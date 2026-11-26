Am Morgen scheiterte sie noch an der Marke von 52 Euro, am Abend steht sie klar darüber. Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Handelssymbol: BAYN, US-Handelssymbol: BAYRY) schließt am Donnerstag 4,22 Prozent höher bei 52,82 Euro und belegt Platz vier der Eurostoxx50 Gewinner. Am Vormittag hatte das Plus bei 2,68 Prozent gelegen, am Mittwoch hatte das Papier bei 50,68 Euro geschlossen.
Bayer-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 4,2 Prozent – die Hürde bei 52 Euro ist genommen
Die Bayer-Aktie beendet den Donnerstag als einer der größten Eurostoxx50 Gewinner: Der Leverkusener Konzern schließt 4,22 Prozent höher bei 52,82 Euro. Im Tagesverlauf baute das Papier sein Plus deutlich aus. Die Gründe für den Kursgewinn: eine freundlichere Analystenstimme, ein Lizenzdeal und der Markt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Bayer-Aktie mehr Gründe hatte als die meisten
Bei vielen Gewinnern des Tages reicht die Markterholung als Erklärung. Bei Bayer kam eine eigene Nachricht hinzu. Die Privatbank Berenberg hat die Aktie nach einem Bericht von dpa-AFX hochgestuft. Den Kursrückgang seit der Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs in den USA führen die Analysten auf Gewinnmitnahmen zum Jahresende zurück. Das ist die Einschätzung eines Hauses und keine Prognose der Redaktion.
Dazu kam eine Meldung aus der Forschung: Bayer sichert sich vom chinesischen Unternehmen Hansoh Pharma die weltweiten Rechte am Krebs-Wirkstoffkandidaten HS-20122, ausgenommen China. Ein Dämpfer blieb ohne sichtbare Wirkung auf den Kurs: Bayer nimmt das Herzmittel Kerendia in einer Indikation in Deutschland vom Markt. Der Euro Stoxx 50 schloss 2,11 Prozent im Plus und lieferte zusätzlichen Rückenwind.
Freundlichere Analystenstimme
Berenberg hat die Einschätzung laut dpa-AFX angehoben.
Neuer Krebs-Kandidat
Der Lizenzdeal mit Hansoh stärkt die Onkologie-Pipeline.
Glyphosat-Vergleich
Mit der gerichtlichen Genehmigung ist das größte Rechtsrisiko kleiner geworden.
Häufige Fragen zur Bayer-Aktie
Warum ist die Bayer-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Berenberg hat die Einschätzung laut dpa-AFX angehoben, dazu kamen ein Lizenzdeal in der Krebsforschung und die breite Markterholung.
Wo schloss die Bayer-Aktie am Donnerstag?
Bei 52,82 Euro auf Xetra, ein Plus von 4,22 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Bayer-Aktie?
Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001.
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