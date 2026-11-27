Die Bayer Aktie zählte am Donnerstag zu den stärksten Werten im DAX. Mit einem Plus von 4,2 Prozent schloss sie bei 52,82 Euro, in der Spitze ging es bis auf 53,22 Euro. Vom 52-Wochen-Hoch bei 57,84 Euro, erreicht Mitte November, ist sie nicht mehr weit entfernt. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf rund 40 Prozent. Bayer gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages.
Bayer Aktie: Berenberg dreht auf Kaufen, Glyphosat-Vergleich steht – startet jetzt der Angriff auf das Jahreshoch?
Plus 4 Prozent, Hochstufung durch Berenberg, Rückenwind aus dem Glyphosat-Verfahren: Die Bayer Aktie meldet sich mit Wucht zurück. Seit Jahresbeginn liegt sie rund 40 Prozent im Plus. Die große Analyse: was die Analysten jetzt sagen, was der Vergleich bedeutet und welche Baustellen bleiben.
Die Stammdaten: Die Bayer Aktie trägt die ISIN DE000BAY0017 und die WKN BAY001. In Deutschland lautet das Handelssymbol BAYN, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol BAYRY gehandelt.
Die Analysten
Berenberg wechselt die Seite
Den Schub lieferte Berenberg. Die Privatbank stufte Bayer von Halten auf Kaufen hoch und bestätigte ihr Kursziel von 62 Euro. Auch AlphaValue/Baader Europe hob die Empfehlung von Reduzieren auf Aufstocken an, das Ziel stieg leicht auf 58,70 Euro. JPMorgan bleibt bei Overweight mit 61 Euro, Jefferies dagegen bei Hold mit 48,50 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Rückenwind
Glyphosat verliert seinen Schrecken
Im Hintergrund wirkt der Fortschritt im Glyphosat-Streit. Ein Gericht in Missouri hat den Sammelvergleich über 7,25 Milliarden Dollar endgültig genehmigt. Er soll bestehende und künftige Klagen wegen des Unkrautvernichters beilegen, die Zahlungen verteilen sich über bis zu 21 Jahre. Hinzu kommt ein Erfolg vor dem Obersten US-Gericht im Fall Durnell. Für die Bayer Aktie schrumpft damit das größte Risiko der vergangenen Jahre.
Jahrelang war Glyphosat der Grund, Bayer zu meiden. Jetzt wird es zum Grund, Bayer neu zu bewerten.
Es bleiben Baustellen. Das Nierenmedikament Kerendia steigerte den Umsatz in neun Monaten um fast drei Viertel auf 977 Millionen Euro. In Deutschland nimmt Bayer es für die Indikation Herzschwäche aber vom Markt, nachdem der Gemeinsame Bundesausschuss keinen Zusatznutzen anerkannt hatte. Im Wachstumsmarkt für Abnehmmittel sieht Bayer wegen der starken Konkurrenz nur geringe Chancen.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Warum steigt die Bayer Aktie?
Berenberg hat die Aktie auf Kaufen hochgestuft, zudem ist der Glyphosat-Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar genehmigt.
Was sagen Analysten?
Berenberg nennt 62 Euro, JPMorgan 61 Euro, Jefferies 48,50 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wo liegt das 52-Wochen-Hoch?
Bei 57,84 Euro, erreicht am 12. November.
Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?
ISIN DE000BAY0017, WKN BAY001, Handelssymbol BAYN, US-Handelssymbol BAYRY.
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