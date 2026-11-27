Was ist Asundexian?

Ein Medikament zur Sekundärprävention von Schlaganfällen; nach Angaben von Bayer der weltweit erste zugelassene Faktor-XIa-Hemmer.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro.

Wann legt Bayer die nächsten Zahlen vor?

Die Ergebnisse für das vierte Quartal sind für den 24. Februar 2027 angekündigt.