Die Baxter-Aktie (ISIN: US0718131099, WKN: 853815, Handelssymbol: BAX) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,61 Prozent auf 26,82 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
Baxter-Aktie S&P 500 Verlierer: Medizintechnik-Konzern gibt nach – warum die Aktie um 1,6 Prozent fällt
Die Baxter-International-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,61 Prozent auf 26,82 US-Dollar gibt der Medizintechnik-Konzern im starken Markt nach.
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Die Gründe für den Kursverlust
Gesundheitswerte im Hintertreffen
Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Gesundheitswerte wie Baxter bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Kapital fließt in Tech.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Moderater Abschlag ohne Nachricht
Baxter liefert Infusionssysteme und Krankenhaustechnik. Ein Minus von 1,6 Prozent ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur Baxter-Aktie
Warum ist die Baxter-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 1,61 Prozent auf 26,82 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US0718131099, WKN 853815, Handelssymbol BAX.
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