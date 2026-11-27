Baxter-Aktie S&P 500 Verlierer: Medizintechnik-Konzern gibt nach – warum die Aktie um 1,6 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:29 1 Min.

Die Baxter-International-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,61 Prozent auf 26,82 US-Dollar gibt der Medizintechnik-Konzern im starken Markt nach.

Die Baxter-Aktie (ISIN: US0718131099, WKN: 853815, Handelssymbol: BAX) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,61 Prozent auf 26,82 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. BAX BAX — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BAX — — — Baxter im laufenden Handel -1,61 % Kurs im laufenden Handel 26,82 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Gesundheitswerte im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Gesundheitswerte wie Baxter bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht Baxter liefert Infusionssysteme und Krankenhaustechnik. Ein Minus von 1,6 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die Baxter-Aktie spricht Krankenhausbedarf: Breites Produktportfolio.

Defensives Geschäft: Stabile Nachfrage. Was die Baxter-Aktie belasten kann Rotation: Gesundheitswerte weniger gefragt.

Kostendruck: Krankenhausbudgets. Steckbrief der Baxter-Aktie Unternehmen: Baxter International Inc.

ISIN: US0718131099 · WKN: 853815

Handelssymbol: BAX (NYSE)

Branche: Medizintechnik Häufige Fragen zur Baxter-Aktie Warum ist die Baxter-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 1,61 Prozent auf 26,82 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US0718131099, WKN 853815, Handelssymbol BAX. Fazit: Der S&P 500 Verlierer Baxter ohne Nachricht Die Baxter-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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