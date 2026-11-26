Warum ist die Bayer-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Berenberg hat die Einschätzung laut dpa-AFX angehoben, dazu kamen ein Lizenzdeal in der Krebsforschung und die breite Markterholung.

Wo schloss die Bayer-Aktie am Donnerstag?

Bei 52,82 Euro auf Xetra, ein Plus von 4,22 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Bayer-Aktie?

Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001.