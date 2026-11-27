Warum steigt die Bayer Aktie?

Berenberg hat die Aktie auf Kaufen hochgestuft, zudem ist der Glyphosat-Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar genehmigt.

Was sagen Analysten?

Berenberg nennt 62 Euro, JPMorgan 61 Euro, Jefferies 48,50 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Wo liegt das 52-Wochen-Hoch?

Bei 57,84 Euro, erreicht am 12. November.

Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?

ISIN DE000BAY0017, WKN BAY001, Handelssymbol BAYN, US-Handelssymbol BAYRY.