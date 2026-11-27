Jahrelang war die Bayer Aktie das Sorgenkind des DAX – Glyphosat-Klagen, Schulden, ein schwaches Pharmaportfolio. Jetzt drehen sich die Vorzeichen. Ein neues Medikament gegen Schlaganfälle ist in China und den USA zugelassen, die Pharmasparte verdient mehr, und im Glyphosat-Streit gab es einen wichtigen Erfolg. Die Börse reagiert: Die Bayer Aktie liegt deutlich über ihrem langfristigen Durchschnitt.
Bayer Aktie: Neues Blockbuster-Mittel, Glyphosat-Sieg, höhere Ziele – ist die Wende jetzt echt?
Weltweit erster Faktor-XIa-Hemmer zugelassen, Jury-Erfolg im Glyphosat-Streit, angehobener Ausblick: Die Bayer Aktie liegt fast 30 Prozent über ihrem 200-Tage-Schnitt. Was hinter dem Comeback steckt.
Bayer AG · ISIN: DE000BAY0017 · WKN: BAY001 · Handelssymbol: BAYN · US-Handelssymbol: BAYRY
Der Hoffnungsträger
Ein Weltpremiere-Medikament gegen Schlaganfall
Asundexian ist unter dem Markennamen Sunharbo zunächst in China und anschließend von der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Sekundärprävention von Schlaganfällen zugelassen worden. Nach Angaben von Bayer handelt es sich um den weltweit ersten zugelassenen Faktor-XIa-Hemmer. Die Zulassung stützt sich auf die Phase-III-Studie OCEANIC-STROKE mit 12.327 Erwachsenen. Den Verkaufsstart in den USA hatte Bayer für Mitte bis Ende November angekündigt. Zudem wurde Sevabertinib in China als Erstlinientherapie bei einer Form von Lungenkrebs zugelassen.
Bayer braucht neue Medikamente, um auslaufende Patente zu ersetzen. Mit Asundexian hat die Bayer Aktie erstmals seit Langem wieder einen echten Hoffnungsträger.
Die Zahlen
Pharma treibt, Prognose steigt
Im dritten Quartal 2026 erreichte der Konzernumsatz 10,1 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg auf 1,62 Milliarden Euro. Bayer hob die Prognose für das Konzern-EBITDA vor Sondereinflüssen auf 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro an und erhöhte die erwartete Marge der Pharmasparte auf 25 bis 27 Prozent. Vor den Zahlen hatte die Tochter Monsanto in einem Glyphosat-Verfahren einen Erfolg erzielt: Eine Jury wies die Klagen von drei Frauen ab, die Bayer Aktie stieg daraufhin um 5,1 Prozent.
Berenberg hob das Kursziel auf 62 Euro an, bestätigte aber die Einstufung „Halten“. Die DZ Bank setzte ihren fairen Wert auf 64 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Was ist Asundexian?
Ein Medikament zur Sekundärprävention von Schlaganfällen; nach Angaben von Bayer der weltweit erste zugelassene Faktor-XIa-Hemmer.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro.
Wann legt Bayer die nächsten Zahlen vor?
Die Ergebnisse für das vierte Quartal sind für den 24. Februar 2027 angekündigt.
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