftige Klagen gegen Bayer erheblich einschränken. Sollte es dem Leverkusener Konzern gelingen, die Rechtsrisiken dauerhaft besser kalkulierbar zu machen, könnte ein wesentlicher Bewertungsabschlag der Bayer-Aktie allmählich verschwinden. Genau darin liegt eine besonders interessante langfristige Chance. Denn die Börse hasst kaum etwas mehr als finanzielle Risiken, deren tatsächliche Größenordnung sich nicht zuverlässig beziffern lässt. Allerdings bedeutet die jüngste juristische Entspannung keineswegs, dass sämtliche Rechtsrisiken für Bayer bereits ausgeräumt sind.
Pharmageschäft überrascht positiv: Berenberg erhöht Gewinnschätzungen
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Bayer-Aktienanalyse von Sebastian Bray ist die Entwicklung des Pharmageschäfts. Nach Einschätzung von Berenberg hat die Pharmasparte in den vergangenen Quartalen wiederholt besser abgeschnitten als erwartet. Diese Entwicklung ist für die langfristige Bewertung der Bayer-Aktie von großer Bedeutung. Während die Investoren in den vergangenen Jahren vor allem die Risiken auslaufender Patente und die daraus resultierenden Umsatzverluste gefürchtet hatten, könnte sich der Blick zunehmend auf die Wachstumsperspektiven neuer Medikamente richten. Berenberg erwartet, dass größere weitere Patentabläufe erst nach 2032 anstehen. Damit dürfte Bayer zusätzliche Zeit gewinnen, um jüngere Produkte zu etablieren und seine pharmazeutische Entwicklungspipeline voranzutreiben. Sebastian Bray hat seine Prognosen für den Gewinn je Bayer-Aktie für 2027 um 1,3 Prozent und für 2028 um 1,6 Prozent nach oben angepasst. Hintergrund sind leicht verbesserte Erwartungen an die Profitabilität der Pharmasparte. Zwar handelt es sich dabei nicht um spektakuläre Prognoseanhebungen, doch die Richtung stimmt. Steigende Gewinnerwartungen bei gleichzeitig sinkenden juristischen Unsicherheiten könnten eine Grundlage für eine nachhaltige Neubewertung der Bayer-Aktie bilden. Das Rating "buy" und das Kursziel 62 Euro von Berenberg erscheinen vor diesem Hintergrund nachvollziehbar.
Milliardenschwerer Pharma-Deal: Bayer greift in der Krebsforschung an
Zusätzliche Aufmerksamkeit verdient eine aktuelle strategische Initiative des Leverkusener Konzerns. Bayer hat am 25. November 2026 eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Pharmaunternehmen Hansoh bekannt gegeben, die seine Position in der Krebsforschung stärken soll. Im Mittelpunkt steht der Wirkstoffkandidat HS-20122, ein bispezifisches Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das sich in der frühen klinischen Entwicklung befindet. Die Vereinbarung sieht eine anfängliche Zahlung von 150 Millionen US-Dollar sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen in Milliardenhöhe vor. Unabhängig von der aktuellen Berenberg-Aktienanalyse unterstreicht dieser Schritt die strategischen Ambitionen von Bayer im Pharmageschäft. Innovative Krebstherapien gehören zu den wirtschaftlich besonders interessanten Bereichen der internationalen Pharmaindustrie. Sollte Bayer hier langfristig erfolgreiche Medikamente zur Marktreife führen, könnten sich zusätzliche Umsatz- und Gewinnquellen erschließen. Allerdings befinden sich entsprechende Wirkstoffkandidaten zum Teil noch in frühen Entwicklungsstadien. Klinische Rückschläge, regulatorische Hürden und hohe Entwicklungskosten bleiben daher ernst zu nehmende Risiken. Der milliardenschwere potenzielle Vertragsumfang ist keineswegs mit garantierten Umsätzen gleichzusetzen.
Platzt der KI-Boom? Warum Bayer von einer Kapitalrotation profitieren könnte
Besonders spannend ist ein weiteres Argument von Sebastian Bray, das über die fundamentale Entwicklung von Bayer hinausgeht. Der Berenberg-Analyst sieht nachlassende Dynamik beim Anlagethema Künstliche Intelligenz als mögliche Chance für Aktien aus dem Gesundheitssektor. Nachdem die internationalen Börsen über einen langen Zeitraum von der Begeisterung für KI, Halbleiter und technologische Innovationen dominiert wurden, könnten Investoren ihre Portfolios zunehmend umschichten. Sollten Anleger Gewinne bei hoch bewerteten Technologiewerten realisieren und verstärkt nach moderater bewerteten Alternativen suchen, könnte Bayer zu den Profiteuren gehören. Sebastian Bray verweist in diesem Zusammenhang auf die positive Entwicklung des französischen Pharmakonzerns Sanofi. Dessen Neubewertung könnte ein Hinweis auf das wiederkehrende Interesse an europäischen Gesundheitsaktien sein. Interessant ist zudem die geringe historische Korrelation der Bayer-Aktie mit dem Technologiesektor des amerikanischen S&P 500. Nach Angaben aus der Berenberg-Aktienanalyse lag diese über einen Zeitraum von zwei Jahren nur knapp oberhalb von 0,1. Für Investoren, die ihre starke Abhängigkeit von Technologieaktien reduzieren wollen, könnte Bayer deshalb eine interessante Ergänzung darstellen. Eine Kapitalrotation ist allerdings weder garantiert noch hinsichtlich ihres Ausmaßes zuverlässig vorhersehbar.
Agrarchemie bleibt eine Herausforderung – doch Berenberg sieht begrenzte Risiken
Bei aller Zuversicht verschließt Sebastian Bray nicht die Augen vor den operativen Herausforderungen von Bayer. Insbesondere im Pflanzenschutzgeschäft sorgt der zunehmende Wettbewerb durch Generikahersteller weiterhin für Belastungen. Steigender Preisdruck, schwankende Agrarrohstoffpreise und eine verhaltene Investitionsbereitschaft landwirtschaftlicher Betriebe können die Profitabilität beeinträchtigen. Berenberg schätzt jedoch, dass das Pflanzenschutzgeschäft weniger als 15 Prozent zum EBITDA des Gesamtkonzerns beiträgt. Gleichzeitig verfügt Bayer mit seinem Saatgutgeschäft über eine starke Wettbewerbsposition in einem Markt, der von wenigen großen Anbietern geprägt ist und attraktive Margen ermöglichen kann. Diese Differenzierung ist entscheidend. Während generischer Wettbewerb einzelne Geschäftsfelder unter Druck setzt, könnten andere Bereiche des Agrargeschäfts weiterhin stabile Ergebnisbeiträge erwirtschaften. Die Bayer-Aktienanalyse von Berenberg zeichnet damit ein differenziertes Bild: Nicht sämtliche Probleme sind gelöst, doch die positiven Entwicklungen könnten nach Einschätzung von Sebastian Bray inzwischen gegenüber den verbleibenden Belastungsfaktoren überwiegen.
Kursziel 62 Euro: So viel Gewinnpotenzial sieht Berenberg bei der Bayer-Aktie
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 52,76 Euro (-0,1%) ergibt sich gegenüber dem unveränderten Kursziel 62 Euro von Berenberg eine rechnerische Kurschance von rund 17,5 Prozent. Je Bayer-Aktie entspricht dies einem möglichen Kursgewinn von 9,24 Euro. Das neue Rating "buy" signalisiert, dass Sebastian Bray das aktuelle Bewertungsniveau für attraktiv hält. Bemerkenswert ist, dass die Hochstufung nicht auf einer massiven Erhöhung der langfristigen Gewinnerwartungen beruht. Vielmehr treffen nach der jüngsten Korrektur ein niedrigerer Einstiegskurs, günstigere Pharmaperspektiven und eine mögliche Reduzierung juristischer Risiken aufeinander. Sollte Bayer in den kommenden Quartalen weitere operative Fortschritte vorweisen, seine Verschuldung reduzieren und die Rechtsunsicherheiten nachhaltig eindämmen können, wäre eine weitere Neubewertung denkbar. Das Erreichen des Kursziels von Berenberg hängt allerdings von zahlreichen unternehmensspezifischen und gesamtwirtschaftlichen Faktoren ab. Auch erneute Rückschläge sind keineswegs ausgeschlossen.
Welche Risiken Anleger bei der Bayer-Aktie keinesfalls unterschätzen sollten
Trotz des optimistischen Ratings "buy" von Berenberg bleibt Bayer ein Investment mit erheblichen Herausforderungen. Neben den verbleibenden juristischen Risiken sind insbesondere die hohe Verschuldung, mögliche Belastungen im Agrargeschäft und die Abhängigkeit von erfolgreichen pharmazeutischen Innovationen zu berücksichtigen. Neue Medikamente müssen nicht nur ihre Wirksamkeit in klinischen Studien beweisen, sondern sich nach ihrer Zulassung auch im internationalen Wettbewerb behaupten. Gleichzeitig muss Bayer genügend freie Mittel erwirtschaften, um finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen, Schulden abzubauen und weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren zu können. Auch eine mögliche Kapitalrotation zugunsten des Gesundheitssektors würde nicht automatisch sämtliche unternehmensspezifischen Probleme lösen. Entscheidend bleibt letztlich, ob Bayer seine verbesserten Perspektiven in nachhaltig steigende Gewinne und einen robusten freien Cashflow übersetzen kann.
Fazit: Bayer-Aktie vor der nächsten großen Comeback-Welle?
Mit seiner Bayer-Aktienanalyse vom 25. November 2026 setzt Berenberg ein bemerkenswertes Zeichen. Analyst Sebastian Bray stuft die Bayer-Aktie von "hold" auf "buy" hoch und bestätigt das Kursziel 62 Euro. Die Kombination aus einer möglichen Entspannung der Glyphosat-Rechtsrisiken, verbesserten Gewinnerwartungen im Pharmageschäft und einer potenziellen Rückkehr von Investoren in den Gesundheitssektor bildet das Fundament der neuen Kaufempfehlung. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 52,76 Euro (-0,1%) beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial rund 17,5 Prozent. Bayer könnte sich damit zunehmend von einer durch Rechtsstreitigkeiten dominierten Turnaround-Spekulation zu einer fundamental interessanten Erholungsgeschichte entwickeln. Ob Sebastian Bray mit seiner optimistischen Bayer-Aktienanalyse richtig liegt, dürfte sich insbesondere an der weiteren Entwicklung der Rechtsrisiken, der Pharmagewinne und des freien Cashflows entscheiden. Eines steht jedenfalls fest: Die Bayer-Aktie bleibt eine der spannendsten Sanierungs- und Comeback-Geschichten im deutschen Leitindex DAX.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 27. November 2026
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